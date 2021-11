Slavoj Český Krumlov – Junior Strakonice 3:1 (1:0)

Branky: 20. Tůma, 63. Vaněk, 70. Vávra – 54. Máška. ŽK: 2:3 (Kuna, Tůma – Říha, Benedikt, Chalupa). Rozhodčí: Votava – Izugrafov, Krčín). Diváci: 150.

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Strakonice přijely s defenzivní taktikou, zabetonovaly svou polovinu hřiště a směrem dopředu se soustředily pouze na brejky či standardní situace. My tak útočili pořád do plných, což není jednoduché, ale po dvaceti minutách jsme se ujali vedení, když Tůma téměř z poloviny hřiště přehodil hostujícího brankáře. Jinak to byl spíše boj. Po změně stran se obraz hry příliš nezměnil, nicméně jsme zaspali při rychlém brejku a Strakonice v 54. minutě vyrovnaly. Pro nás se ani poté nic neměnilo, nadále jsme pokračovali v dobývání zhuštěné obrany, což se nám povedlo po hodině hry a závaru před hostující brankou, kdy Vaněk dorazil pod brankářem míč do sítě. To už soupeř přece jen musel více otevřít hru, to nám samozřejmě vyhovovalo a Vávra po rychlé akci přidal třetí trefu. Až na výjimky k nám jezdí všichni soupeři bránit, ale už na to dokážeme reagovat a vypořádat se s tím především trpělivou hrou, za což mužstvo zaslouží pochvalu. Vítězství nad Strakonicemi si ceníme, nebylo to jednoduché, hosté mají oproti loňsku dobré mužstvo doplněné kvalitními fotbalisty.“

Luděk Cimrhanzl, trenér Junioru Strakonice: "Opět jsme začali defenzivní taktikou a zpočátku se nám to docela dařilo. Celou první půli jsme odehráli solidně a gól dostali skoro z půlky hřiště, když si domácí hráč výborně zpracoval balon a překopl našeho gólmana. To nám trochu vyrazilo karty z rukou Do poločasu jsme to uhráli, i když je třeba říci, že domácí byli lepší. Ve druhém poločase jsme pokračovali v trpělivé hře a podařilo se nám vyrovnat. To však domácí nastartovalo, přitlačili a tlačili se do šancí. My pak udělali chybu zprava, přišel centr, gólman to vyrazil před sebe a z dorážky šli domácí do vedení. Pak jsme to trochu otevřeli a Krumlov nás vzápětí potrestal třetím gólem po přetaženém míči na zadní tyč. V závěru to bylo trochu vyhrocené a fotbalu moc nebylo. Ale domácí vyhráli zaslouženě, prakticky všichni jejich hráči prošli Dynamem, takže ta zkušenost je tam znát. Naše kluky musím pochválit za přístup i dobrý výkon. Minule jsme porazili Čimelice, ale výkon nebyl dobrý, nyní to bylo naopak."

SK Rudolfov – Jiskra Třeboň 1:1 (0:1)

Branky: 89. Novotný (pen.) – 7. Radosta. ŽK: 2:5 (Kocina, Říha – Hromádka 2, Schneider, Matoušek, Kubata). ČK: 0:1 (80. Hromádka). Rozhodčí: Panský – Polák, Ondřej. Diváci: 100.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Do zápasu jsme vstoupili velmi vlažně a soupeř nás zaslouženě potrestal. Po inkasovaném gólu jsme se probudili a snažili se o vyrovnání, které přišlo až krátce před koncem. Myslím, že remíza odpovídá průběhu utkání."

