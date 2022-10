Branky: 7. (pen.), 9., 56. a 84. Krejčí, 16. a 20. Bílý – 45. Macák. ŽK: 1:1 (Krejčí – Kodras). Diváci: 100. Rozhodčí: Mach – Cigáň, Jarolím.

Strakonice: Lízal – Boukalík, Rozhoň (79. Míčka), Rybák, Kafka – Děd, Benedikt – Zahrádka, Krejčí (85. Linhart), Máška – Bílý (66. Doležal).

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Dva týdny se intenzivně připravujeme na to, že musíme zlepšit produktivitu v útočné fázi. Jestli se nepletu, tak jsme tři zápasy v řadě nevystřelili na bránu. Tréninky podle toho vypadaly a tentokrát to bylo o tom, že jsme se během dvaceti minut dostali do pěti zakončení a dali z toho čtyři góly. To rozhodlo zápas, po dvaceti minutách bylo hotovo. Přestože mají Sviny výborný tým. Dalším důležitým momentem naší hry bylo, že na místě defenzivního záložníka nastoupil jedenačtyřicetiletý Benedikt, který neprohrál jediný souboj a měl téměř všechny odražené míče. Před zápasem jsme koukali na vývoj zápasu Písku v Sokolově a já říkám našemu vedoucímu Jirkovi Cibulkovi, Jirko, nemohl bys nějak zařídit, abych také alespoň jednou za sezonu zažil takový zápas, že v 19. minutě povedeme 3:0? Jirka pokuřoval a říká mi, já myslím, že to bude dneska. A my dali ve dvacáté minutě na 4:0 a Jirka mi jen tak suše řekne, vždyť jsem ti to říkal."

Radek Ježek, člen výboru Trhových Svinů: "Po špatném výkonu v prvním poločase v oslabené sestavě jsme zaslouženě prohrávali 1:4. Do druhé půle jsme šli s cílem zrychlit přechod do útoku a rychle snížit. To se nepovedlo. Pak už to bylo hlavně morálně nad naše síly. Oslabení mužstva se projevilo více, než jsme předpokládali."

FK Protivín - TJ Hluboká nad Vltavou 2:2 (2:1)

Branky: 20. (PK) J. Vorel, 40. Petr - 6. (PK) Kössl, 54. Rottenborn. ŽK: 3:5 (Říha, Petr, Hrachovec - Kössl 2, Kadlec, Hrachovec, Krejčí.). ČK: 0:2 (91. Kössl, Kokeš po utkání). Rozhodčí: Pečenka - Dunovský, Šťastný. Diváci: 150.

Protivín: Pícha - Kulík, Nedvěd, Vojta, Zach - Urban (90. Sháněl), Štěpka, Vorel Jaromír, Vojík (75. Hodinka) - Martin Říha, Petr (56. Bečvář Daniel)

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Začátek zapasu patřil hostům a z pokutového kopu šli do vedení již v 6. minutě. Zhruba po patnácti minutách jsme vyrovnali hru a ve 20. minutě jsme vyrovnali též z penalty. Druhá polovina prvního dějství patřila jednoznačně nám a ve 40. minutě jsme šli do vedení. Klíčový moment nastal těsně před odchodem do šaten, kdy jsme nevyužili stoprocentní šanci jít do dvoubrankového vedení. Úvod druhého poločasu opět patřil hostům a ze standartní situace vyrovnali. V poslední třetině zápasu na již dost rozbitém hřišti hra příliš krásy divákům nenabídla. Obě mužstva si sice ještě vypracovala nějakou příležitost, ale stav se již nezměnil."

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Domácí hráli ze zabezpečené obrany a vyráželi do brejků. Hráli obětavě a tvrdě, což odnesl zraněním náš brankář Dan Konečný. My jsme měli sice herní převahu, ale zvítězit jsme nedokázali. Dělba bodů je sice asi zasloužená, ale při spravedlivějším řízení utkání bychom nejspíše brali body tři."

FK Olešník – Tatran Prachatice 6:0 (3:0)

Branky: 14., 18. a 32. Toth, 59. Kalášek (11), 71. Vonášek, 85. Dudek. ŽK: 1:3 (Vojta – Osvald, Jar. Rauscher, Luňáček). ČK: 0:1 (66. Luňáček). Diváci: 80. Rozhodčí Albert – Smola, Průchová.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Výsledek vypadá hezky, ale herně to od nás nebylo vůbec dobré. Prachatice si také vytvořily šance, ale na rozdíl od nás nedokázaly žádnou proměnit, když nedaly ani penaltu."

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Asi to bude znít divně, ale nebyli jsme tak hrozní, jak napovídá výsledek. Je to vždy stejný scénář. Máme šance, nedáme je, tentokrát ani penaltu, a soupeř nám tam pak nasype góly. Olešník dal ze dvou situací v první půli, které ani nebyly šancemi, dal dva góly, my naopak šli třikrát sami na bránu, ale nedali. Vstoupíme do zápasu, máme dvě šance, nedáme a naopak dvakrát inkasujeme. Kluci jsou z toho nešťastní. Kdyby to skončilo 6:5, tak by to asi nějak odpovídalo, ale je z toho výsledek, který vypadá hrozně."

