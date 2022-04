Branky: 78. Štecher (pen.) - 5. Kabele, 25. Novák. ŽK: 2:2 (Veselý, Bareš – Chytrý, Svoboda). Rozhodčí: Dunovský – Izugrafov, Hanzal. Diváků: 42.

Dražice: Baka – Novotný, Veselý, Bareš, Turek (82. Běhoun) – Studenovský (71. Zd. Dvořák), Šimák, D. Štecher, Böhm (55. Jakub Stuchlík) – Mareš (81. Horka), J. Štecher.

Č. Krumlov: R. Švec – M. Švec, Kabele, Kuna - Kořínek, Svoboda, Novák, Strapek, Vávra (79. Vaněk) – Chytrý, Růžička (74. V. Beránek).

Tomáš Hořejší, trenér TJ Dražice: „Myslím si, že remíza by byla asi spravedlivějším výsledkem, protože jsme s vedoucím týmem tabulky odehráli dobrý zápas. Pravdou je, že v prvních deseti minutách na nás hosté vlétli, dali rychlý gól a byli lepší. My jsme ale potom působili bojovněji a odehráli jsme pasáž, kdy jsme si vytvořili tlak i několik standardních situací, ale žádné vyložené šance jsme si nevytvořili. V době našeho náporu jsme navíc z rychlého brejku podruhé inkasovali. Ve druhé půli jsme podle mě byli lepším týmem. Podařilo se nám snížit z penalty za faul na Jirku Štechra, kterou proměnil Dan Štecher, ale pak už jsme se bohužel neprosadili. Šance jsme přitom měli, ať už to byl Horka, Dan Štecher nebo Dvořák. Vzhledem k tomu bohužel musíme říct, že jsme ztratili bod.“

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Ani jsme nečekali, že v počasí, které v sobotu panovalo, bude v Dražicích tak kvalitní trávník. Obecně však platí, že na tamním malém hřišti se proti bojovnému domácímu týmu příliš nevyhrává. Nám pomohla rychlá branka ze standardní situace, o kterou se už v 5. minutě postaral Kabele. V 25. minutě se po rychlém brejku trefil Novák, což nám dodalo klid na kopačky. O deset minut později jsme přidali třetí gól, ten však nebyl kvůli údajnému ofsajdu uznaný. Myslím si, že z naší strany už se to konečně podobalo fotbalu, snažili jsme se kombinovat, šli do osobních soubojů a hlavně nechybělo patřičné nasazení. Sestava si sedá, po více než měsíci už nastoupil Vávra, což je důležitý hráč. Druhý poločas už byl zase trochu jiný. Kombinovat už moc nešlo, neboť soupeř všechno řešil jen dlouhými nákopy do našeho vápna. Nakonec se domácí v 78. minutě dočkali snížení. Po zbytečném vyběhnutí našeho brankáře následoval faul a penalta, kterou Dražice proměnily. Zbytek zápasu už jsme si však pohlídali a důležité tři body z horké dražické půdy jsou vítanou vzpruhou do dalších bojů.“

FK Olympie Týn nad Vltavou - FC MAS Táborsko B 1:0 (1:0)

Branka: 4. Stoklasa. ŽK: 0:1 (80. Voneš). Rozhodčí: Žemlička – Kaštánek, Albert. Diváků: 100.

Táborsko B: Lukeš – Větrovský, Chotovinský, Voneš, Koblasa – Ott, Trantýr, Kabeš, Zeman (85. Marcolla) – Kubovský, Škrleta (75. Pajer).

Václav Mareš, trenér Týna: "Jsem nad míru spokojený. Musím hráče pochválit, protože jsme porazili velice silného soupeře. O zápase rozhodla jediná branka, kterou vstřelil Lukáš Stoklasa po přihrávce Housky. Myslím si, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Soupeře jsme za celý zápas k ničemu nepustili. Naopak sami jsme si vytvořili brankové příležitosti a kdybychom některé z nich proměnili, mohlo být o zápase rozhodnuto daleko dříve. Máme dobrý vstup do jara a jsem rád, že v týmu panuje dobrá nálada. Nejlepšího hráče označovat nebudu, nejlepší byl tentorkát celý tým."

Miroslav Jelen, trenér B-týmu FC MAS Táborsko: „Hřiště v Týně nad Vltavou bylo pod několikacentimetrovou vrstvou sněhu a tím pádem na hranici regulérnosti. S odehráním zápasu jsme ale souhlasili, i když je pravda, že nám takový terén moc nesvědčil. Bylo jasné, že kdo dá první gól, bude mít k vítězství blízko. A to se už po pěti minutách povedlo domácím. Kluci pak ukázali snahu a hráli poměrně dobře. Byli jsme lepší na míči, dokázali jsme si vytvořit i nějaké šance, ale ke gólu nevedlo.“

ZVVZ Milevsko - SIKO Čimelice 4:1 (2:0).

Branky: 2. a 67. Süsmelich, 39. Kortan, 76. Petr (11) – 72. Petřík. ŽK: 0:1 (Viták).

Sestavy – Milevsko: Dvořák – Kálal, Vakoč (41. Pich), Petr, Málek – Süsmelich (64. Souček), Marvan, Bártík, Přibyl (78. Novotný) – Hadáček (78. Imbr), Kortan. Čimelice: Šípek – Klimeš, Maršík, Viták, Rambous – Šťástka (82. Varhan), Hegenbart, Nekl (86. Ulč), Hák (62. Nosek) – Říha (72. Dubský), Petřík.

Miroslav Strnad, trenér ZVVZ Milevsko: "Kluky jsme upozorňovali na to, že to bude úplně jiný zápas, že postavení soupeře v tabulce nic neznamená. Naše vzájemné zápasy jsou více vyhecované než ty ostatní. Ale musím říci, že jsme zápas zvládli velmi dobře a měli ho pod kontrolou. Mrzí nás ztráta bodu v Prachaticích a dvou ve Strakonicích, mohlo to být ještě veselejší. Nicméně máme na jaře sedm bodů, dostali příležitost všichni hráči našeho kádru, takže spokojenost."

Tomáš Smrčina, trenér SIKO Čimelice: "Je to stále dokola. Řekneme si, že nesmíme brzy dostat gól, abychom soupeře trochu znervozněli, ale dostaneme branku ve druhé minutě. V naší situaci je to pak těžké. Děláme si to sami a v zápase je vidět, že nemáme kvalitu, těžko si dáváme dvě tři nahrávky. Když už někam doběhneme, tak kvalita provedení rozehrávky je špatná. Nedáme si míč na tři metry a zbytečně se dostáváme pod tlak. Sice jsme dali jeden gól, ale žádné další extra šance jsme neměli. Minule s Dražicemi, jsme šance, měli, ale nedali je. S Milevskem jsme vytěžili z minima maximum. Tím nechci říci, že by nás Milevsko nějak snadno přehrávalo, hrálo se spíše ve středu hřiště a ke koukání to asi moc nebylo."

Zápasy Protivín - Jankov, Osek - Strakonice, Třeboň - Prachatice a Rudolfov - Blatná byly odloženy kvůli nezpůsobilému terénu.