/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jihočeský fotbalový krajský přebor odstartoval prvním kolem. Z nováčků braly body celky Malše Roudné a Mirovic, naplno bodovaly i favorizované kluby Olešník a Hluboká.

Fotbalový KP: Strakonice - Rudolfov. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Junior Strakonice – SK Rudolfov 0:1 (0:1)

Branka: 19. Tlamsa. ŽK: 2:1 (Váchal, Lízal – Pouzar). ČK: 0:1 (59. Hajný). Rozhodčí: Šťastný – Němec, Kollmann. Diváci: 120.

Sestava Junioru: Lízal – Váchal, Fajtl, Legdan Smola – Kubeš (65. Kafka), Horník (74. Třeštík), Zahrádka, Stöger – Bílý – Tipanic (46. Máška).

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Prohráli jsme, takže nejsem ani trochu spokojený. Hlavně první poločas jsme prospali. Hráči od začátku chodili, nebylo tam žádné nasazení. Vůbec jsme neběhali a soupeř mohl hrát v chůzi. Do šancí jsme ho sice nepouštěli, ale udělali jsme obrovskou chybu, minuli gólmanem balon a prakticky si dali vlastence, když jsme Rudolfovu darovali gól do prázdné brány. Ani to nás nenakoplo a i zbytek poločasu jsme odehráli v poklidném tempu, jako by se nic nedělo. V poločase jsme to oživili, vystřídali a celý druhý poločas soupeře tlačili. Vytvářeli jsme si šance, ale zahodili i penaltu. Zkrátka jsme doplatili na koncovku a na prohospodařenou první půli. V poslední minutě jsme ještě mohli vyrovnat, odrazilo se to od tyče, ale nic z toho nebylo. Prostě totálně smolný zápas, ale je to tím, jak jsme k tomu přistoupili. Hrálo se úplně jinak než v přípravě. Tam jsme běhali, lítali s daleko běhavějšími soupeři. Rudolfov to hrál chytře a my si s tím neporadili. Hráči zkrátka nepodali takový výkon jako v přípravě a body jsme si nezasloužili. Soupeř si výhru zkušeně pohlídal. Rudolfov zkrátka vyhrál z ničeho a potvrdilo se, že Strakonice na tohoto soupeře neumí."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Odehráli jsme velmi těžké utkání v sestavě, ve které bylo plno mladých hráčů. První poločas jsme byli kvalitní na míči a zaslouženě vstřelili vedoucí branku. Druhý poločas patřil jednoznačně domácím, měli plno šancí, nedali penaltu a hráli třicet minut proti deseti. Chtěl bych vyzdvihnout charakter našeho tým, bez kterého bychom zápas nedovedli do vítězného konce. Takového vítězství si velmi vážíme, může nás posunout zase o kousek dopředu."

SK Mirovice - TJ Osek 2:1 (2:1)

Branky: 5. (PK) Převrátil, 45+1 Ševr - 11. J. Říský. ŽK: 2:3 (Mařík, Husar - Pokorný, Carda, Marin Čapek). Rozhodčí: Němec - Smola, Petričák. Diváci: 200.

Mirovice: Vlas – Peterka, Mařík, R. Převrátil, Huleš, Král (90. Vitík), Ševr (81. Vondrák), Husar, J. Převrátil (46. Pechar), Janota, Císař (86. Jelínek).

Osek: Pokorný - Němeček, Carda, Martin Čapek, Zelenka (46. Maroušek) - Brabec, Balogh, Hoch, Hosnedl - Zhyhora (65. Černý), J. Říský.

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Hrál se fotbal spíše od podlahy, než aby se na něj dalo se zalíbením koukat. Gól do šatny bohužel do našich řad klid nepřinesl. Sice jsme šli asi třikrát sami na bránu, ale ani jednou jsme neproměnili, a tak jsme se do konce strachovali o výsledek. Byla to zasloužená výhra, která mohla být daleko výraznější.“

Karel Hoch, manažer Oseka: "Mirovický nováček na nás vlétl s elánem a výsledkem byla penalta pro domácí po naší velké chybě a následně již v páté minutě i první gól v naší síti. Z úvodního šoku jsme se rychle otřepali a po pěti minutách vyrovnal po výborné akci Jakub Říský. V dalším průběhu první půle jsme se snažili kombinovat, což bylo na uzoučkém hřišti obzvlášť komplikované. Domácí se jednoduchými rušovými protiútoky dostávali za naši obranu, ale mušku přesnou neměli. Druhý gól v naší síti přišel v nastavení prvního poločasu, když jsme neuhlídali domácí roh a Mirovičtí odcházeli do kabin ve velké euforii. Do druhé půle jsme nastupovali s odhodláním výsledek změnit, ale bohužel nám nebylo přáno. Měli jsme jasnou herní převahu, ale naše nepřesná zakončení nám skórovat nedovolila. Domácí bojovali a každý jejich zákrok byl na hranici pravidel a často i za ní. My jsme se nedokázali proti zhuštěné obraně prosadit a musíme pochválit našeho gólmana Pokorného, který svými výbornými zákroky držel náš tým na dostřel při nebezpečných protiútocích domácích. V hektickém závěru udělali Mirovičtí pro zisk třech bodů všechno možné a přesvědčili nás o tom, že zvěsti o domácím prostředí nelhaly."

