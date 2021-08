Jiskra Třeboň – FC MAS Táborsko B 0:0

ŽK: Průcha – Ott a Voneš. Diváci: 250. Rozhodčí: Přibyl – Krčín, Albert.

Petr Skála, trenér Jiskry Třeboň: "Začali jsme dobře, během úvodních dvaceti minut jsme kopali asi pět rohů a dokázali jsme si z tlaku vytvořit i šance, v nichž se ocitl především útočník Martin Průcha. Hosté hru postupně vyrovnali a také oni měli po našich chybách v každém poločase dvě gólovky. Po změně stran už se nám herně tolik nedařilo. Remíza je asi spravedlivá a bod bereme, byť jsme doma asi pomýšleli na víc. Ale Táborsko má mladý běhavý tým, který prokázal kvalitu."

Miroslav Jelen, trenér FC MAS Táborsko B: „Do první půle vstoupili lépe domácí a v prvních dvaceti minutách nás přehrávali. Našemu mladému mužstvu vázla kombinace a vůbec jsme nebyli schopni podržet balon na soupeřově polovině. Druhá polovina první půle už byla vyrovnaná a vytvořili jsme si v ní dvě gólové příležitosti. Zejména ta druhá byla stoprocentní, když náš útočník Zeman tváří v tvář gólmanovi nastřelil pouze tyč. Ve druhé půli už jsme byli domácím minimálně vyrovnaným soupeřem, opět jsme si vytvořili dvě gólové šance, ale bohužel ani jednu z nich neproměnili. Soupeře jsme ve druhé půli k ničemu nepustili. Bod z Třeboně bereme, je to kvalitní tým a těžko se tam bude vyhrávat. Musím naše kluky pochválit za nasazení po celých devadesát minut.“

FK Protivín – Slavoj Český Krumlov 1:4 (1:1)

Branky: 8. Z. Vorel – 11. a 68. D. Růžička, 49. D. Tůma, 78. D. Poláček. ŽK: Dan, Hrachovec, Kasík – Gelnar, Vávra. Diváci: 100. Rozhodčí: Dunovský – Kaštánek, Krauskopf.

Miroslav Říha, trenér FK Protivín: „Do utkání jsme vstoupili dobře a díky Zbyňovi Vorlovi dali i vedoucí branku. Škoda, že nám Krumlov prakticky z protiútoku srovnal. Nicméně první poločas byl z naší strany solidní. Soupeř měl sice více ze hry, ale nepouštěli jsme ho do větších šancí. V úvodu druhé půle dal soupeř krásný gól z poloviny hřiště přes gólmana. Branka nás zlomila a cítili jsme, že asi na zvrat stavu asi nebude. Krumlov pak přidal další dva góly a bylo po zápase. Do stavu 1:1, kdy jsme hráli o bod, to bylo z naší strany solidní. Elánem a srdíčkem jsme se soupeři snažili vyrovnat, ale pak nám druhou brankou jakoby Krumlov sebral psychické síly a náš odpor zlomil. Spokojen jsem s nasazením, ale fotbalové kvality byly na straně soupeře."

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: „Protivín je soupeř, proti kterému se hraje špatně. Navíc hned první akce domácích skončila gólem. Ale věřili jsme si, hráli jsme trpělivě a brzy se nám povedlo zásluhou Růžičky vyrovnat, což nám samozřejmě pomohlo. Důležitý okamžik nastal hned po přestávce, kdy Tůma z poloviny hřiště přehodil domácího brankáře. Podle mého soudu to bylo z ještě větší dálky, než se to povedlo na Euru Schickovi proti Skotsku. Vytvářeli jsme si další šance a Protivín jsme naopak do žádných nepouštěli. Růžička pak přidal třetí branku a osmnáctiletý Poláček ještě naše vítězství zvýraznil. Můžeme být spokojeni nejen s výsledkem, ale i s předvedenou hrou."

FK Olympie Týn nad Vltavou – Sokol Sezimovo Ústí 4:1 (2:0)

Branky: 10. l. Stoklasa, 32. V. Dobal, 63. M. Procházka, 86. . Dvořák – 79. M. Pufr. ŽK: Mezera, Procházka – Škarda. ČK: 0:1 (87. Prokeš). Diváci: 120. Rozhodčí: Izugrafov – Panský, Votava.

Milan Barteska, trenér Sokola Sezimovo Ústí: "Musím říct, že jsem neskutečně zklamaný. S takovým týmem, jako byl v tomto utkání Týn, prostě musíme uhrát výsledek, a ne prohrát 1:4. To, co jsme předvedli, je na takovou soutěž hrozně málo, a čeká nás ještě spoustu práce. Nevěřím, že by ti kluci zapomněli hrát fotbal, vždyť většina z nich už v přeboru nastupovala. Jen by měl každý začít u sebe a přemýšlet, co může udělat lépe, aby už v příštím zápase odvedl daleko lepší výkon. Tohle byla z mého pohledu katastrofa."