ZVVZ Milevsko – Jiskra Třeboň 1:1 (1:1)

Branky: 37. Hadáček – 23. Kubata. ŽK: 1:2 (Kosboud – Bicenc, Zavadil). Rozhodčí: Albert -Dimitrov, Leiš.

Milevsko: Dvořák – Kálal, Vakoč, Kosobud, Málek – Kortan (83. Pich), Maršík, Marvan (62. Souček), Stejskal – Hadáček (71. přibyl), Petřík.

Třeboň: Kopecký – Schneider, Bartoš, Týnavský, Zavadil (77. Hlubocký) – Kubata, Hromádka, Bicenc ml., Matoušek (81. Ježek) – Radosta, Tůma.

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Remíza je pro nás samozřejmě ztráta dvou bodů. Chtěli jsme vyhrát, bohužel to nevyšlo. Soupeř šel do vedení z penalty. My byli do té doby lepší na míči, ale penalta to hodně ovlivnila. Jinak Třeboň hraje solidně dopředu. Hrálo se na těžkém terénu, my chceme hrát fotbal, tohle nám nevyhovuje a na horší terén doplácíme. Měli jsme v utkání dvě či tři šance, které musíme proměnit. Pokud je nedáme, tak je výsledek takový je. "

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Hrálo se na těžkém terénu. Milevsko má kvalitní tým a doma neprohrává. Ve 22. minutě Bicenc poslal časovanou přihrávku Tůmovi, který byl po pár krocích s míčem ve vápně faulován. Penaltu si vzal na starost Hromádka a proměnil ji. Ve 37. minutě po centru ze strany domácí Hadáček výborným výběrem místa vstřelil hlavou vyrovnávací branku. V prvním poločase se hrálo ve vysokém tempu a nahoru, dolů. Po změně stran už to bylo hodně rozkouskované a tempo opadlo. Musím pochválit brankáře Kopeckého, který nás svými výbornými zákroky podržel. Zápas skončil remízou a my bod ze hřiště soupeře bereme. Chválím celý tým.“

FK Jindřichův Hradec – AL-KO Semice 6:3 (3:0)

Branky: 12. a 81. Toman, 61. a 90. Janák, 37, Hrala vlastní, 45. Jaroš – 55. Zborník, 70. Buchtele, 84. Veleman. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Dunovský - Mach, Novotný.

J. Hradec: D. Cettl – Fical (84. Fiža), M. Völfel, Rejthar (62. Koktavý), Hauser – Janák, R. Mischnik, J. Jaroš (53. Šmíd), Strejček (53. F. Waník), F. Votava – Toman (84. Ježek).

Semice: Dvořáček – Pšenička, Listopad, Zborník (89. Řezáč), Buchtele – Šourek, Holub, Keclík, Blažek Hrala (46. Trantina) – Valach (46. Veleman).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Chtěli jsme hrát aktivně a být pro soupeře nepříjemní, což jsme prví půli na sto procent plnili. Po našem tlaku na rozehrávku hostů jsme se také ujali vedení. Po rohovém kopu si pak Semice vstřelily vlastní gól a třetí jsme přidali do šatny. O přestávce jsme si řekli, že soupeři nedáme čichnout, ale myslím, že po utkání byl načichaný až dost. Po změně stran jsme totiž vyrobili taktické i technické chyby, vázla komunikace. Zbytečně necháváme protivníky nadechnout a o to pak vždy máme zápas těžší. Na druhou stranu jsme předvedli vysokou kvalitu směrem dopředu, o čemž svědčí šest vstřelených gólů, a vyhráli jsme zcela zaslouženě. Nyní nás čeká souboj s dalším nováčkem v Trhových Svinech, což je houževnatý soupeř, který je hlavně doma nepříjemný. Ale je to hlavně o nás, jak se připravíme a jak si to nastavíme v hlavách.“

Marcel Nousek, trenér Semic: "Prvních dvacet minut jsme byli vyrovnaným soupeřem, ale vlastními dvěma chybami jsme dovolili soupeři dát dva góly. Úplně jsme se položili, dostali do poločasu třetí gól a vůbec to s námi nevypadalo dobře. Hradec byl na koni a hrál, co potřeboval. O půli jsme to trochu promíchali, snížili na 3:1 a měli tam další šance. Domácí trochu znervozněli. Řekl bych, že jsme druhou půli byli o trochu lepší, přesto dávali domácí další góly. Položila nás penalta na 4:1. Sice jsme dali znovu gól a byli o dva, měli další šance, ale když dali domácí pátý, bylo hotovo. Celkově to bylo pěkné utkání, škoda že jsme dostali tolik branek. Chtěli jsme se pokusit překvapit, ale Hradec má obrovskou sílu. Ale odjíždíme se vztyčenou hlavou."

SK Jankov - TJ Osek 4:0 (2:0)

Branky: 38., 43. a 47. Hanzlík, 79. Kupka. ŽK: 2:2 (Mizera, Bürger – Kubiš, Kuneš). Rozhodčí: Vican – Boček, Nedvěd.

