Jihočeský fotbalový krajský přebor o víkendu skončil posledním kolem, které už nemohlo nic důležitéhjo změnit. Hrál se uvolněný fotbal a diváci viděli pořádnou porci padesáti gólů. Do divize míří po roční přestávce Jindřichův Hradec, přebor naopak opouští prachatický Tatran.

Strakoničtí fotbalisté slaví výhru nad Jankovem. | Video: Jan Škrle

FK Jindřichův Hradec 1910 - FK Olešník 5:3 (1:1)

Branky: 5. Votava, 49. Völfel, 53. Janák, 59. a 71. Toman – 62. a 73. Toth, 9. Szó z pen. Bez karet. Diváci: 150. Rozhodčí: Kaštánek – Němec, Hrušková.

J. Hradec: Hulík – M. Völfel, Koktavý, Rejthar (27. Fical), J. Madar – F. Waník, J. Jaroš, F. Votava, Škarda, Janák – Toman (81. Strejček).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Hráči Olešníku nás při nástupu k utkání mile překvapili, že nám vytvořili koridor, abychom tudy mohli projít jako vítězové soutěže, což od nich bylo opravdu moc hezké gesto. Jinak se hrálo v uvolněné atmosféře. V prvním poločase byli hosté lepší, měli více ze hry a spoustu šancí, naštěstí proměnili jen jednu. My příliš dobře nehráli, i když jsme už od 5. minuty vedli a v dalším průběhu jsme měli několik dobrých možností. Po změně stran se karta otočila a o kousek lepší jsme byli my. A povedlo se nám na rozdíl od Olešníku proměnit víc šancí. Myslím, že pro diváky to byl pohledný zápas. Na závěr sezony viděli osm gólů a celkem slušný fotbal. My si pak krásně užili dokopnou, navíc to umocnili i dorostenci, kteří přivezli pohár pro vítěze krajského přeboru a také postoupili do divize.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Poslední zápas sezony se nám výslekově nepovedl. Herně to ale nebylo vůbec špatné a troufám si říct, že jsme u mistra letošního přeboru body ztratili. První poločas byl v naší režii, ale bohužel jsme neproměnili tři jasné gólovky. Po přestávce jsme nezachytili začátek a během patnácti minut nám domácí odskočili na 4:1. Chtěli jsme s výsledkem ještě něco udělat, ale bohužel se nám to nepovedlo. Gratulace domácímu týmu k postupu do divize a u nás spokojenost s druhým místem."

FK Junior Strakonice - SK Jankov 3:2 (2:1)

Branky: 20. vlastní (Borovka), 35. Bílý, 89. Chalupa – 45. Fajtl, 73. Jirkovský. ŽK: 2:0 (Rybák, Chalupa). Diváci: 120. Rozhodčí: Němec – Kaštánek, Hrušková.

Sestava Strakonic: Jandera – Boukalík, Rozhoň, Smola, Rybák – Chalupa, Míčka (76. Benedikt) – Stöger (65. Linhart), Doležal (51. Pomej), Máška (70. Vondrák) – Bílý

Tomáš Čakrt, trenér Junioru Strakonice: "Hrál se klasický poslední zápas sezony. Opět jsme měli problémy se sestavou. Před utkáním se navíc zranil brankář Kozlík a do branky musel z pole Jandera. Podstatné je, že jsme utkání zvládli a se sezonou se rozloučili výhorou, kterou jsme již fanouškům dlužili. Se závěrečným zápasem sezony tak panuje spokojenost."

