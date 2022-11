Branky: 17. a 19. Šmíd, 27. Jaroš, 55. F. Votava, 64. M. Völfel, 68. Janák – 75. Kollár. Rozhodčí: Dimitrov – Albert, Tauber. ŽK: 0:2 (Mizera, Vokurka). Diváci: 100.

J. Hradec: Hulík – Fical (80. Fiža), Koktavý, Rejthar, Hauser – Janák (71. Petr), Jaroš, Šmíd (71. Ježek), R. Mischnik, F. Waník (55. M. Völfel) – F. Votava (80. Toman).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Zápas jsme zvládli, myslím, že celkem v dobrém stylu a s přehledem. Soupeře jsme nepodcenili a hráli od začátku zodpovědně. V prvním poločase jsme vstřelili tři pěkné góly a Jankov naopak nepouštěli do nějakých nebezpečných akcí. Po změně stran jsme přidali další tři trefy, mohli jsme prostřídat a zbytek utkání si užít. Jedné, co může trochu mrzet, je fakt, že jsme ani tentokrát nedokázali udržet čisté konto. Na druhou stranu směrem dopředu jsme v poslední době celkem produktivní. S účinkováním v podzimní části můžeme být celkem spokojeni, protože jsme na prvním místě s mírným náskokem, byť jsme některé body zbytečně ztratili, ale takový je fotbal. V zimní přestávce se musíme velmi dobře připravit na náročné jarní odvety.“

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: „Hradec předvedl dobrý výkon a oprávněně potvrdil postupové ambice. Ve všech aspektech nás domácí fotbalisté předčili a zvítězili zaslouženě. Prohra mohla být mírnější, ale v defenzivě jsme se dopustili několika hrubých chyb, které domácí dokázali trestat. Je před námi zimní přestávka, ve které se pokusíme mužstvo zkvalitnit a jaro snad bude povedenější.“

ALKO Semice – FK Protivín 0:5 (0:2)

Branky: 3. Petr, 15. Bečvář, 48. a 87. Z. Vorel, 61. Holub vlastní. ŽK: 4:0 (Holub, Šourek, Zborník, Forman). Diváci: 200. Rozhodčí: Lepič – Pravda, Smola.

Semice: Dvořáček – Pšenička (64. Řezáč), Holub, Listopad – P. Keclík (46. Buchtele), Hrala, J. Keclík, Šourek – Zborník (64. Valach), Blažek, Veleman (46. Forman, 79. Trantina).

Protivín: Váverka - Kulík (70. Urban), Vorel Zb., Vojta, Vojík - Říha, Bečvář Dan (46. Leroy Abatawa), Bečvář David, Nedvěd - Vorel Jaromír (80. Hrachovec), Adam Petr.

Marcel Nousek, trenér Semic: "Utekl nám začátek a špatně se to pak otáčí. Protivín víc chtěl, byl více motivovaný. Soupeř byl všude dřív, my to špatně dostupovali. Prostě jsme utkání tentokrát nezvládli, chyběla nám šťáva. Zasloužená výhra Protivína. Co soupeř měl, to proměnil a my nedokázali nic. Inkasovali jsme po chybě a následném přečíslení hned ve třetí minutě. Brzy přišel druhý gól. Pak už se hrálo špatně, soupeř nás do ničeho nepouštěl. Samozřejmě je to nepříjemné dostat v posledním zápase doma takovou rychtu, ale zkrátka to k fotbalu patří. Musíme pracovat, aby to na jaře vypadalo jinak."

Miroslav Říha, trenér Protivína: "V okresním derby jsme se chtěli se sezonou rozloučit vítězstvím a to se nám také podařilo. První čtvrthodinka byla herně vyrovnaná, oba týmy se dostaly do dvou nebezpečných situací, ale my jsme byli tentokrát produktivnější a šli do dvoubrankového vedení. Nás to uklidnilo a zaskočení domácí se v podstatě již do zápasu nevrátili. A když jsme po nástupu do druhého poločasu navýšili Zbyňkem Vorlem na rozdíl tří branek, bylo prakticky o utkání rozhodnuto. Na výborně připraveném hřišti se nám dařila kombinace, přidali ještě dvě branky a po zásluze vyhráli. Výborně zahrál celý tým."

Tatran Prachatice – FC ZVVZ Milevsko 0:2 (0:1)

Branky: 20. Petřík, 55. Marvan. ŽK: 3:1 (Kasík, Makoš, Linhart – Martin Hejl). Diváci: 50. Rozhodčí: Votava – Jarolím, Vejčík.

Milevsko: Lalák – Martin Hejl, Vakoč, Kosobud, Kálal – Bártík (82. Pich), Maršík, Souček, Stejskal (76. Sedláček) – Marvan (86. Imbr), Petřík (89. Michal Hejl).

