Jihočeský fotbalový krajský přebor měl o víkendu na pořadu předposlední kolo. Prachatický Tatran prohrál v Milevsku a definitivně sestupuje do 1. A třídy. Jankov a Dražice se zachránily. O postupu Jindřichova Hradce do divize se rozhodlo už před týdnem.

Olešník - Trhové Sviny. | Video: Jan Škrle

TJ Dražice – TJ Osek 3:2 (2:0)

Branky: 35. Běhoun, 41. Štecher, 52. Böhm – 73. Lávička, 90.+1. (pen.) Němeček. ŽK: 0:1 (Sigmund). Diváci: 200. Rozhodčí: Cigáň – Němec, Kollmann.

Dražice: Počinek – Novotný, Pražma, Bareš, Studenovský – Jakub Stuchlík (79. Jaroslav Stuchlík), Vačlena, D. Štecher, Böhm (85. Žamboch) – Horka, Běhoun (90. Páša).

Osek: Zelenka - Kuneš, Němeček, Carda, Čapek - Hosnedl, Šrámek, Sigmund, Lavička - Sládek, Jiřík (88. Tomeš).

Marian Horka, útočník Dražic: „Oba týmy nastoupily v okleštěných sestavách, pod což se podepsalo rozhodnutí svazu hrát zápas v neděli. My jsme měli do utkání poměrně dobrý nástup a později se to odrazilo do skóre, kdy jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Ve druhé půli jsme brzy dali třetí gól a očekávali jsme, že už zápas dohrajeme v pohodě. Na konci ho sice zdramatizovaly dva góly soupeře, ale při tom druhém z penalty už jsme věděli, že bude hned vzápětí konec zápasu. Jsme samozřejmě moc rádi, že se nám podařilo přebor zachránit.“

Luboš Vašica, trenér Oseka: "Jak byl zápas přehozen na neděli, tak nám ze sestavy ještě kromě zraněných vypadli Hoch a gólman Křížek. Do brány musel hráč z pole a vpředu byli dva mladí kluci. V prvním poločase jsme hráli 4-2 a když jsme v poločase prohrávali o dvě branky, tak jsem to přehodl na tři vzadu. Začali jsme soupeře přehrávat po lajnách a nevěděl, co s námi. I při té bídě jsme měli šance. V prvním poločase to bylo vyrovnané a domácí využili dvou šancí ze vzduchu. Na začátku druhé půle dali náhodný gól po akci z lajny a pak jsme je k ničemu neustili. Vypracovali jsme si šance z dlouhých autů, rohů, byly tam střely. Remíza by tomu asi slušela víc, ale na to už nezbyl čas."

ZVVZ Milevsko – Tatran Prachatice 1:0 (1:0)

Branka: 10. Přibyl. ŽK: 1:1 (Pich – Luňáček). Diváci: 200 diváků. Rozhodčí: Lepič – Smola, Hrušková.

Milevsko: Lalák – Pich, Vakoč, Marvan, Málek – Kotrba, Souček, Bártík (88. Imbr), Přibyl (83. Süsmelich) – Hadáček, Petřík (75. Kosobud).

Prachatice: Hopfinger - Jar. Rauscher, Legdan, J. Pravda (22. Řezník), Luňáček - Kovář (60. Toušek), Miesbauer (81. Bajčík), Král, Jakub Rauscher, Fürbach (70. Brom) - Makoš.

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „My chtěli za každou cenu zápas zvládnout a předejít různým spekulacím a dezinformacím, že to Prachaticím necháme, a taky jsme se doma chtěli rozloučit vítězně, protože společně s asistentem Ondrou Jordánem po šesti letech u mužstva končíme. A jsme rádi, že se to povedlo. V prvním poločase jsme hosty k ničemu nepouštěli, naopak Přibyl vstřelil krásný gól ze třiceti metrů do šibenice, plus jsme měli další šance. Po obrátce jsme začali trochu v útlumu, takže nás soupeř zatlačil, ale pak jsme hru zase vyrovnali a přišly i nějaké příležitosti. Tu největší měl Hadáček, v závěru ještě Prachatice trefily břevno a my tyč. Výsledek je spravedlivý.“