Petr Skála, trenér Třeboně: „Remíza není špatná, ale vzhledem k dění na hrací ploše jsme body ztratili, navíc až v úplném závěru. Začátek nám vyšel výborně, byli jsme aktivní a už v sedmé minutě jsme se po pěkné akci dostali do vedení. Franěk vyhrál hlavičkový souboj, Hromádka našel Radostu a ten mazácky uklidil balon ke vzdálenější tyči. V závěru prvního poločasu převzali iniciativu domácí, kteří na malém a nerovném hřišti těží především ze standardních situací a nakopávaných balonů, na což mají i vhodné typy hráčů. Ve stejném duchu probíhal i druhý poločas, v němž jsme deset minut před koncem přišli po druhé žluté kartě o vyloučeného Hromádku. Rudolfov hrál stále to své, tedy dlouhé balony, po nichž se snažil ohrozit naši branku. Po jenom z nákopů v 89. minutě jsme ve vápně zahráli rukou a soupeř pokutový kop proměnil. Jak říkám, bod bereme, ale mohly být i tři.“

FK Olešník – SK SIKO Čimelice 6:2 (1:2)

Branky: 55. a 57. Toth, 66. a 76. Lafata, 21. Szó, 80. Vojta – 15. Smetana, 36. Hegenbart. ŽK: 0:0. Diváci: 150 diváků. Rozhodčí: Hrkal – Albert, Brom.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "První půle byla z naší strany bez pohybu. O přestávce jsme si to v kabině vyříkali a druhý poločas už vypadal úplně jinak. Vyhráli jsme zaslouženě."

Tomáš Smrčina, trenér SIKO Čimelice: "O půli jsme vedli 2:1. Nehráli jsme vůbec špatně. Takticky jsme bránili na půlce a spoléhali na brejky. To se nám poměrně dařilo. Ale dostáváme hrozné góly. Již jsem i hráčům řekl, že nemá cenu si v kabině něco říkat. V poločase si říkáme, že musíme včas couvat, aby nás nemohli jednoduše lobnout a zaběhnout si za nás. Každý zápas se opakuje i to, že dostaneme gól od neobsazeného hráče na malém vápně. A my v prvních deseti minutách druhé půle dostaneme tři góly. Dvakrát z toho, že nás soupeř překopne a zaběhne za nás. A na 4:2 dá neobsazený Lafata z malého vápna. Jsou to zkrátka stejné chyby. Navíc my za stavu 3:2 pro domácí po rohu trefili spojnici břevna a tyče a z protiútoku dostali čtvrtou branku. Pak již jsme se sesypali. Zkrátka první půle byla odehraná dobře, ve druhé jsme se vlastní nedůsledností připravili o body sami."

TJ Dražice – FC MAS Táborsko B 0:1 (0:0)

Branka: 57. Jansa. ŽK: 1:1 (18. Veselý – 89. Kubovský). Rozhodčí: Lepič – Dunovský, Jevčák. Diváků: 90.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Hrál se vyrovnaný zápas a myslím si, že jsme si hlavně za výkon ve druhé půli nezasloužili prohrát. V prvním poločase byli hosté mírně lepší a vytvořili si dvě nebo tři tutovky, které ale špatně zakončili. My jsme měli nějaké brejky a standardní situace, ale obešly se bez výraznější šance. Ve druhém poločase jsme zase byli lepším týmem my a měli jsme tam i šance. Lukáš Stuchlík se dvakrát ocitl sám před brankářem, ale nedal. Na hřišti bylo znát, že se jedná o derby; utkání bylo poměrně tvrdé s řadou faulů. Bohužel musím říct, že utkání vůbec nezvládl hlavní rozhodčí Lepič, od kterého to byl hodně slabý výkon. Od začátku pustil tvrdou hru a pak na obě strany hodně chyboval. Nám bohužel zásadně ublížil. Gólu soupeře předcházel neodpískaný jasný útočný faul na našeho hráče. V 88. minutě jsme podle mě měli jednoznačně kopat penaltu po faulu na Bareše.“

Miroslav Jelen, trenér Táborska B: „Věděli jsme, že nás v Dražicích čeká náročný zápas plný osobních soubojů, což se také potvrdilo. Měl vyrovnaný průběh, ale my jsme si v něm vypracovali více gólových šancí. Jedinou branku se nám podařilo dát zhruba po hodině hry, kdy zahrál Miranda dobře rohový kop a Jansa míč lehce tečoval na přední tyči do branky. Těší nás, že se kluci nebáli v osobních soubojích a odehráli zápas jako dospělí a zodpovědně, o čemž svědčí i to, že jsme neinkasovali.“

TJ Osek – Olympie Týn nad Vltavou 3:2 (0:1)

Branky: 52. a 55. J. Říský, 76. Hosnedl – 38. Štos, 84. Meidl, ŽK: 0:3 (Dumbrovský, Dobal, Dvořák). Diváci: 100. Rozhodčí: Němec – Žemlička, Kaštánek.

