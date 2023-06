Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. Jindřichův Hradec doma porazil Strakonice a mohl s předstihem slavit postup do divize. To na opačném pólu ještě rozhodnuto není. Poslední Prachatice ztrácejí na Jankov tři a na Dražice čtyři body. Boj o záchranu bude ještě hodně dramatický.

Jindřichohradečtí fotbalisté slaví triumf v krajském přeboru. | Video: Deník/Zdeněk Prager

FK Jindřichův Hradec 1910 – Junior Strakonice 2:1 (1:0)

Branky: 45. J. Jaroš, 67. Toman – 89. Chalupa. ŽK: 0:1 (Pomej). Rozhodčí: Krčín – Nedvěd, Šťastný. Diváci: 100.

J. Hradec: Hulík – J. Madar (85. Hauser), Koktavý, Rejthar (72. Blažek), M. Völfel – F. Waník, J. Jaroš, F. Votava, Škarda (85. Petr), Janák – Toman (72. Strejček).

Strakonice: Kozlík – Chalupa, Rybák, Smola, Jandera – Mrkvička (81. Linhart), Pomej – Štoger (77. Lízal), Bílý, Máška – Krejčí (70. Vondrák).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Už před utkáním jsme samozřejmě věděli, že Olešník prohrál a tudíž nás nemůže dohnat, což náš výkon ovlivnilo. Byť jsme byli herně lepší a Strakonice téměř do ničeho nepustili, v šestnáctce soupeře jsme si počínali trochu laxně a chybělo nám více důrazu v zakončení. S koncovkou jsme se trápili celý poločas a vstřelili jsme až gól do šatny po odraženém balonu. Po změně stran jsme v zahazování šancí pokračovali, naštěstí jsme po pěkné akci z křídla přidali druhou pojišťovací trefu. Sice jsme v závěru po tečované střele inkasovali, ale jinak jsme byli dominantní a zaslouženě zvítězili. Po loňském trochu hořkém sestupu z divize je to pro nás satisfakce, že jsme se dokázali po roce zase vrátit. Vstupovat do zápasů v roli favorita není pokaždé jednoduché a jsem rád, že to hráči takhle zvládli.“

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Opakovaně jsme měli problémy se sestavou. Museli jsme improvizovat i na jednotlivých postech. Přesto, že jsme v Jindřichově Hradci prohráli, nemám hráčům, co vytknout. Domácí měli velkou kvalitu, jako již jistý postupující hráli v klidu a nás od vyšší porážky tentokrát ochránil skvělý brankář Kozlík."

TJ Hluboká nad Vltavou - FC ZVVZ Milevsko 3:1 (2:0)

Branky: 9. a 30. (pen.) Pecka, 83. Stráský - 73. Hadáček. ŽK: 0:4 (Petřík, Lalák, Marvan, Pich). Rozhodčí: Němec – Pravda, Smola. Diváci: 50.

Milevsko: Lalák – Kálal (70. Pich), Vakoč, Kosobud, Málek – Kotrba (77. Kutil), Marvan, Bártík, Přibyl – Hadáček, Petřík (46. Souček).

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Utkání jsme zvládli, i když Milevsko hrálo velmi dobře a nebylo daleko od toho, aby si odvezlo alespoň bod. My jsme však gólem Zbyňka Stráského odskočili na 3:1, a tak nám zůstávají všechny tři body. S hrou i výsledkem jsme spokojeni."

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Už se tomu musím tak trochu smát, v našem případě je to stále ta samá obehraná písnička a už by bylo asi zapotřebí vyměnit desku. Co neproměníme, je do nebe volající. I domácí říkali, že s lepším soupeřem na jaře doma nehráli. My se snažili být aktivní, dokázali jsme si vytvořit příležitosti, ale góly střílela Hluboká. První pomalu z půlky, druhý z pokutového kopu. Nezlomilo nás to, soupeře jsme přitlačili a dokázali jsme zásluhou Hadáčka snížit. Jenže pak jsme z jediné šance inkasovali potřetí a bylo rozhodnuto. Jaro je v případě naší koncovky jako zakleté, naše produktivita je hodně špatná. Ještě, že jsme na podzim uhráli poměrně hodně bodů. Ono je sice ve finále celkem jedno, jestli skončíte pátí nebo devátí, ale jde spíše o psychiku hráčů, které to sráží k zemi, zvlášť když naše hra není vůbec špatná.“

FC AL-KO Semice – FK Olešník 4:3 (1:0)

Branky: 58. a 90. Zborník, 38. Veleman, 50. Blažek - 61. a 65. Toth, 77. Lafata. ŽK: 2:1 (Pohnán, P. Valach - Chlumecký). Rozhodčí: Lepič - Kaštánek, Němec. Diváci: 220.

