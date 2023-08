/FOTOGALERIE/ Fotbalový krajský přebor pokračoval druhým kolem. Ve šlágru kola nováček z Roudného jasně přehrál Olešník 5:1 a potvrdil, že bude patřit k favoritům soutěže.

Derby KP ze Strakonicka vyhrál Junior. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

TJ Osek - Junior Strakonice 1:3 (1:2)

Branky: 11. Hosnedl - 40. a 89. Bílý, 45+1 Horník. ŽK: 2:4 (Černý, Hoch - Legdan 2, Lízal, Smola). ČK: 0:1 (38. Legdan). Rozhodčí: Vican st. - Vican ml., Smola. Diváci: 120.

Osek: Pokorný - Gondek, (56. Němeček), Carda, D. Říský, Martin Čapek - Brabec, Balogh, Hoch, Hosnedl, Zhyhora (68. Černý), J. Říský. Strakonice: Lízal - Kafka, Legdan, Fajtl, Smola - Bílý (90. Kubeš), Zahrádka (94. Boukalík), Horník (76. Stöger), Třeštík, Máška - Krejčí (85. Tipanic).

Karel Hoch, manažer Oseka: "Paradoxně nám uškodilo vyloučení soupeře. Asi jsme si mysleli, že již to půjde samo, přestali hrát, lehkovážně jsme zahodili šance. Soupeř na rozdíl od nás více chtěl a v závěru zápasu pečetil výhru z brejku. Junior zvládl derby lépe. Začátek jsme věli velice dobrý, vstoupili do utkání aktivně a měli dvě velké šance. Jednu z nich jsme proměnili. Pak se to začalo vyrovnávat. Přestože jsme měli možná více ze hry, soupeř více bojoval a měl více chuti do hry. Ve finální fázi jsme selhali. Z mnoha šancí jsme trefili jen dvě tyče. Měli jsme ještě dva až tři góly dát, ale nevyšlo to. Strakoničtí byli v utkání šťastnější."

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Nebylo to ani trochu jednoduché. Jsem na kluky hrdý, jak to odmakali. Zápas nás stál plno sil, sáhli jsme si až na dno. Hrát hodinu v oslabení a prohrávat, to není nic jednoduchého. Jsem rád, že jsme to zlomili. Kluci si tři body zasloužili za to, jak to odjezdili. Dát tři góly v oslabení v tomto vedru je přímo nadlidský výkon. Řekl bych, že jsme na tom byli o něco lépe fyzicky. Měli jsme plnou lavičku a také kvalitnější. Věděli jsme, že Osek toho v létě na klíčových postech moc neodtrénoval a věřil jsem, že by to mohlo být zlomové. Důležitý byl závěr prvního poločasu, kdy jsme se dostali do vedení dvěma góly. Ve druhé půli jsme se soustředili na defenzivu. Stáhli jsme to hodně dolu a zkoušeli to přes brejky. Dali jsme dvě tyčky, Osek také trefil dvakrát konstrukci. Byl jsem rád, že jsme to odjezdili, kluci potřebovali zvednout sebevědomí, protože ten první zápas jsme odchodili."

TJ Malše Roudné - FK Olešník 5:1 (4:0)

Branky: 31., 33. a 76. Kadlec, 8. Vlk, 19. L. Wohlgemuth – 48. Miklík. ŽK: 2:0 (Míka, Kadlec). Diváci: 300. Rozhodčí: Dunovský – Votava, Brych.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "První poločas byl jednoznačně v naší režii, dali jsme čtyři góly, což rozhodlo celý zápas. Do druhé půle měl lepší nástup soupeř, snížil na 4:1, ale naše pátá branka definitivně rozhodla. Vysoká výhra nás těší, ale přistupujeme k ní s pokorou. Olešník jsme zaskočili. Byli jsme se na něj podívat v prvním kole v Třeběticích, kde hrál velmi dobře. U nás bylo znát, že soupeři chyběli Lafata ve středu pole a Toth v útoku. Měli jsme z utkání trochu obavu, ale zvládli jsme ho."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Zápas v Roudném jsme si proháli sami. Minimále tři branky jsme soupeři doslova darovali. Když to zjednoduším, tak domácí chtělí víc než my, a to na nás stačilo. Je třeba se z toho poučit, aby se už podobný zápas neopakoval."

TJ Dražice - FK Olympie Týn nad Vltavou 0:2 (0:2)

Branky: 28. Gondek, 41. Gutwirth. ŽK: 2:3 (Sváček, Běhoun – Gutwirth, Podhradský, Dobal). Diváci: 100. Rozhodčí: Kollmann – Boček, Kollárik.

Dražice: Počinek – Sváček, Veselý, Hornát, J. Štecher – Fulei, D. Štecher, Turek (46. Bareš), Mareš (59. J. Stuchlík), Studenovský (83. Páša) – Horka (46. Běhoun).