TJ Dražice – SK SIKO Čimelice 2:1 (0:0)

Branky: 63. a 69. (PK) M. Stuchlík – 71. M. Nekl. ŽK: Hojdar, Štecher – Bednařík, Smetana, Hegenbart. Diváci: 80. Rozhodčí: Mach – Němec, Žemlička.

Tomáš Hořejší, trenér TJ Dražice: „V utkání jsme se oficiálně rozloučili s naším dlouholetým hráčem Janem Kromkou, který odehrál nějakých sedmdesát minut. První poločas nám vůbec nevyšel a náš výkon byl až trapný. Čimelice nás přehrávaly, ale žádnou vyloženou šanci si nevytvořily. Ve druhé půli už jsme se uklidnili na míči, měli jsme navrch a z toho pramenily i ty naše dva góly. Ten první jsme dali z trestného kopu, kdy brankář soupeře přes slunce míč neviděl a propadl mu mezi rukama, druhý z penalty za sražení Matyáše Stuchlíka. Hosté hned snížili z trestného kopu a v závěru nás i přitlačili, ale podržel nás brankář Baka.“

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: „Zápas v Dražicích byl podobným obrázkem toho minulého doma s Protivínem. První půli jsme podle mne byli o něco lepší. Nebyly tam sice extra velké šance, ale měli jsme toho více než domácí. Na začátku druhé půle nás domácí trochu máčkli, dostali jsme zbytečný gól z trestňáku, druhý z penalty. Povedlo se nám snížit, měli i šanci na vyrovnání. Doplácíme na to, že si vytváříme šance a místo toho, abychom šli do vedení, tak naopak inkasujeme. Stejně jako s Protivínem jsme nedali gól z malého vápna. To, že nejsme produktivní v útočné fázi, nás zbytečně stojí body. Soupeř nás nepřehrává, ale stejně dostaneme zbytečný gól. Opět tedy smolná porážka. Až na dvacet minut ve druhé půli nebyla naše hra špatná, ale chybí nám to finále. Snad se nám to příště vrátí."

TJ Osek – TJ Blatná 4:0 (2:0)

Branky: 6. D. Říský, 11. J. Hoch, 60. M. Brabec, 67. M. Carda. ŽK: J. Říský – Míka. Diváci: 250. Rozhodčí: Klátil – Vican, Lepič.

Josef Mráz, trenér Oseka: „Podle mého měl zápas skončit 10:1. Šli jsme ještě čtyřikrát sami na bránu, ale nedali gól. Měli jsme dobrý začátek. Za deset minut jsme dali dva góly a trefili břevno. Pak nám pro ofsajd nebyly uznány další dva góly. Po pětadvaceti minutách jsme trochu ubrali a byla z toho trochu nakopávaná. Po hodině hry soupeř fyzicky odpadl a my přidali další dva góly. Mohli jsme dát ještě další, ale nedali jsme jasné šance. Soupeř už jenom bránil.

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: „Věděl jsem, že jedeme na hřiště velice kvalitního týmu a utkání nebude vůbec jednoduché. Přestože jsem kluky na zápas připravil, ukázal se velký rozdíl v kvalitě a zkušenosti. Ukázalo se, že úroveň našeho mladého týmu, který má ještě všechno před sebou, je ještě někde jinde než u zkušeného celku domácích. Prohrávat v 11. minutě o dva góly je hrozně těžké. Výkon byl takový mdlý a hráči působili ustrašeně, přestože jsem jim říkal, že o nic nejde. My byli po celé utkání horším týmem, proto jsme prohráli o čtyři góly. Přesto měl za stavu 2:0 velkou šanci Prokopec, ale z těsné blízkosti mířil vedle."

SK Rudolfov - FK Tatran Prachatice 1:0 (0:0)

Branky: 81. J. Šindelář. ŽK: Kupka a Hornát (oba PT). ČK: 0:1 (71. Jar. Rauscher). Diváci: 90. Rozhodčí: Brom – Přibyl, Polák.

Petr Maroš, předseda SK Rudolfov: „Soupeř v první kole vyhrál nad Osekem a měli jsme z něj respekt, ale utkání jsme zvládli velice dobře. Už v prvním poločase jsme si vytvořili několik velkých šancí, které jsme měli využít. Nakonec jsme dali gól až ve druhé půli, ale tři body zůstaly doma oprávněně."