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: "První poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Celkově se hrálo podprůměrné utkání, ale na domácích byla vidět větší chuť, která ještě vzrostla ve dvacáté minutě, kdy jsme si vstřelili vlastní gól a posadili tím Junior do tempa. Ten přidal ještě druhou branku, nastřelil břevno a jednu velkou šanci chytil Skála. V poslední minutě prvního poločasu se klasickým šatňákem parádně trefil Fajtl a role se po změně stran absolutně obrátily. Byli jsme lepším týmem, hrálo se převážně na naší útočné polovině a v 73. minutě jsme se dočkali zaslouženého vyrovnání, byť kuriózním a hodně šťastným gólem, ke kterému nám dopomohla chyba gólmana Jandery. Cítili jsme šanci na výhru, tlačili se za rozhodující trefou, ale tu paradoxně vstřelily Strakonice minutu před koncem po pěkné akci Chalupy. Remíza by byla spravedlivější, ale to je fotbal."

Olympie Týn nad Vltavou – Jiskra Třeboň 2:7 (1:1)

Branky: 27. Štos, 88. Dvořák – 52., 58. a 86. Průcha, 47. a 84. Hromádka, 14. Radosta, 70. Schneider. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Smola – Lepiš, Votava. Diváci: 200.

Třeboň: Flaška - Rezek (70. Týnavský), Širhal, Tůma (74. Vranovský) - Zavadil, Kubata, Hromádka, Matoušek, Radosta, Vrána (46. Schneider) – Průcha.

Václav Mareš, trenér Týna: "Jsem samozřejmě zklamaný. Chtěli jsme se rozloučit s domácími fanoušky lepším výsledkem, ale hosté byli nad naše síly. Ty poslední dva zápasy jak v Táborsku, tak doma s Třeboní, už byly takové vyústění celého jara, a především naší tréninkové docházky. Co se týče zápasu, tak hosté byli od samého začátku lepším týmem. My jsme ještě v prvním poločase dokázali odpovědět vyrovnávací brankou Radimem Štosem, ale to bylo z naší strany všechno. Rozhodl začátek druhého poločasu, když jsme dali malou domů a namazali jsme tak hostujícímu útočníkovi, pro kterého už nebylo problém dát gól do prázdné branky. To nás zlomilo, přestali jsme hrát, během deseti minut jsme dostali další dvě branky a o zápase bylo rozhodnuto. Chtěli jsme skončit na pátém místě, ale bohužel se nám to nepodařilo. Konec sezony je pro nás vysvobozením. Musíme se dát zase dohromady a připravit se na další ročník. Nejlepším hráčem byl Radim Štos."

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Prvních přibližně deset minut se hrálo za hustého deště, který ovlivnil naši hru. Ve 14. minutě vstřelil první branku zápasu Radosta a šli jsme do vedení. Ve 27. minutě Týn vyrovnal po pěkné akci a do přestávky už další gól nepadl. Bohužel, v prvním poločase jsme se přizpůsobili hře soupeře a neměli kvalitu ve finální a předfinální přihrávce. O přestávce jsme si řekli o chybách a do druhého poločasu jsme vystřídali zraněného Vránu za Schneidera. Ve druhém poločase jsme soupeři naordinovali naši hru a bylo to znát. Ovládli jsme hru a soupeře porazili rozdílem třídy. Průcha vstřelil hattrick, dvakrát se trefil Hromádka a jednou Schneider. Chválím celý tým."

Spartak Trhové Sviny – FK Protivín 3:2 (1:2)

Branky: 41. a 73. Macák, 81. Hruška – 27. Kozák, 35. (pen.) Štěpka. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Novotný – Dimitrov, Pečenka. Diváci: 85.

Protivín: Váverka - Kvasnička (81. O. Křišťál), Kulík, Vojta, Leroy Abawata, Pikl (74. M. Křišťál) - Kozák, Daniel Bečvář, Štěpka, Hodinka (62. Matoušek) - Urban (76.Melicher).

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Do utkání jsme vstoupili špatně. Nebylo to ke koukání… Hrál se fotbal okresní úrovně. Soupeř nám vstřelil v prvním poločase dvě branky a o přestávce v kabině proběhl nutný fén. Druhý poločas již byl o něco lepší z pohledu otočení výsledku na konečných 3:2. Ale jak jsem již, řekl fotbal plakal."