Roman Malý, trenér Oseka: "Kromě jiných absencí vypadl těsně před utkáním ze zdravotních důvodů Kubiš, takže jsme to lepili, jak se dalo. Dík patří klukům z béčka, kteří šli na lavičku, a Vaškovi Mrkvičkovi, který vždy v takové chvíli pomůže. Každopádně výkon nebyl tak přesvědčivý, ale dnes jsme to urvali bojovností. Znovu jsme se dostali do problémů, když jsme si ze standardky nechali dát branku. Poněkolikáté jsme museli zápas otáčet. Do druhého poločasu jsme museli něco změnit a během pěti minut jsme to otočili. Jakub Říský mohl ještě z brejku pečetit třetím gólem, ale na druhé straně měl Týn dvě obrovské šance. Jednou jsme to zachraňovali na brakové čáře a ve druhém případě to soupeř přestřelil ze dvou metrů. Zvýšili jsme na 3:1 a pak jsme si nechali dát z trestňáku kontaktní gól. V závěru Týn vsadil na nakopávané míče a my to naštěstí ubránili. Bylo to vybojované vítězství, ale z předvedenou hrou spokojeni nejsme. Sice jsme opět museli hýbat sestavou, ale na to se nikdo neptá. Máme body a to je důležité."

Václav Mareš, trenér Týna: "Neodehráli jsme vůbec špatné utkání, především v prvním poločase jsme byli domácím rovnocenným soupeřem. Hráli jsme organizovaně v obraně a nepouštěli jsme domácí do žádné vyložené šance. Naopak jsme to byli my, kdo vstřelil první branku. Po centru Jana Meidla otevřel skóre Štos. Chtěli jsme i ve druhé půli být aktivní, ale bohužel nás srazily dva slepené góly během deseti minut. To si myslím, že bylo rozhodující. Prohra nás mrzí, protože si myslím, že tentokrát byl Osek hratelný. Naším nejlepší hráčem byl Jan Meidl."

FK Protivín - Tatran Prachatice 1:1 (1:1)

Branky: 31. Zb. Vorel – 32. Kasík. ŽK: 3:2 (Dan, Zb. Vorel, Bečvář – Makoš, Sova). Diváci: 100. Rozhodčí: Žurek – Panský, Mach.

Miroslav Říha, trenér FK Protivín: "Po půl hodině jsme díky Zbyňkovi Vorlů šli do vedení, který chytrou střelou z dvaceti metrů zaskočil hostujícího brankáře. Bohužel hned po rozehrávce jsme nechali za obranou zcela volného Kasíka, který vyrovnal a stanovil konečný výsledek. První poločas byl herně vyrovnaný, ale větší příležitosti ke vstřelení branky jsme měli my. Jenom díky naší nekvalitě ve finální fázi jsme nevstřelili více branek. Ve druhém poločase byli lepší hosté od Libínu, kteří si územní převahou vytvořili dostatek standartních situací, ze kterých byli nebezpeční a mohli vítězství strhnout na svoji stranu. Naštěstí Mára Hanus měl opět svůj den a vše vyřešil. Celkově slušný zápas, který skončil spravedlivou dělbou bodů."

Josef Raušer, trenér Tatranu Prachatice: "Nějaké velké zklamání to není. Protivín měl šance, my ve druhé půli asi o něco více. Kdybychom dali z brejku gól, asi bychom to zvládli lépe. Naopak domácí v závěru kopali trestňák z hranice vápna, takže v tomto kontextu bod dobrý. Byl to fotbal solidní úrovně. Protivín je doma silný a bod musíme brát, i když jsme samozřejmě chtěli všechny tři. Bylo na ně, ale chyběla větší kvalita v koncovce. Jak nám tam minule proti Jankovu padlo vše, do čeho jsme kopli, tak jsme tentokrát góly nedali. Ale je třeba respektovat kvalitu soupeře. Hlavně v prvním poločase to bylo naprosto vyrovnané."

