Jihočeský krajský fotbalový přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. Lídr tabulky Jindřichův Hradec ztratil dva body po remíze v Týně nad Vltavou a jeho největší pronásledovatelé Olešník s Hlubokou tak díky vítězstvím o něco snížily jeho náskok.

Fotbalový KP: Prachatice - Semice 0:0. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Olympie Týn nad Vltavou – FK Jindřichův Hradec 1:1 (0:0)

Branky: 88. Dobal – 81. M. Völfel. Bez karet. Rozhodčí: Kaštánek – Lepič, Němec. Diváci: 250.

J. Hradec: Hulík – Madar (62. M. Völfel), Koktavý, Rejthar, Hauser (75. Blažek) – F. Waník, Škarda, Votava, J. Jaroš, Janák – Strejček (71. Šmíd).

Václav Mareš, trenér Týna: „S lídrem tabulky jsme odehráli naprosto vyrovnané utkání. Především první poločas byl z naší strany kvalitní. Hráli jsme obětavě a dobře jsme se doplňovali. Rozhodující bylo to, že hráči dodrželi taktiku, kterou jsme si stanovili. Chtěli jsme eliminovat jejich rozehrávku, nenechali jsme hosty kombinovat, rychle jsme k nim přistupovali a tím jsme je donutili nakopávat dlouhé balony, které jsme přesně chtěli. Nám se otevíral prostor do brejků, šli jsme dvakrát sami na brankáře, ale nedali jsme. Hosté si vytvořili jednu brankovou příležitost Votavou, ale svoji šanci také neproměnili. Druhý poločas hosté přidali, ale my jsme dobře bránili, přesto jsme inkasovali zbytečnou branku v 81. minutě po standardní situaci. Hráči bojovali až do konce a o zasloužené vyrovnání se postaral v 88. minutě z přímého kopu nechytatelnou střelou do šibenice Vladimír Dobal. Nejlepšími hráči byli tentokrát všichni."

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Bohužel, nepotkali jsme se s bůhvíjakou formou. Nehráli jsme moc dobře, míče nám odskakovaly a situace jsme neřešili fotbalově, takže jsme si asi ani vyhrát nezasloužili. V průběhu utkání jsme si vytvořili tři opravdu obrovské šance, ale kvůli nekoncentrovanosti v zakončení jsme je nedokázali proměnit. Deset minut před koncem jsme přece jen šli do vedení, kdy jsme si pomohli standardkou a po centru ze strany se trefil Völfel, ale náskok jsme neudrželi. Jak už to tak bývá, soupeř v závěru všechny síly vrhl do útoku, my jej faulovali před vápnem a Týn z následného přímého kopu vyrovnal. Nedá se nic dělat, musíme si vyčistit hlavy a perfektně se připravit na jeden z rozhodujících zápasů v sezoně, v němž v neděli přivítáme Hlubokou.“

Tatran Prachatice – FC AL-KO Semice 0:0

ŽK: 3:0 (Rauscher 2, Kováč). ČK: 1:0 (89. Rauscher). Rozhodčí: Dimitrov – Leiš, Vítek. Diváci: 100.

Prachatice: Coufal - Jar. Rauscher, Kováč, Legdan, Luňáček - Král (46. Fürbach), J. Pravda - Kasík (77. Kovář), Horák, Černý (46. Koubek) - Jakub Rauscher.

Semice: Dvořáček – P. Valach, Zborník, Listopad, Pšenička – Blažek, J. Keclík, Kačírek (46. Forman), Šourek (79. Řezáč) – P. Keclík (67. M. Valach), Linhart (62. Veleman).

Martin Juroš, místopředseda Tatranu Pracatice: "Naše hra nebyla povedená. Vůbec se nám nedařilo kombinačně směrem dopředu. V každém poločase jsme si vytvořili pouze po jedné šanci, kterou jsme stejně neproměnili. Můžeme být nakonec rádi, že to skončilo bez branek, protože Semice byly v obou poločasech nebezpečnější. Když to shrnu, vzadu jsme to odehráli solidně, naopak dopředu jsme si nebyli schopni až na výjimku na konci utkání skoro nic vypracovat."

Marcel Nousek, trenér Semic: "Vzhledem k tomu, v jakém jsme v současné době rozpoložení a že se nám fotbalově nedaří podle představ, tak bychom před utkáním plichtu zřejmě brali. Vzhledem k průběhu si však myslím, že jsme měli na to, abychom v Prachaticích zvítězili, protože jsme byli o něco lepší. Sportovně musím přiznat, že soupeř nakonec mohl strhnout výhru na svou stranu, naštěstí jsme v poslední minutě jeho šanci zablokovali. I proto je zřejmě výsledná remíza spravedlivá.“

SK Rudolfov – FK Protivín 2:2 (1:1)

Branky: 41. a 56. Tlamsa – 32. M. Říha, 58. J. Vorel. ŽK: 1:0 (D. Říha). Rozhodčí: Boček – Cigáň, Krčín. Diváci: 134.