Osek: Vojta – Kuneš, Němeček, Carda (74. Zelenka), Kubiš – Hosnedl, Martin Čapek, Šrámek, Hoch, Sigmund (27. Suchý) – Brabec.

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: "Chtěli jsme potvrdit tři body z Prachatic, ale určitě jsme se měli před Osekem na pozoru. Přestože se mu letos nedaří, pořád má ve svém středu dobré fotbalisty. Od úvodu jsme byli aktivnější, ale také jsme měli opět trochu štěstí, když v 36. minutě zazmatkoval hostující Němeček, který to následně hasil rukou na brankové čáře. Dostal červenou a my jsme šli z penalty do vedení. Po pěkné akci jsme přidali do poločasu druhý gól a hned po příchodu z kabin jsme v podstatě rozhodli třetím gólem. Pak už jsme jen zbytek zápasu hlídali komfortní vedení, které jsme po rohu deset minut před koncem navýšili. Důležitý dvojzápas s Prachaticemi a Osekem jsme zvládli za šest bodů, ovšem to neznamená, že máme splněno. Do konce podzimu zbývají tři zápasy a rádi bychom ještě nějaké body nahráli. O hvězdě zápasu není pochyb. Aleš Hanzlík dal tři góly, na jeden přihrál a celých devadesát minut řídil naší hru."

Karel Hoch, trenér Oseka: "Rozhodujícím momentem byla penalta s červenou kartou necelých deset minut před poločasem. Vyplynulo to z nekomunikace gólmana s obráncem. Ale my šli po čtvrt hodině utkání do brejku, když vybíhal Kubiš ještě minimálně tři metry před obránci a sudí odmával ofsajd, kdy jsme to doráželi do prázdné. Ale rozhodující byla opravdu červená s penaltu. Zápas rozhodla jediná chyba. Naši sklopili hlavu, deka, která na nich ležela, padla ještě níž. Již jsme neudělali kloudnou akci a domácím jsme body prakticky věnovali. Třetí gól na začátku druhé půle byl takovou ránou z milosti, pak jsme to už jen dohrávali."

SK Rudolfov - FC Silon Táborsko B 0:0

ŽK: 3:3 (Hric, Novotný, Šindelář – Činčura, Kristaps, Cízler). Diváci: 130. Rozhodčí: Kaštánek – Němec, Pečenka.

Táborsko B: Chára – Pajer, Chotovinský, Pánek, Koblasa (65. Kabeš) – Kupka, Liepa, Neužil, Činčura – Trantýr, Praveček.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "V zápase s béčkem Táborska jsme nebyli lepším týmem, a proto bod za remízu bereme. Kvůli našim divákům bych byl raději, kdyby to skončilo 3:3, ale branka zápase nepadla ani na jedné straně. Příště to našim fanouškům vynahradíme."

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Na kvalitu zápasu měl vliv těžký terén. V herně vyrovnaném prvním poločase si domácí vypracovali jednu velkou šanci, ve které Chára reflexivně zlikvidoval střelu Hrice. Ve druhé půli už jsme začali soupeře přehrávat. Dali jsme i gól Davidem Neužilem, podle našeho názoru regulérní, ale rozhodčí ho naprosto nepochopitelně neuznal. Bod z Rudolfova je pro nás málo, protože to byl zápas, který jsme měli vyhrát.“

TJ Dražice - FK Olympie Týna nad Vltavou 2:2 (2:1)

Branky: 16. Běhoun, 60. Stuchlík – 26. Meidl, 46. Mezera. ŽK 4:2 (Veselý, J. Štecher, Tůma, Běhoun – Meidl, Mezera). Diváci: 80. Rozhodčí: Lepič – Němec, Kaštánek.

Dražice: Počinek – D. Štecher, Veselý, M. Štecher (21. Hojdar), Bareš – M. Stuchlík (78. Holub), J. Štecher, Horka, Novotný – Tůma (75. Řezník), Běhoun (89. Páša).

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „K vidění byl spíš bojovný fotbal, ve kterém se navzdory čtyřem gólům moc šancí neurodilo. Hosté byli možná mírně aktivnější, my jsme naopak hráli náš jednoduchý a bojovný fotbal, který soupeři určitě moc neseděl. Po zápase jsme se shodli, že remíza je asi spravedlivá. My samozřejmě bod ze zápasu s vedoucím týmem tabulky bereme, obzvlášť když jsme znovu postrádali několik hráčů ze základu.“

Václav Mareš, trenér Týna: "Myslím si, že v Dražicích jsme měli vyhrát. Byli jsme lepším týmem, ale neproměnili jsme šance. Domácí naopak vytěžili z minima maximum. Nakopávali dlouhé balony do vápna a dali z toho dvě branky. Říkali jsme si o tom, že tomu tak bude po celý zápas, přesto nám to tam dvakrát propadlo. Bod je pro nás málo, ale v Dražicích je to vždy těžké. Nejlepšími hráči byli Matěj Račák a Vladimír Dobal."