ZVVZ Milevsko - Sokol Sezimovo Ústí 1:0 (0:0)

Branka: 53. Škrábek vlastní. ŽK: 1:3 (Kortan – Říha, Škarda, Hladík. Diváci: 61. Rozhodčí: Vican – Přibyl, Polák.

Tomáš Vakoč, kapitán Milevska: "Hrál ze zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme měli čtyři vyložené šance, trefovali jsme gólmana, nedali góly. Ve druhém poločase jsme se trápili. Nějakou šanci si vytvořil i soupeř. Pak z takového našeho minitlaku si po centru do brány dali hosté vlastní gól. Zkrátka v prvním poločase jsme byli jasně lepší, soupeři jsme nic nedovolili, ve druhém přišlo trápení. Důležité jsou však tři body. Potřebovali jsme vyhrát, to se podařilo, ale z výkonu ve druhé půli nadšeni moc nejsme."

Jakub Škarda, kapitán Sokol Sezimovo Ústí: „Zápas moc krásy nenabídl. Domácí se v první půli dostali do jedné šance, ze které orazítkovali tyč, a my jsme snad ani nevystřelili na bránu. Do druhého poločasu jsme vstoupili s tím, že nesmíme inkasovat a zkusíme nějaký gól dát. To se bohužel nepovedlo. V 54. minutě přilétl centr do našeho vápna a Škrábek při snaze míč odkopnout trefil vlastní branku. Soupeř pak ještě nastřelil břevno. Pravdou je, že i my jsme měli šance. Vilímek po rohu hlavičkoval do brankáře a následná dorážka šla mimo branku. Ke konci utkání pak Říha napřáhl ke střele na hranici vápna a trefil břevno.“

SK Jankov – TJ Blatná 3:2 (2:1)

Branky: 14. Kroneisl, 43. Voráček, 51. Benda – 26. A. Hrádek, 54. Peleška. ŽK: 1:2 (Mizera – Hlaváč, Král). Diváci: 138. Rozhodčí: Kaštánek – Peterka, Votava.

Petr Maxa, vedoucí týmu Jankova: „Splnili jsme povinnost, ale rozhodně jsme nenadchli. První poločas byl z naší strany celkem dobrý. Měli jsme trvalou převahu, velké šance, jenže ty jsme neproměňovali, a nakonec jsme byli rádi, že jsme v poločase vedli o gól, když Blatná skórovala v podstatě z jediné útočné akce. Druhá půle byla z naší strany mizerná, hosté vycítili šanci a nedali kůži lacino. Nakonec jsme to dotáhli ke třem bodům, což je podstatné. Musím říct, že už se těším na zimní přestávku, protože cítím z týmu, že ztrácí chuť do fotbalu.“

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Na to, v jak ořezané sestavě jsme k zápasu jeli, jsme i přesto, že z toho nebyl žádný bod, odehráli solidní zápas. Předvedená hra nebyla špatná. První gól jsme dostali po špatně pokryté standardce. My také vyrovnali po standardce, když po odraženém míči srovnal Adam Hrádek. Do poločasu jsme však remízu neudrželi. Po ztrátě balonu ve středu hřiště šli domácí z brejku znovu do vedení. Pět minut po přestávce jsme po pomalém návratu na vlastní půlku inkasovali z brejku třetí gól. Vzápětí jsme opět snížili na rozdíl jediné branky. Od té chvíle jsme v některých fázích hry byli lepší, vytvořili si i nějaké šance a škoda standardky, ze které Šimůnek střílel těsně vedle brány. Celý tým podal velmi dobrý výkon, včetně gólmana Chlandy, přestože dostal tři góly. Na naši hru se dalo dívat, přesto ani tentokrát nebereme žádný bod."