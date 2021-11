SK SIKO Čimelice – Slavoj Český Krumlov 0:5 (0:3)

Branky: 25. a 90. Strapek, 19. Kuna (pen.), 37. Vávra, 64. Růžička. ŽK: 3:1. ČK: 1:0 (33. Káš). Rozhodčí: Krčín – Němec, Landík. Diváci: 100.

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Výsledek 0:5 je sice vysoký, ale na druhou stranu my hráli prakticky celý zápas v deseti. Ale odpovídá to rozpoložení, v jakém jsme. V bráně jsme opět neměli gólmana, ale hráče z pole. Nastoupili jsme sice v jedenácti, ale bez hráče na vystřídání. Další hráči měli přijet až po druhé hodině a v desáté minutě přišlo zranění. Než přijel první náhradník, tak jsme hráli v deseti, a když přišel na plac, tak se vzápětí nechal zbytečně vyloučit Káš, takže jsme hráli znovu v deseti. Na Krumlov jsme celkově šanci neměli, i když jsme jim mohli třeba dva góly vstřelit. Za stavu 0:3 jsme to mohli zkorigovat, mohlo to vypadat o něco lépe, ale v těch deseti jsme zkrátka neměli nárok. Ještě že je již konec podzimu."

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Popravdě řečeno, očekávali jsme trochu náročnější průběh. V minulosti jsme se přesvědčili, že Čimelice jsou houževnatým protivníkem, ale asi řeší své problémy, protože proti nám postavili jen základní jedenáctku a další hráči jim přicházeli až v průběhu utkání. Trochu obavu jsme měli i z terénu, ale vzhledem k tomu, že nepršelo, docela to šlo. Od začátku jsme bušili do zhuštěné obrany soupeře, ale jsme na to zvyklí a dokážeme se s tím vypořádat. Do vedení jsme se dostali v 19. minutě, kdy domácí faulovali ve vápně Tůmu a Kuna proměnil pokutový kop. Zanedlouho se trefil Strapek, po půlhodině dostal jeden z domácích hráčů červenou kartu a přesilovku jsme zužitkovali ještě do přestávky třetím gólem Vávry. Po změně stran se prosadil ještě Růžička a v samém závěru skóre vylepšil ještě Strapek. My měli míč neustále ve své moci, Čimelice se na naši polovinu dostávaly vlastně jen náhodně, ale po změně stran jsme se dostatečným náskokem uspokojili a trochu se přizpůsobili stylu soupeře. Hráčům Čimelic slouží ke cti, že se snažili dát aspoň čestný gól, zápas neodevzdali a ani v jejich složité situaci se nesnížili k nějakým zákeřnostem. Já jsem však hlavně rád, že jsme závěrečný podzimní zápas zvládli a budeme mít více klidu na přípravu.“

Jiskra Třeboň – FK Olešník 2:2 (2:2)

Branky: 11. Radosta, 28. Týnavský – 29. Miklík, 32. Toth. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Brom – Němec, Vican. Diváci: 200.

Petr Skála, trenér Třeboně: „Olešník potvrdil své kvality, byl to nejlepší soupeř, který u nás na podzim hrál. Soupeř sice měl balon častěji na kopačkách, ale my se ujali vedení, když v 11. minutě po rychlém protiútoku prostřelil z úhlu brankáře Radosta. V 28. minutě vybojoval balon Bicenc a Týnavský krásnou střelou přidal druhý gól, ale hosté během pěti minut srovnali. V obou případech náš brankář Jakub Skála těžké střely vyrazil, ale na dorážky byl krátký. Ve druhém poločase nás Olešník přitlačil a vytvořil si několik velmi dobrých příležitostí, kdy šel i sám na brankáře, ty však naštěstí neproměnil. My podnikali hlavně brejky a po jednom takovém běžel sám na branku mladík Bicenc, ale také tuto možnost nevyužil, takže zápas nakonec skončil remízou. Za bod jsme rádi, zvlášť když jsme těsně před utkáním museli řešit tři změny v sestavě a na lavičce jsme měli jen dva dorostence a Tomáše Tůmu, který byl k dispozici po velmi dlouhé době.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníka: "V Třeboni jsme dva body ztratili. Sice jsme prhrávali 0:2, ale během tří minut jsme skóre srovnali. Ve druhé půli jsme neproměnili několik šancí a domácí se spokojili s bodem."