Protivín: Pícha – Kulík (65. Štěpka), Vojta, Z,. Vorel, Zach – Urban (46. D. Bečvář), Buko Leroy, J. Vorel, Nedvěd – Říha (74. Kozák), Hrachovec.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: „V zápase jsme sice dostali první branku, ale skóre jsme otočili a věřili v první jarní vítězství. O to více nás mrzí smolný vyrovnávací gól. Pozitivem je, že mladí kluci, kteří nově dostávají v áčku šanci, zahráli velmi dobře."

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Do Rudolfova jsme jeli vyhrát, nicméně za výkon, který jsme předvedli, jsme si víc jak bod nezasloužili. Po půlhodině jsme se dostali do vedení, na které soupeř krátce před pauzou dokázal odpovědět vyrovnávací trefou. Po změně stran se Rudolfov dostal do vedení, ale o dvě minuty později jsme srovnali. Remíza odpovídá dění na hrací ploše a nakonec jsme za něj i rádi, protože domácí asi deset minut před koncem po rohovém kopu nastřelili tyč.“



Jiskra Třeboň – SK Jankov 3:0 (1:0)

Branky: 35. Průcha, 64. Tůma, 76. Vrána. ŽK: 3:2 (Kubata, Hromádka, Zavadil – Kupka, Bláha). Rozhodčí: Mach – Ondřej, Boček. Diváci: 150.

Třeboň: Kopecký - Rezek, Zavadil, Širhal, Týnavský - Kubata, Hromádka, Matoušek, Schneider (46. Radosta), Tůma (71. Vrána) - Průcha (75. Franěk).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Před zápasem jsem hráče upozorňoval, aby soupeře i přes jeho postavení v tabulce nepodcenili. První velkou šanci jsme měli už ve třetí minutě, kdy Rezek poslal míč šikovně za obranu, ten si převzal v náběhu Průcha, ale gól z toho nebyl. Ve 35. min po pěkné kombinaci ve středu hřiště na jeden dotek Matoušek poslal balon do křídla Schneiderovi, jenž jej poslal před branku, Tůma na přední tyči netrefil, ale za ním nikým nehlídaný Průcha otevřel skóre. Do konce poločasu jsme kopali devět rohů, ale další gól jsme nepřidali. Po změně stran jsme si to vynahradili, přidali další dva góly, které vstřelili Tůma a střídající Vrána, a na jaře doma konečně vyhráli. Mohu také pochválit obranu a první čisté konto v odvetné části.“

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: "Zápas se nám vůbec nepovedl. Podali jsme určitě nejhorší jarní výkon. Možná až na dvě výjimky všichni podali vyloženě špatný výkon daleko za svými možnostmi. Třeboň nás předčila v nasazení, osobních soubojích, důrazu i chutí zápas úspěšně zvládnout. Obzvlášť ta chuť porvat se o výsledek, v situaci, ve které se nacházíme, mi u hráčů hrozně chyběla. Kluci si musí uvědomit, že hrajeme o holé bytí a nebytí, a že se nemůžeme spoléhat na to, že nás Prachatice nedostihnou. Máme výkonnostní limity, to beru, ale musíme na hřišti nechat všechno. A to jsme tentokrát zdaleka nenechali. Kdyby na tribuně seděl nezávislý pozorovatel bez znalosti aktuálního postavení klubů v tabulce, tak si řekne, že o záchranu hraje spíše Třeboň, protože z té elán toto utkání zvládnout vyloženě sršel, kdežto my se jen účastnili. Soupeři gratuluji k zaslouženému vítězství."

FC ZVVZ Milevsko – TJ Dražice 1:0 (0:0)

Branka: 85. (pen.) Vakoč. ŽK: 3:5 (Petřík, Vakoč, Hadáček – Mareš, Běhoun, Vačlena, Studenovský, Novotný). Rozhodčí: Nedvěd – Leiš, Dunovský. Diváci: 100.

Milevsko: Lalák – Kálal, Vakoč, Kosobud, Málek – Přibyl (72. Bártík), Marvan, Souček (88. Pich), Kotrba – Hadáček (90. Imbr), Petřík.

Dražice: Počinek – Novotný, Veselý (11. Vačlena), Horka, Pražma – Studenovský, J. Štecher, Svojše, Páša (72. Tesař) – Běhoun, Mareš.

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Bohužel, stále se opakuje stejný scénář. Nehrajeme vůbec špatně, dostáváme se do šancí, ale trápíme se v koncovce. S Dražicemi jsme měli po půli vést minimálně 2:0, to samé po změně stran, kdy měl dvě velké příležitosti Petřík. Pak se bojíme, abychom vzadu neudělali chybu a je z toho trochu křeč. Zápas jsme tak rozhodli až pět minut před koncem z pokutového kopu, i když penalta byla jasná. Důležité jsou pro nás tři body, ale potřebovali bychom na hřišti víc klidu především ve finální fázi.“