Vlastimil Stuchlík, asistent trenéra Dražic: „Je to bohužel stále stejná písnička, a dokud na tom něco nezměníme, tak úspěšní nebudeme. Zápas byl z celkového pohledu vyrovnaný a rozhodně jsme ho nemuseli prohrát. Bohužel děláme směrem dozadu až neskutečné chyby a naši soupeři je dokážou potrestat, zatímco my sami svoje šance neproměníme.“

Václav Mareš, trenér Týna: "Do Dražic jsme jeli samozřejmě s cílem bodovat, ale také napravit poslední nepovedené domácí utkání. Věděli jsme, co nás čeká, a to se také ukázalo, ale hráči ukázali svoji kvalitu a přistoupili k zápasu tak, jak jsme si řekli. Myslím si, že jsme po celý zápas byli lepším týmem, a kdybychom proměnili své šance, které jsme si během zápasu vytvořili, tak by utkání mohlo skončit i vyšším výsledkem. Každopádně nám domácí určitě nic zadarmo nedali, především byly nebezpečné jejich nakopávané míče, ale my jsme se na to dobře připravili a naše obrana měla vše pod kontrolou. Oproti domácímu zápasu jsme změnili rozestavení a ukázalo se, že to bylo rozhodující, protože soupeři naše hra směrem dopředu dělala velké problémy. Jsem rád za body, které si z Dražic odvážíme."

FK Protivín - SK Jankov 5:0 (3:0)

Branky: 1. a 40. Jar. Vorel, 18. Petr, 51. Dan. Bečvář, 82. Štěpka. ŽK: 0:1 (Bürger). Rozhodčí: Pečenka – Dimitrov, Tomaň. Diváci: 200.

Protivín: Branštýl - Jan Pícha (55. Sháněl), Kulík, Zach, Nedvěd - Hrachovec, Z. Vorel (65. Kozák), Leroy Abawata (60. Štěpka), Dan. Bečvář Dan, J. Vorel – Petr.

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Po úvodním venkovním vítězství jsme chtěli body potvrdit samozřejmě i doma proti Jankovu, a to se nám podařilo. Jsem rád, že jsme zápas nepodcenili ani nevypustili a zaslouženě vyhráli. Určitě nám pomohl rychlý gól hned v první minutě a také ten třetí krátce před přestávkou. Ve druhém poločase jsme přidali další dvě branky, ale hlavně udrželi vzadu čisté konto a po celé utkání relativně i koncentraci.“

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "Chyběli nám tři hráči ze základní sestavy, což vzhledem k šířce našeho kádru muselo být hodně znát. S tím se ale musíme poprat. Do Protivína jsme už tak trochu jeli s tím, že to nebude to pravé ořechové. Přesto jsme první dva góly soupeři doslova věnovali, což byla hrozná škoda. Některé věci si budeme muset ujasnit a také ukázat. Utkání se mi těžko hodnotí, protože jsme udělali hrubé chyby, inkasovali a podle toho se pak zápas odvíjel. Protivín nezahrál špatně, ale my jsme mu to strašně ulehčili. Za stavu 3:0 už se každému hraje v pohodě. Ale všichni víme, jaká situace v Jankově je a musíme jít krůček po krůčku."

SK Rudolfov - FC AL-KO Semice 6:3 (1:2)

Branky: 73., 79. a 81. Fischer, 46. a 62. Peiger, 24. Vejvar – 12. P. Keclík, 29. Listopad, 87. Veleman. ŽK: 1:1 (Bláha – P. Keclík). Diváci: 100. Rozhodčí: Brych – Dunovský, Herzog.

Semice: Vondrášek - Císařovský, Hrdlička, Listopad, P. Valach - Forman, J. Keclík, P. Keclík, Pšenička, Šourek (46. Buchtele) - Veleman

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Úvodní domácí zápas jsme začali sebevědoměji, měli celý první poločas navrch, ale soupeř byl efektivní a vedl v poločase 2:1. Ve druhém poločase jsme potvrdili kvalitu na míči a začali být produktivní.Střelecky se prosadila nová posila Martin Fischer, který vstřelil tři branky a celkově jsme zvítězili 6:3. Za druhý poločas zaslouží tým velkou pochvalu."

Jaroslav Vondrášek, trenér Semic: „Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V první půli jsme předvedli výborný výkon, vedli jsme 2:1po krásném gólu Pavla Keclíka a nevídané parádě Petra Listopada, jenž se trefil ze třiceti metrů. Po změně stran však přišla naše destrukce. Dostali jsme pět gólů, a to ná ještě cele utkání výrazně podržel brankář Vondrášek. Spolu s ním byli nejlepšími našimi hráči Listopad s Hrdličkou. Teď se musíme pořádně připravit na další zápasy a konečně zabodovat.“

FK Třebětice - TJ Hluboká nad Vltavou 1:2 (0:1)

Branky: 65. Nehyba – 30. Křiváček, 73. Rottenborn. ŽK: 2:3 (Habr, Tříletý – Hrachovec, Píša, Pilný). Rozhodčí: Novotný – Ondřej, Vejčík. Diváci: 340.

