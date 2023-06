Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. Vedoucí Jindřichův Hradec doma deklasoval Trhové Sviny, na čele má již osmibodový náskok a v příštím kole už může slavit postup do divize. Jankov zvládl se štěstím hodně divoký zápas se Semicemi, vyhrál 4:3 a udělal zřejmě rozhodující krok k záchraně v soutěži.

FK Olešník -TJ Osek 1:2 (0:1)

Branky: 57. Kalášek - 44. a 58. Hoch. ŽK: 1:1 (D. Tomášek - Lávička). Rozhodčí: Kaštánek - Albert, Pravda. Diváci: 70.

Osek: Vlk - Zelenka, Carda, Maroušek, Sigmund - Hoch, Šrámek - Čapek, J. Říský (83. Solus), Lávička - D. Říský.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: Asi jsme si prohrát nezasloužili. Neproměnili jsme šance a Osek vytěžil z minima maximum. Nezopakovali jsme obětavý a týmový výkon z Prachatic. Mrzí nás to, ale i takový je fotbal."

Luboš Vašica, trenér Oseka: "Tentokrát se ukázalo, že opravdu fotbal nemá logiku. Stoper nastupoval s horečkou, David Říský s nataženým tříslem. Toho jsem přemluvil, aby šel hrát, až když jsem vyjížděl z domova. Ale bylo vidět, že jak nám, tak i Olešníku asi chyběli někteří hráči. Podle toho také utkání vypadalo. My v našem stavu zvolili vyloženě defenzivní taktiku a hráli na brejky. V prvním poločase jsme byli více na balonu, ale bohužel se těsně před našim prvním gólem zranil Jakub Říský. Ještě ve druhé půli hrál půl hodiny se sebezapřením, pak už musel střídat. Ve druhém poločase jsme již vyloženě bránili, domácí byli na balonu a podařilo se jim po rohu vyrovnat. Ale vzápětí si neohlídali náš brejk, nechali Honzu Hocha samotného a byo to 2:1 pro nás. Pak jsme to vysloveně ukopali. Neměli jsme sílu ani kvalitu na to, abychom hráli fotbal. Ale každé vítězství se počítá."

FK Protivín - Tatran Prachatice 0:0

ŽK: 4:3 (Vojta, Kvasnička, Štěpka, J. Vorel - Legdan, Makoš, Kasík). Rozhodčí: Ondřej - Němec, Nedvěd. Diváci: 100.

Protivín: Váverka - Kvasnička (73. Ruczkowski), Kulík, Vojta, Urban - Hrachovec (88. Hodinka), J. Vorel, Štěpka, Kozák (60. David Bečvář) – Martin Říha, Petr.

Prachatice: Coufal - Jar. Rauscher, Legdan (90. Tušek), Kováč, Luňáček (60. Fürbach) - Kovář (79. Koubek), Kasík, Král (85. Řezník), Jakub Rauscher, J. Pravda - Makoš.

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Remíza je spravedlivá. V prvním poločase měly oba týmy po jedné stoprocentní šanci, nejdříve hostující Kasík po naší chybě v rozehrávce neprostřelil Váverku, na druhé straně Kozák nevyužil přetažený centr a z malého vápna netrefil branku. Po změně stran tempo upadlo a za zmínku stojí pouze nastřelené břevno jedním z prachatických hráčů. Jinak byla hra plná nepřesností a odehrávala se převážně mezi vápny.“

Petr Kouba, předseda Tatranu Prachatice: "Bylo to vyrovnané utkání, střídaly se rychlé protiútoky na obou stranách. Ale ani jeden z týmů nevyužil ani vyložené šance. Troufám si říci, že jsme jich měli i o trochu více, ale bohužel, žádný gól z toho nebyl. Možná tam byla trochu nervozita v koncovce či to soupeř bránil tak dobře. Byl to docela tvrdý zápas, rozhodčí tomu nechával spád. Docela to pouštěl, možná měl kartami přitvrdit hned od začátku. Bylo tam i dost tvrdých hlavičkových soubojů. Ale na druhé straně je třeba říci, že utkání svým rozhodováním v žádném případě neovlivnil. Pro diváky to byl docela atraktivní zápas, kterému však chybělo gólové koření. Mohl vyhrát kterýkoliv tým, i když jsme možná byli ve druhém poločase o něco málo lepší. Naši kluci to odmakali a přál bych jim, aby tento bod z Protivína byl tím důležitým v boji o záchranu."