Olympie Týn nad Vltavou – SK Rudolfov 3:2 (0:1)

Branky: 57. T. Maxa, 60. Štos, 88. Vachuta – 36. Sládek, 81. Janák. ŽK: 3:3 (Hudeček, L. Maxa, Dvořák – Říha, Šindelář, Pouzar), ČK: 0:1 (75. Kocina). Diváci: 150 diváků. Rozhodčí: Ondřej – Mach, Panský.

Václav Mareš, trenér Týna: "Zápas dvou rozdílných poločasů. V první půli jsme nehráli dobře. Neměli jsme pohyb a hráli jsme hrozně komplikovaně. Dostali jsme lacinou branku po standardní situaci a dvě velké šance zazdili. Po domluvě v kabině jsme hru ve druhé půli zjednodušili. Je pravda, že kdyby hosté za stavu 1:0 proměnili svoji příležitost, mohl zápas vypadat jinak. Ale neproměnili. Od té doby jsme přebrali otěžě zápasu a šli jsme si za vítězstvím, které jsme třemi brankami duel vybojovali. Za druhý poločas musím hráče pochválit. Nejlepším hráčem byl Pavel Vařil."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Vydařenou podzimní sezónu jsme zakončili úplně zbytečnou prohrou v Týně. Utkání jsme měli dobře rozehrané, když jsme po první půli vedli, ale vlastními chybami jsme soupeři věnovali vítězství. Po zápase bylo v naší šatně dusno, protože hráči si přistup k dnešnímu zápasu potřebovali mezi sebou vyříkat. Věřím, že to vyčistilo atmosféru a jaro začneme opět kvalitními výkony všech jednotlivců."

Tatran Prachatice - TJ Dražice 1:0 (0:0)

Branka: 57. Makoš. ŽK: 4:2 (Hornát, Pravda, Kasík, Kovář – Stuchlík, Turek). Diváci: 100. Rozhodčí: Žemlička – Lepič, Albert.

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Důležité je, že jsme všechny domácí zápasy vyhráli. To se cení. Fakt je, že nám v posledním zápase chybělo pět hráčů ze základní sestavy, což se nahrazuje velice těžko. Navíc tři kluci hráli ještě dopoledne za béčko. Za to před klukama smekám, protože jsme se Dražicím minimálně bojovností vyrovnali. Chyběla nám trochu větší kvalita, ale rozhodl to krásný gól Makoše. Za výkon si to zasloužil, z naší strany o byl hráč utkání. S Dražicemi není žádný zápas na krásu. Ale nám chyběla větší kvalita, větší pohyb. Na druhou stranu, pokud to tým dokáže ubojovat, je to fajn. Šli jsme štěstíčku více naproti, chovali jsme se více korektně na hřišti i na lavičce a i díky tomu jsme nakonec zaslouženě zvítězili."

Junior Strakonice – SK Jankov 1:1 (1:1)

Branky: 19. Krýsl – 8. Sypal. ŽK: 0:2 (Lošek, Mizera). Diváci: 92. Rozhodčí: Polák – Žurek, Votava.

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "V domácím prostředí je to ztráta dvou bodů, nicméně se Jankov prezentoval zajímavou ofenzivní hrou. Hráli dobře individuálně. Soupeř se ujal vedení a tím nás zaskočil. My srovnali pěknou střelou z dálky. Pak jsme nevyužili dva brejky. Měli jsme šance i ve druhém poločase. Kdyby se to zvládlo, asi bychom zvítězili, ale bohužel. V domácím prostředí jsme měli ze zápasu vytěžit více než bod. Chtěli jsme se v tabulce posunout do horní poloviny, to znamenalo získat tři body, ale bohužel. Ale jak jsem říkal, soupeř nebyl špatný a neprodal svou kůži lacino. Chtěli jsme Jankovou odskočit, byl to vlastně zápas o šest bodů. Nicméně jsme si uchovali domácí neporazitelnost."