FK Olešník – FK Sokol Třebětice 2:1 (1:1)

Branky: 28. Heller, 77. Řepa – 22. F. Nehyba. ŽK: 4:2 (Miklík, Heller, Toth, Lafata – Solař, Trávníček). Rozhodčí: Leiš - Pečenka, Nedvěd. Diváci: 200.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák, Trávníček, O. Černoch, P. Švarc (72. Tříletý) - Gall, F. Nehyba, R. Nehyba, V. Habr (86. D. Kelbler), Chvátal (26. Solař) – V. Švarc (75. M. Kelbler).

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Přijel k nám nováček přeboru, který byl houževnatý, dobře organizovaný s velmi dobrou osou týmu. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, i když to nebylo jednoduché. Prohrávali jsme, ale ještě do poločasu se nám podařilo vyrovnat. Po přestávce jsme trpělivou a aktivní hrou došli k vítězné brance."

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V historicky prvním zápase v nejvyšší krajské soutěži jsme cestovali na půdu Olešníku, který skončil v minulé sezoně druhý. Od začátku se nám dařilo držet taktický záměr, bohužel už ve třetí minutě se nám zranil Jenda Chvátal což byla dost vážná trhlina. Snažil se to ještě rozhýbat, ale po dvaceti minutách musel střídat. Poté přišel náš gólový okamžik a po brejkové situaci se trefil Filip Nehyba. Je jen škoda , že po zbytečné standardní situaci domácí vyrovnali. Do konce poločasu jsme měli ještě jednu tutovku, opět se v ní ocitl Filip Nehyba, jenž z brejku trefil tyč. Druhá půlka začala obrovským domácím náporem , my jsme odolávali a soustředili se na brejkové situace. Zhruba deset minut před koncem našel Olešník skulinku v naší obraně a šel do vedení. My se potom snažili ještě o vyrovnání, soupeř si však tři body ohlídal. Domácí výhra je zasloužená, Olešník byl lepším týmem. Já ale musím i přes prohru kluky pochválit, na půdě favorita nezklamali.“

Olympie Týn nad Vltavou – FK Protivín 0:4 (0:2)

Branky: 13. (pen.) Petr, 41. Kulík, 79. Hrachovec, 90. Kvasnička. ŽK: 3:0 (Maxa, Dobal, Podhradský). Rozhodčí: Boček – M. Vican st., M. Vican ml. Diváci: 170.

Protivín: Váverka - Jan Pícha Jan, Kulík, Zach, Nedvěd - Hrachovec (86. Kvasnička), Štěpka (60. Z. Vorel), Leroy Abawata, Dan Bečvář (81. Sháněl), Zeman (17. J. Vorel) - Petr (53. Kozák).

Václav Mareš, trenér Týna: "Z rodinných důvodů jsem se zápasu nemohl zúčastnit, ale podle informací svého asistenta jsme po celou dobu utkání tahali za kratší konec. Především první poločas byl z naší strany strašidelný. Ve druhé půli jsme se sice zlepšili, ale na dobře hrající Protivín jsme tentokrát neměli. Hosté vyhráli zaslouženě a po zásluze si odvezli všechny body."

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Po úvodním oťukávání se nám podařilo jít do vedení po penaltě na Tomáše Zemana, který si bohužel při pádu zlomil klíční kost a podzimní sezona pro něho skončila. I nadále jsme byli aktivnější a těsně před půlí se nám podařilo přidat druhý gól Kulíkem. Po přestávce domácí přidali, dvacet minut nás zatlačili na naší polovinu, měli i několik nebezpečných situací, které jsme zažehnali na poslední chvíli, nebo měli domácí nepřesnou mušku. Po té jsme hru vyrovnali a přidali další dvě branky. Radost z vítězství nám, ale kazí ji Tomášovo zranění. Nemohu nezmínit výkon nejlepšího hráče na hřišti, kterým byl jednoznačně náš kapitán, osmačtyřicetiletý Míra Zach, kterému tleskali i diváci soupeře.“

FC AL-KO Semice – FC ZVVZ Milevsko 1:3 (1:0)

Branky: 13. J. Keclík – 75. a 86. Kortan, 52. Petřík. ŽK: 2:4 (Sádlo, Pšenička – Martin Hejl, Kotrba, J. Hadáček, Volf). Rozhodčí: Dunovský – Nedvěd, Hanzlíková. Diváci: 150.