Junior Strakonice - Silon Táborsko B 2:5 (2:2)

Branky: 39. a 43. Bílý - 21. Jansa, 44. a 53. Neužil, 56. Činčura, 90. Pajer. ŽK: 3:2 (Bublík, Máška, Rybák - Praveček, Jansa). ČK: 0:1 (10. Hňup). Rozhodčí: Dimitrov - Albert, Nedvěd. Diváci: 77.

Strakonice: Lízal – Kafka (61. Boukalík), Rozhoň, Bublík, Rybák – Míčka (73. Mrkvička), Chalupa – Butnaru (15. Štöger), Bílý, Máška – Krejčí.

Táborsko B: Hňup – Fišer, Pánek, Chotovinský, Jíra (33. Mikuláštík) – Kupka, Praveček, Jansa (88. Pajer), Činčura – Ott (85. Pok), Neužil.

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Utkání se pro nás začalo vyvíjet dobře. Hostující gólman fauloval před pokutovým územím unikajícího Bílého a byla z toho červená karta. Bohužel byl i o deseti soupeř tím, kdo dal vedoucí branku utkání. Nicméně jsme se nesložili a dvěma góly Toma Bílého ještě v prvním poločase utkání otočili. Ale hned z rozehrávky nám soupeř srovnal na 2:2. V kabině jsem hráče uklidnil, upozorňoval je, ať hrají trpělivě, ale důsledně. Věřil jsem, že to ve druhém poločase zvládneme. Bohužel, hned v úvodu nepochopitelně ztratil míč před pokutovým územím stoper Bublík a soupeř šel do vedení 3:2. Hned z následné situace nám přidal i čtvrtý gól. Pátá branka již byla jen vyústěním naší křeče. O výsledku utkání rozhodla třetí branka, naše nesoustředěnost a laxnost."

Pavel Vesecký, trenér B-týmu Táborska: „Utkání jsme rozehráli velice dobře. Od začátku jsme se tlačili do soupeřova vápna a zahrozili jsme několika centry, ale branku jsme z toho vytěžit nedokázali. Po jednom takovém nepovedeném centru se bohužel domácí dostali do brejku, který náš brankář vyřešil faulem mimo pokutové území a po právu byl vyloučený. V dalších minutách se hrál vyrovnaný fotbal, ale nám se pak povedlo skórovat díky chytré střele Jansy po předchozí chybě strakonického brankáře při vyboxování míče. Soupeři se brzy povedlo výsledek otočit, když jeho vyrovnání předcházela naše nedůrazná hra v osobních soubojích a druhý dal po krásné střele ze střední vzdálenosti. Naštěstí se nám hned z rozehrávky povedlo vyrovnat na 2:2. Ve druhé půli už jsme i v deseti domácí přehrávali a díky rychlým brejkům a kvalitnímu napadání soupeřových obránců vstřelili tři góly a zaslouženě zvítězili.“

SK Rudolfov - Jiskra Třeboň 2:2 (1:0)

Branky: 45. a 89. Sládek – 62. Průcha, 66. Radosta. Rozhodčí: Dunovský – Dimitrov, Hanzlíková. ŽK: 2:3 (Novotný, Pouzar – Matoušek, Radosta, Průcha). Diváci: 100.

Třeboň: Flaška - Rezek, Zavadil, Tůma, Schneider - Kubata, Hromádka, Matoušek, Radosta (92. Pfeifer), Vrána (53. Candra) – Průcha.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Derby s Třeboní mají svoji specifickou atmosféru a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Utkání se ale muselo líbit. Šli jsme do vedení, ve druhé půli hosté skóre otočili a my jsme minutu před koncem vyrovnali. Padly čtyři branky, fotbal bavil, a tak to má být."