Josef Hopfinger asistent trenéra Prachatic: "Nikdy jsem se nevymlouval na marodku, která zasahovala do sestavy, ale tentokrát již to byl extrém. Navíc kromě zraněných chyběl z pracovních důvodů náš na jaře nejlepší hráč David Kováč. Navíc se po dvaceti minutách zranil zkušený Jirka Pravda. Dík všem, kteří to vzali za ně, jak hráči na pomezí áčka a béčka, tak i dorostenci. Odvedli to, na co měli, ale proti Milevsku jsme tentokrát neměli ani na bod. Měli jsme jednu šanci, nastřelili břevno, ale bod by byl náhoda. Domácí byli více na míči, ale do velkých šancí se nedostávali. Dali nám však krásný gól ranou ze dvaceti metrů. Milevsko vyhrálo zaslouženě."

Junior Strakonice – Jiskra Třeboň 0:5 (0:2)

Branky: 39. Vrána, 44. Matoušek, 50. Hromádka, 56. Rezek, 68. Radosta. ŽK: 2:2 (Zahrádka, Smola – Schneider, Širhal). Diváci: 68. Rozhodčí: Leiš – Krčín, Dimitrov.

Strakonice: Lízal - Rybák, Rozhoň, Smola, Jandera (60. Linhart) – Pomej, Zahrádka (38. Boukalík) – Stöger, Bílý, Chalupa - Máška.

Třeboň: Kopecký - Rezek (60. Schneider), Širhal, Tůma, Zavadil (63. Týnavský) - Kubata, Radosta, Hromádka (83. Vranovský), Matoušek - Vrána (74. Franěk), Průcha.

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Podruhé v řadě jsme v domácím prostředí inkasovali pět branek, což nejde hodnotit jinak než jako velkou ostudu. To, že jsme měli hodně zraněných a na hřiště se dostali dorostenci bez zkušeností je věc jedna, ale celkový přístup k utkání byl od některých hráčů nedostatečný. Drželi jsme krok se soupeřem půl hodiny, pak se zranil Roman Zahrádka a hra se nám zbortila jako domeček z karet. Pak se ještě zranil Jandera a bylo pouze otázkou, kolik inkasujeme branek."

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V prvním poločase jsme se snažili být často na míči, a to se nám dařilo. Dobývali jsme obranu Strakonic, které se omezily pouze na brejky, ale ty se jim moc nevedly. Bylo tak otázkou času, kdy se nám povede vstřelit první branku. Domácí odolávali až do 39. minuty, kdy se trefil Vrána a těsně před přestávkou se prosadil ještě Matoušek. Ve druhém poločase jsme pokračovali v dobrém výkonu a postupně jsme navyšovali skóre. Utkání mohlo skončit i větším rozdílem. Měli jsme hodně šancí, které jsme neproměnili. Ale celý tým samozřejmě chválím.“

SK Rudolfov - TJ Hluboká nad Vltavou 3:2 (2:1)

Branky: 4. Tlamsa, 42. Peiger, 68. Pouzar (pen.) – 38. a 64. Pecka (2x11), ŽK: 2:5 (Novotný, Pouzar – Škoda, Funda, Kadlec, Kössl, Hájek). Diváci: 110. Rozhodčí: M. Vican – Boček, Cigáň.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Hrál se fotbal slušné úrovně na dobře připraveném trávníku. Zápasy s Hlubokou mají vždy náboj a napětí, nejinak tomu bylo i tentokrát. V zápase byly dobře pískajícím rozhodčím správně nařízeny tři penalty. Z celkového průběhu zápasu a vzhledem k šancím tři body zůstaly zaslouženě doma. Radost z vítězství trochu pokazilo zranění Marka Sládka ve druhé půli. Snad bude brzo v pořádku."

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Utkání na Rudolfově jsme nezvládli a po nepřesvědčivém výkonu zaslouženě prohráli. Naše mužstvo v jarní části nenaplňuje naše očekávání, a tak jsme již počtvrté v této části sezony prohráli. V každém případě ale půjdeme do posledního utkání proti Táborsku B s cílem napravit si reputaci z nepovedeného jara."