Semice: Vondrášek – Sádlo (86. Peroutka), Holub (3. Hrdlička), Listopad, Pšenička – Forman, J. Keclík, Zborník (81. Šourek), M. Valach – P. Keclík, Veleman (53. Linhart)

Milevsko: Lalák – Martin Hejl (46. Pich), Vakoč, Marvan, Kotrba – Volf – Souček, Bártík (64. F. Hadáček), Süsmilich (46. Petřík), Kortan – J. Hadáček (73. V. Baštýř).

Jaroslav Vondrášek, trenér Semic: „První mistrovský zápas jsme odehráli proti Milevsku v oslabené sestavě, přesto jsme bojovali o body z plných sil. V prvním poločase jsme se soustředili na obranu, hráli jsme pozorně i zodpovědně a ujali jsme se vedení vydařenou střelou Kuby Keclíka. Po změně stran nám postupně docházely síly, Milevsko začalo dominovat v poli a dvěma góly otočilo skóre. Bojovali jsme, ale nakonec dostali třetí gól a bylo rozhodnuto. Milevsko má silný tým, bude vítězit a hrát hodně nahoře Škoda, že hned v první minutě byl zraněn Lukáš Holub. Tím jsme přišli o výraznou oporu zadních rad. Dobře zapadla posila z Písku Štěpán Hrdlička. Nejlepšími našimi hráči byli brankář Vondrášek a obránce Sádlo.“

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „Hlavně jsme rádi za vítězný vstup do sezony, ale v první půli jsme hráli moc složitě, ale neřekl bych, že za nepříznivého stavu panovala o přestávce velká nervozita, protože už v první půli jsme měli určitou převahu. Stále jsme však hledali nějaké protrkávačky a naše akce končily v poslední třetině hřiště na obranném valu Semic. Nemohli jsme se do nich dostat, byl to sterotyp a trošku jsme byli v křeči. I proto jsme se rozhodli o přestávce pro dvě změny, abychom na nic nečekali. Nakonec se to povedlo. Zatímco my máme dobře naběháno a ještě jsme do hry poslali čerstvé síly, tak semickým klukům pomalu docházelo. Měli jsme dost šancí a zaslouženě výsledek otočili. Kromě tří gólů jsme šli třikrát sami na bránu a dvakrát nám hráči vykopávali míč z brány, když už byl gólman překonán. Jsme také všichni moc rádi za Dana Petříka, protože toho na konci přípravy moc nenatrénoval a začal na lavičce, ale vzal to perfektně a za správný konec. Jak herně, tak běžecky byl výborný a kromě důležitého gólu ještě minimálně další dvě šance připravil.“

TJ Spartak Trhové Sviny - TJ Dražice 3:0 (3:0)

Branky: 24. Chromčák, 27. Macák, 30. Gažák. ŽK 3:3 (Hruška, Macák, Šafránek – Pražma, J. Štecher, D. Štecher), ČK 1:1 (18. Šafránek – 22. J. Štecher). Diváci: 100. Rozhodčí: Votava – Brych, Kříž.

Dražice: Počinek - Páša (88. Hořejší), D. Štecher, Hornát, Sváček - Fulei, Mareš, J. Štecher, Pražma (46. Turek) - Horka (63. J. Stuchlík), Běhoun (88. Studenovský).

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Do nového ročníku soutěže jsme chtěli v domácím zápasu vstoupit výhrou, což se povedlo. Dražice jsme porazili 3:0. Vše důležité se naskládalo do dvanácti minut v prvním poločase, kdy nám byl v osmnácté minutě vyloučen Ota Šafránek. Naše hra v oslabení netrvala dlouho a po pěti minutách šel i dražický hráč předčasně do sprchy. Pak přišly i první branky, které padly během sedmi minut. Moc pohledné utkání to nebylo, plno soubojů a nepřesností. Chtěli jsme druhý poločas odehrát více v klidu s kontrolou míče, ale to se nám nedařilo. Soupeři naše obrana umožnila dva samostatné nájezdy. Brankář Karel Brůha oba skvěle zneškodnil."