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Pro zápas v Milevsku jsme znovu těžko dávali sestavu dohromady, navíc se nám už po deseti minutách zranil stoper Miloš Veselý. V prvním poločase mělo Milevsko mírnou převahu a oba týmy si vytvořily po jedné výraznější šanci. Po přestávce už se hrálo převážně na naší polovině. Domácí s řadou mladých hráčů spoléhali na dlouhé míče za obranu, které se nám ale dařilo sbírat. V 85. minutě bohužel naše obranná činnost selhala, udělali jsme chybu a po faulu ve vápně přišla penalta, kterou soupeř proměnil.“

TJ Osek - Junior Strakonice 2:2 (2:1)

Branky: 22. Hosnedl, 43. Hoch – 26. Krejčí, 57. Máška. ŽK: 4:4 (Carda 2, Hoch, Martin Čapek – Rybák 2, Krejčí, Benedikt). ČK: 1:1 (85. Carda – 68. Rybák). Rozhodčí: Šťastný – Vican st., Vican. Diváci: 200.

Osek: Vlk - Němeček, D. Říský, Carda, Martin Čapek - Hoch, Šrámek - Sigmund, J. Říský, Matěj Čapek (88. Kinkor) - Hosnedl.

Strakonice: Lízal – Smola, Rozhoň, Bublík (80. Stöger), Rybák – Benedikt, Zahrádka – Máška (88. Pomej), Bílý, Kafka - Krejčí

Luboš Vašica, trenér Oseka: "Byl to nekoukatelný fotbal. Z naší strany bez pohybu. Měli jsme plno zkažených balonů, jako by hráči nechtěli zvítězit. Do derby musejí nastupovat nabuzení, tohle bylo nezodpovědné, v chůzi. Plno ztracených balonů. Nejsem spokojený, byl to nejhorší výkon za mého působení u týmu."

Jiří Cibulka, vedoucí Junioru Strakonice: "Okresní derby hrané v Oseku mnoho krásy nenabídlo. Byl to zápas plný soubojů a boje o každý metr hřiště. Dělba bodů si myslím byla spravedlivá. Z naší strany to byl zodpovědný kolektivní výkon."

TJ Hluboká nad Vltavou - TJ Spartak Trhové Sviny 5:0 (2:0)

Branky: 8. Škoda (11), 35. Funda, 64. Krejčí, 75. Kadlec, 80. Rottenborn. ŽK: 1:4 (Kadlec – Hruška, Kodras, Chromčák, Brůha). Rozhodčí: Votava – Albert, Kollmann. Diváci: 100.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a už v sedmé minutě jsme šli Škodovým gólem z penalty do vedení. Druhou branku přidal ještě v první půli Funda a do šaten jsme šli za stavu 2:0. Po celé utkání jsme byli lepší než soupeř a naši převahu jsme ve druhém poločase vyjádřili dalšími třemi góly Krejčím, Kadlecem a Rottenbornem. Zaslouženě jsme tak vyhráli 5:0."

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Chtěli jsme navázat na naší zlepšenou obrannou činnost z předchozích zápasů. To se nám bohužel vůbec nepovedlo a už od začátku zápasu nás velmi kvalitní útok Hluboké zatlačil. Tento tlak vyústil v penaltu, kterou domácí s přehledem proměnili. Kombinační hra domácích nám dělala velké potíže. Na tuto skutečnost jsme se pokoušeli reagovat taktickými změnami o půli, ale bohužel bez účinku. Hluboká nás předčila ve všech fotbalových dovednostech a s přehledem vyhrála. Jediné pozitivum ze zápasu je pro nás návrat gólmana Karla Brůhy po dlouhodobém zranění."

FC Silon Táborsko B - FK Olešník 0:2 (0:1)

Branky: 23. Szó, 64. Lafata. ŽK: 2:2 (Ott, Jansa – Szó, Vrážek). Rozhodčí: Krčín – Votava, Albert. Diváci: 85.

Táborsko B: Hňup – Kupka (68. Chotovinský), Pajer, Pánek, Fišer – Činčura (46. Švec), Jansa, Neužil, Aloizio – Trantýr, Ott.

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Nezvládli jsme bohužel další domácí utkání. V první půli jsme nechávali soupeři hodně prostoru, což mu pro jeho hru vyhovovalo. Nakonec nás za to vytrestal gólem po centru, který nikdo netečoval a míč doskákal až do branky. Do druhého poločasu už jsme vstoupili lépe, nějaké šance jsme si vytvořili, ale bohužel bez gólového efektu. Namísto toho přidal Olešník druhou branku a bylo rozhodnuto.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Béčko Táborska je velmi běhavý a organizovaný soupeř, který má na jaře střeleckou formu. Ale důkladně jsme se na něj připravili. V prvním poločase jsme se drželi více na míči a zaslouženě jsme šli do vedení. Ve druhé půli nás táborští mladíci zatlačili, ale pomohl nám druhý gól. Ale nedokázali jsme nahoře udržet balon, byli jsme roztažení po celém hřišti a valilo se to na nás. Ale náš gólman měl dobře postavené tyče a udržel čisté konto. Ve středu nás čeká dohrávka s Rudolfovem a poprvé za nás nastoupí bývalá hvězda Sparty Praha Bořek Dočkal. Zveme všechny příznivce fotbalu na tento atraktivní zápas."