Miroslav Říha, trenér Protivína: „I přes prohru jsem kluky pochválil, protože podali poctivý výkon a domácím jsme cestu za vítězstvím hodně znepříjemnili. Ve velmi omlazené sestavě jsme hráli na hranici našich možností, vstřelili dva góly a bojovali o dobrý výsledek až do konce zápasu. Dokonce kdyby patnáctiletý Melicher z poslední šance vstřelil gól, mohli jsme si odvézt cenný bod. Jinak musím pochválit výkon rozhodčích a pogratulovat domácím k vítězství.“

FC AL-KO Semice – TJ Dražice 6:1 (3:0)

Branky: 1. a 23. P. Keclík, 7. (pen.) Blažek, 54. M. Valach, 57. J. Keclík, 62. Buchtele – 49. Pražma. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (84. Novotný). Rozhodčí: Brych – Hanzlíková, Filípek. Diváci: 105.

Semice: Dvořáček (70. Vondrášek) – Řezáč (60. Linhart), Zborník, Listopad, Pšenička – Blažek (35. Buchtele), J. Keclík, Hrala, Pohnán – P. Keclík, M. Valach (60. P. Valach).

Dražice: Žák – Novotný, Pražma, Svojše, Studenovský – Jak. Stuchlík, Vačlena, D. Štecher, Böhm (85. Jar. Stuchlík) – Horka (68. Žamboch), J. Štecher.

Marcel Nousek, trenér Semic: „Ani jsme nečekali, že to bude takhle jednoduché, takže jsme sezonu zakončili velmi příjemně. Výtečně nám vyšel začátek, už v 7. minutě jsme vedli 2:0 a po celý zápas jsme byli jednoznačně lepší. Dražice jsme až na výjimku, kdy vstřelily gól, prakticky do ničeho dalšího nepustili. Hosté se navíc spíše než na hru soustředili rozhodčí…“

Vlastimil Stuchlík, as. trenéra Dražic: „Sezonu jsme zakončili dalším velmi slabým výkonem. Domácím jsme cestu za vítězstvím vyloženě usnadnili a umožnili jim, aby si ji jaksepatří užili. Možná jsme v tomto směru rekordmani, ale znovu jsme dostali gól v první minutě, tentokrát už po devatenácti vteřinách hry. Musíme na tuto sezonu rychle zapomenout a dívat se směrem dopředu.“

TJ Osek – FC ZVVZ Milevsko 2:5 (2:3)

Branky: 5. Carda, 20. Němeček – 2. Souček, 34. Přibyl, 45. (pen.) Málek, 60. Marvan, 76. Hadáček. Rozhodčí: Boček – Kollmann, M. Vican. Diváci: 100.

Osek: Vlk - Kuneš, Carda (66. Šůs), Maroušek, Čapek - Lávička (46. Vachulka), Hoch, Šrámek, Němeček - Gondek (46. Ježek), Zelenka (71. Jiřík).

Milevsko: Neužil – Pich (70. Imbr), Kosobud, Málek – Vakoč, Marvan, Bártík, Přibyl, Kotrba – Hadáček, Souček (70. Kutil).

Luboš Vašica, trenér Oseka: "Opět jsme nastoupili v kombinované sestavě. Někteří hráči se objevili poprvé a ani jsem je neznal. Milevsko bylo po celé utkání lepí. Soupeř kombinoval po zemi a chtěl hrát. Milevsko bylo herně lepší a zaslouženě zvítězilo. Bohužel do rázu utkání nezapadl ani výkon rozhodčího. Některé zákroky přešel, netrestal kartou a bohužel v poslední minutě náš hráč padl na soupeře a ten má zlomenou ruku. Musela pro něho sanitka. Všechno tedy dopadlo špatně."