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V prvním poločase jsme dobývali obranu Rudolfova a třikrát jsme se dostali do vyložené šance, ale neproměnili jsme ani jednu. Naopak, soupeř udeřil těsně před přestávkou a ujal se vedení. Druhý poločas byl vyrovnanější. Rudolfov začal hrát i dopředu a nám se otevřela okénka pro kombinaci ve středu hřiště. Dokázali jsme otočit vývoj otočit, když se prosadili Průcha a Radosta. Závěr utkání jsme však nepohlídali a v 88. minutě jsme ze standardní situace inkasovali. Jsem rád, že jsme se prosadili a vstřelili na hřišti soupeře dva góly, bohužel nás sráží bránění standardek, kdy se jich jenom účastníme.“

TJ Dražice - TJ Hluboká nad Vltavou 0:4 (0:1)

Branky: 4. z pen. a 84. Pecka, 54. a 88. Hájek. Rozhodčí: Kollmann – Vican, Cigáň. ŽK: 3:1 (Studenovský, Stuchlík, Běhoun – Hrachovec). Diváci: 100.

Dražice: Počinek – Novotný, D. Štecher, Studenovský, Pražma – M. Stuchlík (87. Böhm), J. Štecher, Vačlena, Svojše – Běhoun (79. Holub), Horka (69. Řezník).

Vlastimil Stuchlík, trenér Dražic: „Můžeme klidně znovu zopakovat hodnocení z předchozích utkání a bude to přesné. Znovu jsme inkasovali rychlý gól, tentokrát už ve čtvrté minutě a z penalty. Proti soupeři jako je Hluboká je to samozřejmě obzvlášť špatně. Pak se sice hrál poměrně vyrovnaný fotbal, ale v našem případě to k ničemu nevedlo a nedokázali jsme se výrazněji prosadit. Ve druhém poločase přidal soupeř druhý gól a bylo v podstatě rozhodnuto.“

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Už v šesté minutě jsme šli proměněnou penaltou Peckou do vedení 1:0. Druhý gól přidal Hájek, v té chvíli jsme se uklidnili a měli hru pod kontrolou. V závěru jsme díky stejným střelcům ještě dvě branky přidali a zaslouženě zvítězili. Jsme za vítězství rádi, protože ač na závěr sezony, vracíme se do formy, která nás provázela po většinu letošní soutěže."

FK Jindřichův Hradec 1910 - Spartak Trhové Sviny 5:1 (1:0)

Branky: 23. Toman z pen., 52. Votava, 66. Janák, 79. M. Völfel, 80. F. Waník – 89. Gažák. Rozhodčí: Němec – Kaštánek, Vican. ŽK: 0:1 (Hruška). Diváci: 200.

J. Hradec: T. Cettl – J. Madar (53. Blažek), Koktavý, Rejthar, Hauser – F. Waník (86. Fical), J. Jaroš (75. M. Völfel), F. Votava (86. Petr), Škarda, Janák – Toman (75. Strejček).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Trhové Sviny jsou soubojový tým a v první půli to jasně potvrdily, když vyhrávaly osobní souboje a byly vcelku aktivní. Do šanci se však hosté nedostávali. My ano, ale neproměnili jsme žádnou ani z jasných pozic. Jedinou trefu tak obstaral po faulu ve vápně z penalty Toman. Po změně stran jsme zlepšili pohyb, soupeře jsme začali přehrávat a už taky začaly padat góly do jeho sítě. Naše trefy se dost podobaly, předcházely jim rychlé akce po stranách a přesná přihrávka před branku nebo prostřelení gólmana. Vítězství je zasloužené, mrzí jen inkasovaná branka v úplném závěru. K titulu nám chybí jediná výhra, pokusíme se to zdárně dotáhnout hned v dalším utkání, kdy opět doma přivítáme Strakonice.“

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "I přes velkou absenci hráčů v našem týmu jsme nepřijeli na hřiště vítěze krajského přeboru zaparkovat autobus v našem pokutovým území. V prvním poločase se soupeř dostal do vedení z penalty, ale byli jsme aktivní, měli plno rohů, chyběl nám však důraz, klid v koncovce a možná i trochu sportovního štěstí. Od šedesáté minuty nám docházel dech a soupeř přidal další branky. Výsledek utkání odpovídá dění na hrací ploše po dobu devadesáti minut. Domácím blahopřeji k přesvědčivému výsledku 5:1."