Josef Raušer, trenér Tatranu Prachatice: „Oproti výkonu proti Oseku to bylo jako den a noc. Noc to byla tentokrát. Chyběli nám ze základu Pecka, Sova a Iliev, což bylo znát. My první půlhodinu hráli úplně hrozně. Rudolfov mohl dát klidně tři góly. Paradoxně ve chvíli, kdy jsme začínali mít ve druhé půli hru pod kontrolou, přišla asi přísná červená. V závěru nám jednou frnkli a dali vítězný gól. Ale za první půlhodinu jsme si dnes víc nezasloužili, i když tam nějaké šance byly. Tentokrát jsme urazili fotbalového Pána Boha a byli po zásluze potrestáni."

SK Jankov - FK Olešník 0:4 (0:0)

Branky: 62. Szó, 70. a 90. Beko, 85. Štěch ŽK: Lovička – Miklík. Diváci: 358. Rozhodčí: Peterka – Izugrafov, Klátil.

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: „První poločas mnoho fotbalové krásy nenabídl. Oba celky spoléhaly na dlouhé nakopávané míče, ale šance k vidění nebyly. Zmínit lze Dudkův přímý kop či nepřesné zakončení Řehoře. Až v samém závěru vystřelil nebezpečně Kollár, ale Miřátský byl připraven. Ve druhé půli to vypadalo, že domácí přebírají iniciativu, jenže v 62. minutě po chybě gólmana Komárka skóroval Szó a to hosty posadilo na koně. Ve zbytku utkání si Olešník s chutí zahrál a domácím nakonec vstřelil další tři branky. Dvakrát se prosadil Matúš Beko, jednou Dominik Štěch. Od inkasovaného gólu to byla v podstatě exhibice. Z naší strany je toho prostě hrozně málo. Za celý zápas v podstatě jedna nebezpečná situace v soupeřově šestnáctce, to je na úspěch málo, obzvlášť proti Olešníku. Soupeři musím pogratulovat, my musíme zvednout hlavy a příště více zabrat."

Roman Chlumecký, trenér Olešníka: „S Jankovem je to derby, které nechce nikdo prohrát. První poločas se odehrál bez žádné velké šance na obou stranách. O poločase jsme si řekli, že chceme dál hrát trpělivě dál, protože rozhodne, kdo dá první branku. Tu jsme vstřelili my. Pak to domácí otevřeli a my jsme trestali do otevřené obrany."

FC ZVVZ Milevsko - Junior Strakonice 3:1 (1:1)

Branky: 43. Š. Kutil 46. a 80. J. Hadáček – 18. O. Šimek. ŽK: J. Barda – Žáček, Rozhoň. Diváci: 151. Rozhodčí: Panský – Polák, Lepič.

Miroslav Strnad, trenér ZVVZ Milevsko: „Od prvního zápasu řešíme, kdo vůbec nastoupí a proti Strakonicím to už byl celkem oříšek. Naskočili čtyři hráči z béčka a jeden dorostenec. Nezačali jsme ale vůbec špatně, vytvořili si šance a nastřelili tyč a břevno. Ale po našem nedorozumění v zadních řadách s brankářem jsme prohrávali. Popůl hodině přišel další zdravotní problém a najednou odstoupili Mácha se Součkem. Hráli jsme pořád zodpovědně a před přestávkou vyrovnal Kutil. Dá se říci, že nás gól povzbudil a ještě více semknul, protože druhá půlka začala v naší režii a hned v jejím úvodu Hadáček zvýšil na 2:1. Dvacet minut před koncem jsme museli opět nuceně střídat Bártíka a soupeř začínal mít více míč na svých kopačkách a od remízy nás zachránil Dvořák a dvakrát branková konstrukce. To jsme se štěstím přestáli a agilní Hadáček deset minut před koncem utkání zvýšil na 3:1 a bylo jasné, že tři body už uhájíme.“

Luděk Cimrhanzl, trenér Junioru Strakonice: „Vedli jsme 1:0 a kontrolovali hru. Pak jsme však dostali smolný vyrovnávací gól do šatny. To nás možná nahlodalo. Bod by byl zvenku solidní, ale vylezli jsme z kabin do druhé půle a hned z první akce inkasovali po chybě obrany druhou branku. Sice jsme si následně vytvořili šance, trochu to prostřídali, trefili dvě břevna, tyčku a dvakrát byli sami před gólmanem, ale nic z toho. Mohlo být vyrovnáno, ale místo toho nám tam deset minut před koncem vyplaval kluk sám před bránou a byl z toho třetí gól. Měli jsme plno šancí, ale koncovka byla smolná. Byl to soupeř na bodový zisk. Škoda."