FK Olešník - Spartak Trhové Sviny 4:2 (1:2)

Branky: 24. Martinec, 59. Toth, 81. Lafata, 87. Dudek – 13. Macák, 14. Gažák. ŽK: 3:3 (Miklík, Dudek, Lafata – D. Kodras, M. Kodras, Hruška). Diváci: 100. Rozhodčí: Kollmann – Frček, Kříž.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Ve dvacáté minutě jsme mohli vést 2:0, ale skóre bylo bohužel obrácené. Důležité bylo, že se nám do poločasu povedlo alespoň snížit. Soupeř měl ještě další dvě stoprocentní šance, ale samostatný nájezd vychytal náš gólman a při druhé příležitosti netrefil a při druhé šanci netrefil hostující útočník z malého vápna branku. Střídáním jsme zvýšili aktivitu, zpřesnili hru a zápas otočili. Věřili jsme, že by se nám to mělo podařit. Pro diváky to musl být ideální zápas."

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "V Olešníku se hrál svižný útočný fotbal. Šancí měla obě mužstva na dvě utkání a mohlo to dopadnou možná i 5:5 nebo 6:5. Domácí nakonec dle mého názoru zaslouženě berou tři body za výhru 4:2."

FC Silon Táborsko B - FK Olympie Týn nad Vltavou 7:3 (2:1)

Branky: 43. a 68. Neužil, 59. a 77. Praveček, 7. Chotovinský, 64. Ott, 70. Činčura – 21. Brom, 84. Pešta, 87. Mezera. ŽK: 3:4 (Voneš, Praveček, Kupka – Mezera, Hudeček, Dobal, Meidl). Diváci: 54. Rozhodčí: Dimitrov – Pečenka, Jarolím.

Táborsko B: Hňup – Chotovinský, Pánek, Voneš (60. Kabeš), Mikuláštík (46. Alozie)– Kupka ((66. Jíra), Praveček, Neužil, Činčura, Fulei (46. Hamr) – Ott (72. Pok).

Pavel Vesecký, trenér B-týmu Táborska: „Poslední zápas sezony jsme chtěli vyhrát a užít si ho. Obojí se nám nakonec podařilo. Pravdou je, že v prvním poločase za stavu 1:1 chytil Hňup samostatný únik soupeře. My jsme pak ale do poločasu zlomili skóre ve svůj prospěch a druhou půli už jsme měli pod kontrolou. Přidali jsme další góly po pěkných brejkových situacích, a mrzet nás nakonec mohou jen dva inkasované góly v závěru. V utkání dostali příležitost i někteří dorostenci a kluci z lavičky.“

Václav Mareš, trenér Týna: "Výsledek je pro nás hodně krutý. Myslím si, že jsme odehráli výborný první poločas. Sice jsme dostali v páté minutě branku, ale dokázali jsme na ni brzy odpovědět. A kdybychom proměnili šance za stavu 1:1, možná mohl zápas vypadat úplně jinak. Své šance jsme ale neproměnili, a tak přišel trest. Pět minut před koncem prvního poločasu, když jsme po hrubé chybě našeho stopera inkasovali druhou branku. Hned na začátku druhého poločasu jsme šli sami na bránu, ale nedali jsme, a vzápětí jsme během deseti minut dostali čtyři branky a o zápase je rozhodnuto. Táborsko mělo určitě více ze hry, ale my jsme měli nebezpečné brejky až do konce zápasu. Byl to pro nás smolný zápas. Chtěl bych pochválit všechny dorostence, kteří do utkání nastoupili. Nejlepšími hráči byli Jiří Herza a Filip Ullrich."

SK Jankov - FK Jindřichův Hradec 1910 1:1 (0:0)

Branky: 53. Hüttner – 59. Škarda. ŽK: 2:1 (Hanzlík, Fajtl – Strejček). Diváci: 108. Rozhodčí: R. Šťastný – Nedvěd, M. Vican.

J. Hradec: T. Cettl – Fical (57. Strejček), Koktavý, Rejthar, J. Madar – F. Waník, M. Völfel, Votava, Škarda, Janák – Toman.