FC ZVVZ Milevsko - FK Olympie Týna nad Vltavou 0:1 (0:1)

Branka: 35. Meidl z pen. Rozhodčí: Novotný – Krčín, Ondřej. ŽK: 3:4 (Marvan, Kotrba, Málek – Šálený, Brom, Dobal, Maxa). Diváci: 40.

Milevsko: Lalák – Přibyl, Vakoč, Kosobud, Málek – Kotrba, Souček (82. Pich), Marvan, Bártík (72. Kálal) – Hadáček, Petřík

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Tři čtvrtiny zápasu jsme měli pod kontrolou a vytvořili si osm šancí, které jsme, bohužel, všechny zahodili. V těch největších se ocitli Petřík, Marvan či Kotrba. Z jediného vážnějšího závaru soupeře v našem vápně vzešla penalta, která rozhodla o výsledku. Z naší strany je to o koncovce, potýkáme se s tím celou druhou část sezony. Kluci to ví, snaží se, ale nejde to. Trápíme se a finální fázi máme momentálně hodně špatnou. Už aby byl konec sezony.“

Václav Mareš, trenér Týna: "Bylo to vyrovnané utkání s minimem šancí na obou stranách, ale především se šťastným koncem pro nás. Rozhodla penalta v prvním poločase za ruku domácího hráče. Musím mužstvo pochválit, že dodrželo taktiku, kterou jsme proti domácímu týmu zvolili. Venku se nám poslední dobou moc nedařilo, proto jsem rád, že jsme v Milevsku naplno bodovali. Nejlepším hráčem byl Jan Meidl."

SK Jankov - FC AL-KO Semice 4:3 (1:2)

Branky: 22., 60. (obě z pen.) a 93. Hanzlík, 82. Borovka – 13. Blažek, 30. P. Valach, 81. M. Valach. Rozhodčí: Mach – Albert, Vítek. ŽK: 4:4 (Kočí, Hüttner, Honner, Komrska – Vondrášek, Blažek, Zborník, P. Valach). Diváci: 148.

Semice: Vondrášek – Pšenička, Listopad, Holub, Pohnán (93. Breibisch) – Sádlo (58. Řezáč), Zborník (68. J. Keclík), P. Valach, Blažek – Hrala, P. Keclík (46. M. Valach).

Petr Maxa, vedoucí týmu Jankova: „Vstup do utkání byl v našem podání už bohužel tradičně hodně náročný na psychiku, když jsme opět inkasovali z první střely soupeře na bránu. Naštěstí se nám poměrně brzy po ruce ve vápně podařilo srovnat z penalty. Když jsme ve 31. minutě dostali druhý gól z druhé střely Semic, měl jsem o výsledek velké obavy, protože vím, jak je pro nás složité zápasy otáčet. Vstup do druhé půle se nám povedl, soupeře jsme zatlačili a měli i na nás nezvykle dost šancí. Naše produktivita je mizerná a vyrovnat se nám tak podařilo opět pouze z pokutového kopu. Závěr byl pro silné povahy. Deset minut před koncem potrestal naší megadíru v obraně střídající Valach, nám se záhy podařilo vyrovnat po skrumáži před brankou Borovkou. Semicím nebyly uznány dva góly a pak se štěstěna přiklonila k nám, když v nastaveném čase za přispění chybujícího gólmana skončil v bráně Hanzlíkův přímý kop.“

Marcel Nousek, trenér Semic: „Věděli jsme, že Jankov potřebuje nutně vyhrát a že se bude tlačit víc dopředu. My se trochu zatáhli, ale měli jsme hodně brejků a ze tří šancí v první půli jsme vstřelili dva góly. Jankov dal první gól z penalty po ruce Blažka, z pokutového kopu se trefil po hodině hry i podruhé. Tu situaci jsem úplně dobře neviděl, ale shodli jsme se, že se to pískat nemuselo… Jinak to byl hodně bojovný zápas, plný soubojů, i po přestávce jsme se dostávali do příležitostí, ale většinou nás zastavil praporek na znamení ofsajdu. Ještě jednou jsme šli do vedení, domácí vzápětí srovnali. V nastavení Jankov kopal poslední standardku, náš brankář koukl do sluníčka a netrefil balon, takže domácí vstřelili vítězný gól. Škoda, byl to vyrovnaný duel a šancí jsme měli víc než domácí.“