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Za bojovnost nemohu klukům nic vytknout, ale fotbalová kvalita byla na straně soupeře, který potrestal naše dvě chyby. My jsme mohli v závěru alespoň korigovat, ale šance, které soupeř dal, my zkrátka ne. Milevsko kromě dvou šancí, které proměnilo, nemělo vlastně nic dalšího. O to větší škoda, že nemáme ani bod. Kluci tam sice nechali všechno, ale jak jsem říkal, ta fotbalová kvalita byla na straně Milevska."

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Zasloužená výhra. Domácí hrozili sporadicky, měli tam v první půli jednu nepříjemnou střelu na bránu. Ve druhém poločasu jsme měli také více ze hry, soupeře jsme pustili maximálně do nějaké pološance, takže ty tři body jsme si zasloužili. Pro nás je vždy přínos, když může nastoupit Ondra Kosobud s Tomášem Vakočem a dají dohromady zkušenou stoperskou dvojici. Hlavně se můžeme spolehnout v koncovce na Dana Petříka, je to zkrátka zabiják a směrem dopředu nám to moc pomáhá."

TJ Osek – TJ Dražice 5:5 (4:2)

Branky: 20. Šrámek, 34., 39., 81. J. Říský, 38. Hosnedl – 10. J. Stuchlík, 27., 64., 70. (PK) a 83. M. Stuchlík. ŽK: 3:3 (Kuneš, Němeček, Čapek – Novotný, Veselý, Štecher). Diváci: 60. Rozhodčí: Jevčák – Němec, Kaštánek.

Osek: Pavelka – Kuneš, Němeček, Krejčí, Martin Čapek – Hosnedl (88. Zelenka), Šrámek, Hoch, Sigmund – J. Říský, Matěj Čapek (66. Brabec).

Dražice: Počinek – Bareš, Veselý, D. Štecher, Turek – J. Stuchlík (75. Běhoun), J. Štecher, Mareš, Novotný – Horka, M. Stuchlík.

Karel Hoch, trenér Oseka: "Dostali jsme hned na začátku gól po naší velké chybě. Přesto jsme to otočili a vedli v poločase 4:2. Bylo to dobře rozehrané, ale bohužel jsme ve druhém poločase nesmyslně povolili. Všechny góly jsme dostali po vlastních až dětských chybách. Se štěstím jsme vrátili ještě vedení na naši stranu na 5:4, ale soupeř vyrovnal z trestňáku z pětadvaceti metrů, když to šlo po zemi k tyči. Samozřejmě jsme zklamaní, chtěli jsme podzim zakončit domácí výhrou. Nepovedlo se, pocity jsou smíšené. Bod jsme sice získali, ale vlastně dva ztratili."

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Utkání se hrálo na hodně špatném a nerovném terénu, takže to byla spíš bouchaná než kloudný fotbal. Pod výsledek se tentokrát jednoznačně podepsaly děravé obrany na obou stranách a všechny góly padly po chybách vzadu. Zápas jsme určitě mohli dovést i k vítězství, ale na druhé straně jsme v něm prohrávali 2:4 a později 4:5, takže nakonec bod bereme.“

Jiskra Třeboň – Junior Strakonice 5:0 (4:0)

Branky: 2. Matoušek, 7. (pen.) Hromádka, 16., 37., 89. Tůma. ŽK: 1:4 (Kopecký – Chalupa, Bílý, Krejčí, Rybák). Diváci: 100. Rozhodčí: Šťastný – Boček, Vican.

Třeboň: Flaška - Zavadil (66. Kocanda), Kopecký, Týnavský - Schneider, Bartoš, Candra (77. Pitelka), Hromádka, Matoušek (81. Beníšek) – Radosta, Tůma.

Strakonice: Lízal – Novotný, Rybák, Boukalík, Zahrádka, Prajzler – Míčka – Bílý, Chalupa, Máška - Krejčí.

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Do utkání jsme vstoupili výborně. Už ve 2. minutě se postavil Hromádka k rozehrání standardní situace a kvalitním centrem našel ve vápně nabíhajícího Matouška, který míč před brankářem šikovně protečoval do sítě. V 7. minutě Strakoničtí faulovali ve vápně Bartoše a nařízený pokutový kop proměnil zkušeně Hromádka. V 16. minutě jsme zahrávali rohový kop a po kombinaci Hromádky a Radosty krásnou trefou zvýšil Bartoš na 3:0. Ve 36. minutě brankář Flaška rychlým rozehráním založil gólovou akci, když výkopem našel Tůmu a ten zakončil na přední tyč. V druhém poločase se soupeř soustředil spíše na obranu a my jsme dobývali jeho branku. Skórovat se nám povedlo až v 89. minutě po standardní situaci. Hromádka našel nabíhajícího Tůmu a ten hlavou uzavřel skóre. Pochvalu zaslouží celý tým.“

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Je to prakticky jako přes kopírák. V první čtvrthodině jsme první, kdo inkasuje. Nepohlídáme vstup do utkání a následně nemáme na to, abychom se zápasem něco udělali. Je to každý zápas stejné, neustále se to opakuje. Je fakt, že máme jedenáct zraněných hráčů, ale to asi nejsme jediní a není to výmluva ani omluva výsledku."