Semice: Dvořáček – Řezáč (61. Linhart), Zborník, Listopad, Pohnán – P. Keclík (46. Buchtele), J. Keclík, P. Valach, Blažek – Hrala (92. M. Valach), Veleman (61. Veleman).

Marcel Nousek, trenér Semic: „Myslím, že to byl velmi pěkný zápas pro diváky, padlo hodně gólů, a nakonec jsme zvítězili, takže spokojenost. Vedli jsme už 3:0, ale Olešník nic nezabalil a dokázal vyrovnat. My byli nakonec šťastnější, když to chvilku před koncem vzal na sebe Zborník, prošel takřka celé hřiště, narazil si balon a vstřelil vítězný gól. Těší nás, že jsme doma dokázali uspět se všemi týmy s čela. Hlubokou a Olešník jsme porazili, s postupujícím Hradcem jsme remizovali. Je to hlavně tím, že tyto vyspělé celky chtějí hrát fotbal, a to nám vyhovuje.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Takového zápasu je jedním slovem škoda. Prohráváš 0:3, vyrovnáš na 3:3, soupeře tlačíš a nakonec dostaneš v devadesáté minutě gól z brejku. Ale i takový je bohužel fotbal. Pro semické kluky je 4:3 asi oblíbený výsledek, ale tentokrát asi s jinou příchutí, nebo spíš pachutí, než to bylo před týdnem v Jankově."

Jiskra Třeboň – FC Silon Táborsko B 7:1 (5:1)

Branky: 33. a 64. Zavadil, 18. a 41. Průcha, 30. Radosta, 40. Matoušek, 55. Hromádka – 12. (pen.) Neužil. ŽK: 2:2 (Matoušek, Kubata – Jansa, Kupka). Rozhodčí: Leiš – Dimitrov, Cigáň. Diváci: 150.

Třeboň: Flaška - Rezek, Širhal, Tůma, Zavadil (75. Franěk) - Kubata (82. Candra), Matoušek, Hromádka, Schneider (55. Vrána), Radosta (85. Decker) - Průcha (79. Pitelka).

Táborsko B: Chotovinský – Jíra (46. Pajer), Pánek, Fišer (61. Voneš), Mikuláštík (73. Kabeš) – Kupka, Jansa (81. Pok), Neužil, Činčura – Ott, Praveček.

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Začali jsme takticky, soustředili jsme se na držení míče a postupné protiútoky. Bohužel, v první části jsme hráli až moc vzadu a z toho pramenila chyba ve 12. minutě, kdy se dostal Tůma pod tlak a po jeho faulu byl nařízen pokutový kop, který Neužil proměnil. Měli jsme několik příležitostí na vstřelení branky, ale spadla tam až protečovaná přihrávka Průchy. Do konce poločasu se postupně ještě trefili Radosta, Zavadil, Matoušek a opět Průcha. Ve druhém poločase tempo opadlo, přesto jsme přidali další dva góly zásluhou Hromádky a Zavadila. Postupně jsme prostřídali a do hry poslali i dorostence. V 90. minutě byl proti nám nařízen druhý pokutový kop, ten však Flaška vyrazil a chytil i dorážku. Chválím celý tým, bylo to páté utkání bez porážky. Hráli jsme dobře, ale vidím tam ještě prostor pro zlepšování.“

Pavel Vesecký, trenér B-týmu Táborska: „Dobrý vstup do utkání jsme dokázali vyjádřit vedoucím gólem, to když jsme dobrým presinkem donutili domácí k chybě ve vápně a faulu na Pravečka, a Neužil penaltu s přehledem proměnil. Vůbec nevím, co se potom v hlavách hráčů dělo; možná si mysleli, že se tím Třeboňští položí a rezignují. Stal se ale opak. Domácí přidali na agresivitě a důrazu a po několik hrubých chybách v naší obraně nám do poločasu dali pět gólů. Ve druhé půli už se zápas prakticky jen dohrával.“

