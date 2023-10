Sedm gólů a zaslouženou výhru hostí viděli 120 diváků v okresním derby krajského přeboru, ve kterém fotbalisté Olešníku vyhráli na Rudolfově nakonec jednoznačně 5:2.

Rudolfov neprožívá zrovna šťastné období, připsal si již třetí porážku v řadě a pokaždé prohrál minimálně o tři góly. S Olešníkem sehrál v první půl vyrovnanou partii, ale po přestávce už se prosadili hosté. "První půle byla vyrovnaná. Hned v první minutě druhé půle dostaneme gól na 1:2 a pak nám rozhodčí pro mě nepochopitelně upře vyrovnání. Od té doby už bylo na hřišti jenom jedno mužstvo. Uspět s takovým soupeřem znamená nedělat chyby. My jsme je udělali. Ve druhém poločase jsme odpadli a už jsme neměli šanci se zápasem něco udělat," posmutněle hodnotil třetí porážku v řadě rudolfovský trenér Jiří Nárovec.

Přes nepříznivou sérii si „Perštát“ drží solidní šestou příčku v tabulce. „To je zhruba pozice, na kterou patříme,“ míní zkušený kouč. „V posledních třech zápasech jsme dostali dvanáct gólů. Doma s Dražicemi a v Milevsku jsme předvedli doslova ostudné výkony. S Olešníkem jsme dokázali odehrát dobrou první půli, ale ve druhé jsme na to nedokázali navázat. Soupeř vyhrál rozhodně zaslouženě. Mě spíše mrzí, jak jsme nezvládli druhý poločas. Olešník ale prokázal kvalitu a hlavně dokázal naše chyby trestat. Proto si také odvezl tři body,“ uznal Nárovec.

Olešník začal utkání mohutným náporem, který vyvrcholil krásným úvodním gólem Roberta Szó z trestného kopu. "Prvních patnáct minut jsme hráli velmi dobře až do prvního vstřeleného gólu, který nás paradoxně trochu přibrzdil,“ přikyvuje i trenér vítězného celku Roman Chlumecký. „Rudolfov pak hru vyrovnal a navíc jsme dostali i dost zbytečný gól, kdy jsme doplatili na horší komunikaci brankáře s obránci. Na soupeře jsme byli připraveni, věděli jsme, co hraje, a nechtěli jsme, aby mu Radim Pouzar tvořil hru. Ve druhé půli jsme hráli trpělivě a zvládli jsme ji velmi dobře. Byla tam z naší strany větší podpora do útoku. David Lafata nebyl vepředu sám a podpořil ho Kuba Toth z pravého křídla. Dařily se nám brejkové akce a dosáhli jsme výsledku, se kterým jsme spokojeni," zhodnotil utkání.

Zatímco Rudolfovu se příliš nevede, Olešník naopak natahuje báječnou sérii osmi zápasů bez porážky, z čehož bylo hned sedm duelů vítězných. „U nás je to každý rok stejné. Dostaneme se do toho až od nějakého třetího čtvrtého kola. Vždycky přijdou před sezonou nějací noví kluci a chvilku trvá, než to poskládáme a sedne si to. Většinou jsou to hráči z nižších soutěží, takže se musí na vyšší soutěž nejprve adaptovat,“ vysvětluje.

Cíl pro sezonu mají v Olešníku prakticky každý rok stejný. „Chceme být do nějakého pátého místa a míchat vepředu kartami. Postupovat nikam nechceme, ale hlavně chceme, aby nás fotbal bavil a měl z naší strany nějakou úroveň. Starší kluci nebudou hrát věčně, tak se musíme poohlížet po nějakém omlazení,“ dává Chlumecký nahlédnout do plánů klubu.

SK Rudolfov - FK Olešník 2:5 (1:1)

Branky: 27. Vejvar, 90. Fischer – 47. a 85. Lafata, 23. Szó, 73. Vojta, 79. Toth. ŽK: 3:0 (Novotný, Pouzar, Šindelář). Rozhodčí: Dimitrov – Leiš, Pečenka. Diváci: 120.