Vlastimil Stuchlík, as. trenéra TJ Dražice: "Rozhodujícími momenty záapsu se stala obě vyloučení. Chvíli jsme hráli v početní převaze, ale pak nám byl vyloučen Jirka Štecher. Než jsme se z toho vzpamatovali, dostali jsme během šesti minut tři góly. Pak už byl průběh zápasu zase vyrovnaný, ale bohužel už to pro nás bylo složité. Ve druhém poločase si soupeř vytvořil jednu vyloženou šanci oproti našim třem, ale vychytal nás domácí brankář a nepovolil nám utkání zdramatizovat."

TJ Hluboká nad Vltavou - TJ Jiskra Třeboň 3:2 (3:1)

Branky: 5. Antoš, 30. Kadlec, 38. Pecka – 45. a 67. Hromádka. ŽK 5:3 (Kadlec, Kössl, Otepka, Rubick, Kolafa – Kubata, Matoušek, Radosta). Diváci: 150. Rozhodčí: Dimitrov – Pečenka, Barva.

Třeboň: Kopecký - Zavadil (78. Týnavský), Pánek, Širhal - Tůma, Kubata, Hromádka, Matoušek (90. Andres), Vrána (69. Schneider), Radosta (71. Činčura) - Průcha

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Do nové sezony jsme vstoupili s několika změnami v kádru, přišli Pilný, Křiváček, Sypal, Pavelec, Píša a domácí dorostenec Dohnal, a především se změnou na trenérském postu. Novými trenéry jsou Rudolf Otepka jako hlavní a jeho asistentem se stal Petr Kadlec. Na první mistrovské utkání proti Třeboni jsme se těšili a věřili, že ho úspěšně zvládneme, i vzhledem k dobrým výsledkům v přípravě. A to se také potvrzovalo od prvních minut, kdy jsme byli jasně lepším týmem a brankami Antoše, Kadlece a Pecky jsme šli do vedení 3:0 už v prvním poločase. Třeboň však utkání nevzdala a svou zvýšenou agresivitou i vyšším tempem stačila do přestávky snížit Hromádkou na 3:1. Po změně stran Třebonští nepolevili ze svého tempa a nám jejich nasazení dělalo problémy, což se projevilo v předváděné hře. Když pak Třeboň snížila opět výborným Hromádkou na 3:2, začali jsme se o výsledek bát a ač jsme měli i nějaké šance na navýšení skóre, zápas jsme dohráli v křeči a byli jsme nakonec rádi za získané tři body. Myslím, že utkání se přihlížejícím zhruba sto padesáti divákům muselo líbit a rozhodně je nenudilo."

Karel Bicenc, trenér Třeboně: "Do utkání jsme nastoupili s přílišným respektem a už v 5. minutě jsme inkasovali z přímého kopu, na který jsmke špatně zareagovali. Snažili jsme se vyrovnat, soupeř nás však potrestal z brejku. Nedařla se nám předfinální přihrávka, Hluboká naopak byla efektivní a v 38. minutě jsme prohrávali již 0:3. Do přestávky jsme ještě stihli korigovat a pěknou kombinaci zakončil Hromádka. Ve druhém poločase jsme hráli dobře a Hluboké jsme toho už moc nedovolili. V 67. minutě jsme snížili na rozdáíle jediné trefy a měli další dvě šance na vyrovnání, bohužel to nedopadlo a soupeř nakonec se štěstím vyhrál. Nebyli jsme hoším týmem, ale ukázala se zkušenost hlubockých hráčů, kteří si výsledek pohlídali."

SK Jankov - TJ Malše Roudné 0:3 (0:1)

Branky: 45. Kadlec, 50. L. Wohlgemuth, 80. Goretki. ŽK 1:3 (Hájek – Míka, Kadlec, Holý). Diváci: 308. Rozhodčí: Krčín – Tomaň, Ondřej.

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "Mužstvo jsme dávali teprve v týdnu dohromady, takže některé kluky jsem viděl prakticky poprvé. A byl jsem docela mile překvapený, protože první poločas nebyl špatný. Roudné má opravdu silný tým, přesto jsme měli nějaké šance, i když soupeř také. Nezvládli jsme až samotný závěr prvního poločasu, kdy jsme inkasovali gól do šatny, ale to se stane. Ve druhé půli už jsme si nic nevypracovali, ale znovu musím zopakovat, že Roudné má skutečně silné mužstvo. Výsledek 0:3 samozřejmě nevypadá dobře, ale pokud se budeme takhle scházet a nebude nás trápit marodka, tak to s naším týmem nevidím zase tak špatně."

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Hrálo se bojovné utkání. Po celé utkání jsme byli aktivnější a rozhodli o vítězství brankami Kadlece v pětačtyřicáté minutě a na začátku druhého poločasu gólem Wohlgemutha. Třeti branku přidal Goretki."