Třebětice: V. Zejda - Gall (62. V. Novák), Trávníček, O. Černoch, Tříletý - V. Švarc, Habr (85. Solař), F. Nehyba, R. Nehyba, P. Švarc - M. Kelbler

Marek Černoch, trenér Třebětic: „V prvním domácím utkání jsme přivítali asi největšího aspiranta na titul, tým Hluboké. Ta si v úvodu zápasu vytvořila velkou převahu, my to však přečkali a začali vystrkovat růžky. První velkou šanci měl Filip Nehyba, bohužel hostující brankář famózním zákrokem svůj tým podržel. Poté jsme zbytečně ztratili míč uprostřed hřiště a kvalitní soupeř tuto ztrátu potrestal vedoucí trefou. Do druhého poločasu jsme vstoupili velice aktivně. Dařilo se nám více držet míč a tím pádem dobře kombinovat. Odměnou bylo vyrovnání Filipa Nehyby. I nadále jsme se tlačili dopředu a hýřili aktivitou. Bohužel pro nás, Hluboká je tým, jenž dokáže trestat chyby, a to se také stalo. Udělali jsme velkou hrubku, naprosto zbytečnou, čímž hosté nepohrdli a vzali si vedení zpět. Je to velká škoda, v tomto zápase jsme hráli velmi dobře a měli jsme na víc.“

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Věděli jsme, že nás čeká silný, houževnatý a odhodlaný tým. Ale utkání jsme zvládli a uhráli jsme tři body, které si myslím, že moc ostatních mužstev z Třebětic odvážet nebude. Jsme spokokojeni, že jsme díky gólům Tomáše Křiváčka mladšího a Denise Rotternborna zvítězili 2:1. Nyní se připravujeme na další venkovní utkání na půdě silného Olešníku."

FC ZVVZ Milevsko - TJ Spartak Trhové Sviny 2:2 (1:2)

Branky: 29. Petřík, 84. Hadáček – 17. Gažák, 45. Macák. ŽK: 2:2 (Souček, Kálal – Hruška, Popovič). Diváci: 110. Rozhodčí: Kaštánek – Smola, Petričák.

Milevsko: Lalák – Pich (71. Martin Hejl), Vakoč, Marvan, Kotrba – Volf – Petřík (58. F. Hadáček), Bártík (62. Süsmilich), Souček (46. Kálal), Kortan – J. Hadáček.

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „Tahle domácí ztráta nás mrzí. Opticky jsme byli lepší, ale v poslední čtvrtině hřiště jsme málo odvážní. Měli bychom se tlačit víc do zakončení. Místo toho hledáme ještě nějakou přihrávku. Hosté kolikrát bránili v sedmi na vápně a špatně jsme se tak do něj dostávali. Ze dvou střel jsme dostali dva góly, které však stály za to. První poločas byl z naší strany lepší, po obrátce jsme se hůř dostávali přes střed hřiště. Škoda dvou šancí, které jsme měli po vyrovnání. Soupeř pro nás byl nepříjemný v brejkových situacích a v osobních soubojích. Přesto bychom měli takové zápasy doma vyhrávat.“

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Z Milevska si odvážíme bod za remízu 2:2 po našem poločasovém našem vedení 2:1. Domácí byli po celé utkání více na balonu. Naše mužstvo bylo v první půli efektivní v koncovce a dvě naše šance skončily brankou. Domácí hrozili hlavně ze standardních situací. Ve druhé půli nás domácí přehrávali a měli i šance. Ty ale pochytal náš brankář. V 84. minutě soupeř zaslouženě vyrovnal po rohovém kopu. Milevsko hrálo skvěle, bod bereme."

Jiskra Třeboň – SK Mirovice 6:1 (2:1)

Branky: 31., 50. a 58. Průcha, 12. Širhal, 73. Schneider, 89. Hromádka – 9. Kocourek. ŽK: 3:4 (Průcha, Širhal, Kubata – R. Převrátil, Císař, Mařík, J. Převrátil). Rozhodčí: Leiš – Šťastný, Pečenka. Diváci: 270.

Třeboň: Kopecký - Tůma, Širhal, Pánek (85. Divoký), Zavadil (80. Týnavský) - Kubata, Hromádka, Matoušek, Vrána (46. Andres), Činčura (72. Schneider) - Průcha (75. Vranovský).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Inkasovali jsme už v 9. minutě po rohovém kopu, naštěstí se nám za tři minuty povedlo srovnat zásluhou Širhala. Hráli jsme aktivně a po několika šancích jsme se v 31. minutě ujali vedení díky Průchovi. Tak skončil i poločas a diváci se v něm nenudili. Po změně stran jsme chtěli přidat další trefy, což se povedlo celkem brzy, když se v 50. a 58. minutě prosadil opět Průcha a zkompletoval tím hattrick. Vystřídali jsme, do hry šel Schneider a stačila mu jediná minuta, aby zvýšil na 5:1. Další střídající hráč Vranovský pak přihrál na poslední gól Hromádkovi. Jsem rád, že i na lavičce máme kvalitní hráče. Chválím celý tým.“