Ondřej Jordán, asistent trenéra Milevska: „Do utkání jsme vstoupili a hned ve druhé minutě jsme se dostali do vedení, bohužel, domácí vzápětí vyrovnali. Ve 20. minutě jsme chybovali uprostřed hřiště a nezachytili průnikovou přihrávku, což Osek využil a přidal druhou branku. Od té doby jsme však přebrali otěže, už jsme domácím balon moc nepůjčili a ještě do přestávky jsme zaslouženě otočili skóre. Po změně stran jsme soupeři prakticky nedali čuchnout a bylo spíše otázkou, kolik přidáme ještě gólů. Kluci hráli uvolněně, spadlo to z nich a předváděli výborný fotbal. Kaňkou je zranění přibyla na konci duelu, jenž si po nešťastném pádu zlomil ruku.“

TJ Hluboká nad Vltavou - FC Silon Táborsko B 1:2 (0:1)

Branky: 6. Blažek – 40. Alozie, 60. vlastní (Šuba). ŽK: 3:4 (Rubick, Hrachovec, Hájek – Fulei, Chotovinský, Neužil, Jelen /as. trenéra/). Diváci: 90. Rozhodčí: Krčín – Novotný, Švec.

Táborsko B: Hňup – Kupka (72. Koblasa), Pánek, Chotovinský, Mikuláštík (46. Pajer) – Činčura (57. Hamr), Praveček, Neužil, Alozie (76. Jíra) – Ott (81. Pok), Fulei.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Výsledkově jsme poslední utkání sezóny nezvládli, ale herně jsme nezklamali. Možná by utkání víc slušela remiza, ale fotbal se hraje na branky, a těch dali Táborští víc, i když jednu jsme si za ně dali sami. V každém případě jsme s umístěním a sezonou, ve které jsme premiérově získali i krajský Samson pohár, spokojeni."

Pavel Vesecký, trenér B-týmu Táborska: „Poslední utkání oboustranně provázely vysoké tempo a kvalita. Nám se povedlo vstřelit dva góly po krásných brejkových situacích, kdy se nejprve prosadil Alozio a poté si domácí po centru sami srazili míč do branky. Soupeř si poté vytvořil tlak a při jeho několika šancích jsme měli štěstí, nakonec ale přece jen snížil tečovanou střelou na 1:2. Vedení se nám nakonec podařilo udržet, za což jsem rád, protože v kabině byla po našem posledním vítězném songu skvělá nálada.“

FK Tatran Prachatice - SK Rudolfov 2:4 (2:4)

Branky: 21. Král, 26. Luňáček – 4. Tlamsa, 14.Šindelář, 28. Toman, 33. Vejvar. Bez karet. Diváci: 55. Rozhodčí: Vican – Kollmann, Boček.

Prachatice: Osvald - Miesbauer, Kováč, Legdan - Jar. Rauscher, Král (78. Brom), Fürbach (46. Řezník), Luňáček (85. Gramblička) - Makoš, Jakub Rauscher, Toušek (71. Kovář).

Josef Hopfinger, trenér Prachatic: "Pro všechny to musel být zajímavý první poločas. Nám se však nepovedl vstup do utkání, když jsme v první čtvrthodině inkasovali dva góly. I my měli šnce, které jsme v úvodu neproměnili. Pak nám to tam dvakrát spadlo a vypadalo to dobře. Ale znovu jsme dvakrát inkasovali. První půle byla nahoru dolu, jen s tím, že Rudolfov proměnil každou šanci. Co se týče druhé půle, bylo to z obbu stran takové unavené. Evidentně oběma celkům došla energie, nepomohlo tomu ani počasí, a tak již se prakticky nic vážnějšího na hřišti nedělo."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Poslední utkání sezóny mělo spíš podprůměrnou úroveň. Jediným pozitivem pro přítomné diváky mohl být vysoký počet branek. Rychle jsme vedli 2:0. Po vlastních chybách jsme nechali domácí vyrovnat, ale skóre jsme brzy znovu naklonili na svoji stranu a do konce zápasu už si to pohlídali. Chci klukům za celou sezónu poděkovat a už se těším na tu další."