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: „Poslední zápas roku nabídl podle mého velice atraktivní fotbal se spoustou šancí, který se musel divákům líbit. Dostali jsme se do vedení, když se po individuální akci na levé straně prosadil jeden na jednoho Mizera, přihrál před branku a Sypal zamířil k tyči. Domácí srovnali po výstavní trefě Krýsla, která byla ozdobou zápasu. Řekl bych, že v první půli jsme byli lepším týmem s více šancemi. Junior měl dva velice nebezpečné brejky, ale gól už nepadl. Ve druhém poločasu jsme se nechali zatlačit, úplně nám odešel střed hřiště a měli jsme problémy s jednoduchou hrou domácích. Jednou nás „ligovým“ zákrokem podržel gólman Šturma od inkasované branky. Naštěstí jsme tlak ustáli, v poslední čtvrthodině ho eliminovali a sami jsme měli rozhodující gól na kopačkách, jmenovitě Řehoř, ale obrovskou gólovku devět minut před koncem neproměnil. Remízu bych označil za spravedlivou.“

TJ Blatná - FK Protivín 2:4 (1:2)

Branky: 19. Peleška, 76. Uldrich – 24. a 51. Zb. Vorel, 30. a 49. Říha. ŽK: 2:1 (Kůst, Čadek – J. Vorel). Diváci: 150. Rozhodčí: Izugrafov – Dunovský, Klátil.

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Úvod utkání pro nás mohl být pohromou, protože se hosté několikrát dostali do stoprocentních gólových šancí, ale Chlanda byl opět mužem na správném místě a vytáhl několik výborných zákroků, či se soupeř netrefil. Byli jsme to my, kdo z první vážnější akce otevřel skóre. Po přihrávce Kůsta přehodil Peleška gólmana a poprvé v soutěži jsme se ujali vedení. Bohužel jsme zkušené hráče hostů nedokázali pohlídat a z rychlého protiútoku soupeř vyrovnal. O chvíli později po rychlém rozehrání standardky šli hosté do vedení. Zaspali jsme i úvod druhého poločasu, kdy vstřelil soupeř další dva góly a my dokázali stav korigovat až čtvrt hodiny před koncem, kdy po centru Říhy snížil Uldrich."

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Povinné, důležité a zároveň těžké vítězství, které jsme si sami zkomplikovali. Do desáté minuty jsme zahodili tři gólové příležitosti a za to nás domácí potrestali v 19. minutě úvodním gólem. Nám se naštěstí dvěma slepenými góly podařilo skóre ještě do poločasu otočit v náš prospěch. Ten samý kousek se nám podařil i na úvod druhého poločasu stejnou dvojicí hráčů Zbyňkem Vorlem a Martinem Říhou a odskočili domácím na rozdíl tří branek. Domácím se již pouze podařilo korigovat na konečných 2:4."

Táborsko B – ZVVZ Milevsko 1:2 (0:0)

Branky: 73. Tijani (11) – 89. Kortan, 87. Málek. ŽK: 1:2 (Činčura – Málek, Hejl). Diváci: 56. Rozhodčí: Hrkal – Polák, Přibyl.

Martin Petr, trenér ZVVZ Milevsko: "V prvním poločase bylo Táborsko o něco lepší, když mělo v sestavě dva velmi kvalitní pendly z áčka. Ti nám dělali velké starosti a dá se říci, že jsme přežili jakousi klinickou smrt, když to náš kapitán kolem dvacáté minuty vykopával z prázdné brány. O půli to bylo bez branek a myslím si, že jsme měli kopat penaltu. Sudí to však posoudil jinak. Byli jsme spokojeni, hráli jsme z defenzivního bloku a pokoušeli se o brejky. I když jsme dvacet minut před koncem dostali branku z penalty, nic jsme neměnili. Podařilo se nám dát z brejku krásný gól na 1:1. Určitě bychom byli i s bodem spokojeni, ale těsně před koncem se nám vydařil další brejk, před vápnem byl faulován Dan Velek a Martin Málek to krásně trefil z trestňáku přes zeď a vezeme si tak krásné tři body."

Sokol Sezimovo Ústí – TJ Osek 0:5 (0:4)

Branky: 3. Hoch, 17. J. Řiský, 24. Hosnedl, 35. Kubiš, 51. D. Říský. ŽK: 1:1 (Škarda – Šrámek). Diváci: 80. Rozhodčí: Votava – Přibyl, Panský.

Josef Mráz, trenér Oseka: "Konečně klidný zápas. Po dvaceti minutách jsme vedli o tři góly a měli utkání pod kontrolou. Spoustu šancí jsme navíc neproměnili. Na druhé straně chtěli domácí za každého stavu hrát fotbal. Nezabetonovali to a měli pár pološancí. Ale výsledek je odpovídající hře. Kluci to nepodcenili a zápas zvládli bez problémů. Sestava nebyla kompletní. Máme plno zraněných nemocných, někdo chyběl i z jiných důvodů, takže jsme nakonec měli jen jednoho hráče na střídání."