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: „Asi se nebudu mýlit, když náš výkon označím za nejlepší v sezóně. Určitě na jaře. Abychom mohli uspět s nejlepším týmem v soutěži, potřebovali jsme od každého hráče předvést jeho maximum, nějaké to štěstí a také třeba „Den blbec“ hostujících borců. A to se všechno sešlo, včetně nadstandardního výkonu gólmana Jirky Komrsky. Hradec byl více v držení balónu, ale dlouhou dobu jsme ho do větších šancí nepouštěli. Ba naopak jsme sami mohli dvakrát udeřit jako první, ale nestalo se. V závěru poločasu chytil první gólovku Komrska a za chvíli kopal Toman penaltu, kterou neproměnil, což byl ten mnou zmiňovaný „Den blbec“. V 53. minutě jsme šli do vedení po pěkné střele Hüttnera, ale za sedm minut hosté vyrovnali. Závěrečná půlhodina byla divoká. Hradec měl několik šancí, ale skvělého Komrsku už překonat nedokázal. A to ani po rohových kopech v nastaveném čase, při kterých to bylo o infarkt. Kluci nechali na hřišti duši a ten bod si zasloužili. Hradci gratuluji k povedené sezóně a návratu do divize.“

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Utkání jsme nezvládli především v soupeřově šestnáctce. Pokračovali jsme v tom, co jsme předváděli doma se Strakonicemi. Tedy v nedůrazu ve finální přihrávce a při samotném zakončení. Prostě jsme selhali v koncovce a navíc jsme neproměnili ani penaltu. Jankov bojoval až do konce, půlka jeho mužstva dohrávala v křečích, hráči se chytali za nohy. Z naší strany to bylo v rozhodujících momentech bez koncentrace. V hlavách hráčů to prostě je, celou sezonu jsme byli pod tlakem a nyní, když je rozhodnuto, přišlo uvolnění.“

FK Protivín – FC AL-KO Semice 0:2 (0:0)

Branky: 70. P. Valach, 76. P. Keclík. ŽK: 2:2 (Štěpka, Daniel Bečvář – Buchtele, P. Valach). Rozhodčí: Pečenka – Dimitrov, Jarolím. Diváci: 120.

Protivín: Váverka - Kvasnička, Kulík, Štěpka, Nedvěd - Kozák (73. Cvachovec), J. Vorel, Daniel Bečvář, Bečvář David, Urban (65. Buko Leroy) – Martin Říha (35. Hrachovec, 83. Hodinka) .

Semice: Dvořáček – Sádlo, Listopad, Zborník, Pohnán – Buchtele (55. Forman), Blažek (81. Linhart), J. Keclík, P. Valach, Hrala (63. M. Valach) – P. Keclík.

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Prohráli jsme doma derby se Semicemi, bez vstřeleného gólu v posledním domácím zápase, takže určitě nejsme spokojení, ale takový je fotbal. První poločas byl spíše opatrný bez gólových příležitostí, a proto skončil bez branek. Od druhé půle bylo čím dál víc jasné, že kdo dá první gól, nejspíš vyhraje. My svoje dvě šance nevyužili, a proto jsme byli potrestáni dvěma slepenými góly. V 70. minutě jsme ještě mohli korigovat a zápas ještě zdramatizovat, ale střelu Kuby Kozáka brankář s pomocí tyče zneškodnil a pak už nás hosté do žádné šance nepustili. Herně vyrovnané utkání vyhráli zaslouženě hosté ze Semic, protože byli efektivnější.“

Filip Breibisch, asistent trenéra Semic: „Z naší strany to bylo vydařené utkání, navíc se nám povedlo soupeři vrátit porážku z podzimní části. Zápas měl úroveň, hrál se líbivý fotbal se šancemi na obou stranách. Protivín měl sice o něco víc ze hry, ale nám se povedlo dát po důrazu dvě branky. Ještě před tou první nás podržel brankář Dvořáček, vzápětí jsme skórovali a brzy jsme přidali druhou, čímž jsme soupeři vzali trochu vítr z plachet. Hráči to zvládli dobře i takticky, takže musím všechny pochválit.“