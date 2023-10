Vzhledem k vývoji zápasu nakonec domácí bod brali. „Bod dobrý. Bohužel jsem nedal penaltu, jinak to mohlo vypadat jinak,“ je přesvědčen.

Při svém prvním gólu bezpečně uklidil míč k tyči z hranice šestnáctky. „Peťa Dvořák mi přihrál na velké vápno, obtočil jsem se kolem protihráče a levačkou jsem střílel na gólmanovu zadní tyč,“ popsal svou jedinou branku v utkání.

VIDEO: Podívejte se na parádní vyrovnávací gól Petra Dvořáka ze Čtyř Dvorů

Tu druhou nepřidal proto, že neproměnil již zmíněnou penaltu. „Na penaltu jsem určený. Možná jsem si dal moc krátký rozběh. Chtěl jsem ji kopnout jako naposledy doma se Slavií. Měl jsem to rozmyšlené dopředu. Stejný rozběh, do stejného místa, gólman mi ji ale bohužel vystihl. Mrzí mě to, kdybych dal gól, tak by se tím zápas nejspíš zlomil. Beru to malinko na sebe,“ kál se.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Čermák v úvodních sedmi zápasech sezony nastřílel čtyři góly, což je na záložníka velice slušná bilance. „Fotbal si užívám a miluji ho. A je mi jedno, jestli dám pět gólů, nebo třeba dvacet,“ zdůrazní.

Ve Čtyřech Dvorech je šikovný středopolař první sezonu. „Jsem tady spokojený. Martin Wohlgemuth je úplně skvělý trenér a mně osobně mimořádně sedl. Chtěli bychom hrát v tabulce nahoře, což se nám zatím daří. Až na jeden výpadek v Jistebnici je to dobré,“ chválí si.

Čermák je odchovancem fotbalu v Nemanicích. „Ve dvanácti letech jsem šel do Dynama, kde jsem si zahrál žákovskou ligu. Už jsem pak ale dostával méně příležitostí a chtěl jsem hlavně hrát, tak jsem odešel do SKP, kde jsme hráli divizi dorostu,“ vzpomíná na své ještě hodně nedávné mládežnické roky.

OSOBNOST DENÍKU: Sedm gólů jsem ještě nikdy nedal, usmívá se Petr Štumbauer

Na jaře už věkem skončil v dorostenecké kategorii, a protože SKP nemá dospělý tým, rozhodoval se, kam dál. Nakonec padla volba právě na Čtyři Dvory. „Byly i jiné možnosti. Ozvalo se několik týmů z krajského přeboru, ale vybral jsem si Čtyrák. Velkou roli v tom sehrál můj spoluhráč Lukáš Hofmann, se kterým hrajeme sálovku,“ vysvětluje.

V SKP ale zůstal jako asistent trenéra Koudelky u divizního staršího dorostu. Přestože vede prakticky své vrstevníky, s respektem prý problém nemají. „To je v pohodě, kluci mě berou. Chtěl jsem u týmu zůstat, a když se mě pan Koudelka zeptal, jestli s ním chci trénovat, tak jsem kývl.“

Skloubit vlastní hraní a trénování není jednoduché. „Zatím to nějak zvládám, ale každý den jsem na hřišti,“ přiznává. K „velkému“ fotbalu ještě navíc hraje sálovku za českobudějovická Netáhla a druhou ligu futsalu za Absolut Černý Dub. „K fotbalu je to výborný doplněk. Ale občas je to všechno dohromady docela náročné,“ usměje se.