TJ Osek – FK Protivín 6:1 (5:0)

Branky: 3. a 28. Hoch, 11. a 45. Hosnedl, 6. Matěj Čapek, 81. (pen.) Vlk - 67. Martin Říha. ŽK: 2:3 (Hoch, Martin Čapek – Nedvěd, Štěpka, J. Vorel). ČK: 1:0 (69. Matěj Čapek). Rozhodčí: Brych - Jarolím, Vejčík. Diváci: 60.

Osek: Vlk – Kuneš, Němeček, Carda (54. Vojta), Martin Čapek – Sigmund, Hoch, Šrámek, Matěj Čapek – Zelenka, Hosnedl.

Protivín: Váverka - Kvasnička (46. Cvachovec), Kulík, Hornát, Nedvěd - Kozák, J. Vorel, Dan Bečvář, Štěpka, Hodinka (60. Veselý) – Martin Říha.

Luboš Vašica, trenér Oseka: "Na obou stranách chyběla řada hráčů. Soupeř však dělal velké chyby v obraně. My byli silní po lajnách a dali rychlé góly. Po deseti minutách to bylo 3:0, po půl hodině 4:0 a bylo rozhodnuto. Pak už se zápas jen dohrával. Ale mrzí mě, že se za rozhodnutého stavu nechal vyloučit Matěj Čapek za napadení soupeře. Ale moc radosti celkově nemám. Sestava se lepí, jak to jde, musí hrát i zranění hráči.“

Miroslav Říha, trenér Protivína: „V omlazené sestavě jsme věděli, že je pro nás důležitý úvod utkání. Bohužel, naší naivitou a nedůrazem jsme v 11. minutě prohrávali 0:3 a bylo v podstatě po zápase. Kdyby hlavička Martina Říhy neskončila na břevně, ale v síti, mohli jsme duel ještě zdramatizovat, jenže efektivní domácí hráči do přestávky přidali ještě dvě branky a bylo hotovo. Jediné pozitivum bylo, že jsme to nezabalili a vstřelili alespoň čestný gól. Osek si to zkušené pohlídal a zaslouženě vyhrál.“

Tatran Prachatice - TJ Dražice 3:1 (2:0)

Branky: 18. (PK) Makoš, 34. Kováč, 78. (PK) Jar. Rauscher - 79. D. Štecher. ŽK: 2:2 (Luňáček, Jakub Rauscher - Novotný, D. Štecher). Diváci: 90. Rozhodčí: Rejžek - Pravda, Smola.

Prachatice: Hopfinger - Jar. Rauscher, Kováč, Legdan, Luňáček - Toušek (85. Brom), Jakub Rauscher, J. Pravda, Král (78. Grambkička), Fürbach (63. Řezník) - Makoš (67. Miesbauer).

Dražice: Počinek – Novotný, Pražma, Svojše, Bareš – Studenovský, Vačlena, D. Štecher, J. Štecher – Běhoun, M. Stuchlík (81. Holub).

Josef Hopfinger, asistent trenéra Prachatic: "Je fakt, že na tento zápas bylo šancí na obou stranách až dost. Ale my jich měli více a větší, zvláště když šli kluci ve druhém poločase dvakrát sami na branku. Dík patří klukům z dorostu, kteří naskočili do zápasu. Klobouk dolů před nimi, chybělo nám snad šest hráčů ze základního kádru. Pomohl nám první gól, ale nechali jsme se po něm zbytečně zatlačit a nabídli soupeři standardky. Ty jsme přežili a David Kováč dal krásný druhý gól. Pak už to byly šance na obou stranách. My přidali třetí gól, obratem inkasovali, ale naštěstí jsme to již nepustili. Můžeme dál bojovat o záchranu. Čeká nás Milevsko a chceme odtud opět nějaký bod. Když jsme tak blízko, tak se o to musíme porvat. O to jsme hráli celé jaro. Musíme za to vzít."