Spartak Trhové Sviny - FK Olešník 1:2 (0:1)

Branky: 75. Kolář – 25. Toth, 78. Szó. ŽK: 4:2 (Hruška, Brůha, Popovič, Kodras – Miklík, Beko). Diváci: 200. Rozhodčí: Kollmann – Cigáň, Herzog.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "V posledním podzimním kole jsme přivítali mužstvo Olešníka, které atakuje medailové pozice v průběžné tabulce. Musím uznat, že zaslouženě. Hosté od začátku předváděli rychlí kombinační fotbal s perfektní kontrolou míče. Naše obrana byla pod tlakem, ale do žádných vyložených šancí jsme soupeře nepouštěli. Ve 25. minutě jsme po odkopu naše brankáře vypustili hlavičkový souboj a nezachytili náběh Jakuba Totha. Ten svůj únik bezpečně zakončil po zemi podél gólmana. V dalším průběhu první poločasu se již žádná branková příležitost nevyskytla a do šaten se odcházelo za stavu 1:0 pro hostující mužstvo. Ve druhé půli se naše hra směrem dopředu zlepšila a byli jsme více nebezpeční v útočné fázi než v prvním poločase. Hosté měli další brankové příležitosti, v cestě za gólem jim stál ale dobře chytající Michal Vrábek. V 75. minutě přišla naše gólová radost, když se hlavou prosadil Ondřej Kolář. Olešník se opět do vedení dostal v 78. minutě po pěkné střele Robert Szó z osmnácti metrů. Závěr utkání si již dobře hrající hráči Olešníka pohlídali a zaslouženě si připisují do tabulky tři body za výhru 2:1."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Poslední zápas podzimu jsme chtěli vyhrát. Nebylo to jednoduché, Trhové Sviny si počínaly jako nováček velmi dobře, ale jsme rádi, že jsme utkání i celý podzim zvládli."

TJ Hluboká nad Vltavou - SK Rudolfov 3:0 (1:0)

Branky: 16. Hájek, 62. Funda, 91. Křiváček. ŽK: 2:2 (Kössl, Kadlec – Peiger, Šindelář). Diváci: 150. Rozhodčí: Krčín – Novotný, Barva.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Do utkání jsme vstoupili velice dobře a ujali se vedení krásnou střelou Hájka z pětadvaceti metrů. Po gólu jsme však polevili a Rudolfov vyrovnal hru. Ve druhému poločasu jsme dvěma góly potvrdili naše vítězství. S podzimní sezonou jsme spokojeni."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Poslední zápas sezóny měl svoji kvalitu. Do prvního gólu byli lepším týmem domácí, pak se hra vyrovnala a měli jsme několik příležitostí vyrovnat. Poté, co domácí vstřelili další branky, už se utkání jen dohrálo. I přes páteční prohru můžeme být s podzimní částí sezóny spokojeni."

Olympie Týn nad Vltavou – SILON Táborsko B 2:3 (1:3)

Branky: 38. Stoklasa, 86. Dumbrovský – 12. a 37. Neužil, 5. Trantýr. Rozhodčí: Vican – Hošek, Prinz. ŽK: 1:3 (Kubík – Neužil, Trantýr, Činčura). Diváků: 140.

Táborsko B: Chára – Pajer, Chotovinský, Pánek, Koblasa (86. Voneš) – Kupka, Praveček (77. Jíra), Neužil, Činčura – Ott, Trantýr.

Václav Mareš, trenér Týna: "Měli jsme špatný vstup do zápasu. Neuběhla ani dvacátá minuta a prohrávali jsme 0:2. To byl rozhodující faktor celého utkání. Zlepšili jsme se až za tohoto stavu, ale vyrovnat se nám s tak silným soupeřem, jakým bylo Táborsko, nepodařilo. Bohužel neproměňujeme vyložené šance. Koncovka nás za stála body v posledních dvou zápasech jak v Rudolfově, tak i teď doma s Táborskem."

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Do zápasu jsme vstoupili dobře a už v páté minutě se po Neužilově vysunutí trefil Trantýr. Když pak přidal sám David Neužil dva góly, zdálo se, že je zápas rozhodnutý. Hned vzápětí jsme ale bohužel inkasovali, i když jsme po celý první poločas kontrolovali hru. Do druhé půle jsme bohužel nastoupili s úplně jinou hrou. Iniciativu jsme přenechali soupeři a v podstatě jen bránili výsledek. Domácí nakonec stihli jen snížit Dumbrovským. Celý tým si zaslouží pochvalu za to, jak zápas hraný na velmi těžkém terénu zvládl.“