Vlastimil Stuchlík, trenér Dražic: „Byl to opticky vyrovnaný zápas, ve kterém jsme si i my vytvářeli slibné šance, hlavně ze standardních situací, ale bohužel jsme využili jen jednu. Soupeř nám dal dva góly z penalt a jeden po střele z pětatřiceti metrů. Možná byl o ty dva góly přece jen lepší. My bohužel momentálně dohráváme soutěž s torzem týmu. Máme před sebou ještě dva zápasy a pokusíme se z nich nějaký ten bod vytěžit.“

1/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Prachatice - Dražice. 2/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 3/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 4/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 5/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 6/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 7/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 8/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 9/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 10/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 11/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 12/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 13/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 14/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 15/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 16/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 17/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 18/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 19/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 20/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 21/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 22/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 23/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 24/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 25/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 26/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 27/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 28/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 29/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 30/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 31/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 32/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 33/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 34/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 35/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 36/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 37/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 38/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 39/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 40/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 41/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 42/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 43/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 44/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 45/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 46/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 47/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 48/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 49/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice. 50/50 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalový KP: Prachatice - Dražice.

TJ Spartak Trhové Sviny - SK Jankov 3:0 (2:0)

Branky: 2. a 43. Kurali, 76. Valut. Bez karet. Diváci: 150. Rozhodčí: Cigáň – Boček, Toman.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "V první půli jsme předvedli nejhorší výkon v jarní části soutěže. Nešla nám kombinace ani pokus o presink soupeře. I přesto jsme poločas po dvou gólových střelách Josefa Kuralilo vyhráli 2:0. Ve druhém poločase jsme již čekali na soupeře na naší polovině se snahou o přechod do rychlého protiútoku po zisku míče. Jankov jsme do žádné velké možnosti ohrozit naší branku nepustili a mužstvo po standardní situaci potvrdilo gólem Martina Valuta konečný výsledek 3:0."

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: "Naše příprava na utkání se vinou událostí z celého týdne ani přípravou označit nedá. My i soupeř jsme počítali značné ztráty s absencemi, tak bylo záhadou, komu se bude více dařit. Vstup do zápasu byl už tradiční. První minuta, roh a velká šance domácích. Druhá minuta, střela za vápnem a my prohrávali. Pak jsme ale převzali iniciativu, drtivou většinu prvního poločasu jsme měli územní převahu a vytvořili si dvě až tři šance na vyrovnání nebo dokonce otočení skóre. To se nepovedlo a v závěru nám Kurali druhou střelou v zápase vstřelil druhý gól. Na výkon z první půle se nám po změně stran nepodařilo navázat. Sice jsme byli v držení balonu, ale povětšinou jen kolem půlící čáry a žádné příležitosti k zdramatizování výsledku jsme se si nepropracovali. Domácí nám dali lekci z produktivity. Ve druhém poločasu měli dvě šance, jednu proměnili a z tohoto pohledu zvítězili zaslouženě."

FK Olympie Týn nad Vltavou - SK Rudolfov 1:1 (0:0)

Branky: 85. Tomka – 70. Prokeš. Bez karet. Diváci: 120. Rozhodčí: Kaštánek – Němec, Dunovský.

Václav Mareš, trenér Týna: "Nebylo to z naší strany vůbec povedené utkání. Nehráli jsme dobře. Řekl bych, že to bylo jedno velké trápení. Hosté byli lepší, nebezpeční a po zásluze se dostali do vedení. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení, chtěli jsme něco změnit, nastartovat se, ale bohužel se nám vůbec nic nedařilo. Vysvobodil nás až v závěru Milan Tomka po akci Vladimíra Dobala. To nás nastartovalo a myslím si, že posledních deset minut to bylo pro hosty hodně těžkých. Vzhledem k vývoji zápasu musím být s bodem spokojený, protože Rudolfov hrál opravdu dobře. Citelně nám chyběl Jakub Hudeček."

Jan Šindelář, místopředseda Rudolfova: "Pro nás je remíza ztráta, protože jsme jsme měli šancí na čtyři zápasy. Týn měl jednu vyloženou příležitost, ze které nastřelil břevno. My jsme góly nedávali a krátce před koncem jsme inkasovali. Výsledek je pro soupeře milosrdný, ale celkově se hrál jen průměrný fotbal."