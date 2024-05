Svými góly táhne Hlubokou za postupem do divize. Tomáš Tauber (29 let) je s patnácti…

Hluboká vede přebor o devět bodů a v případě sobotního vítězství už může slavit postup do divize. „Bude to určitě kvalitní utkání s výborným soupeřem. Uděláme všechno pro to, abychom uhráli tři body a Hluboká neslavila postup na našem hřišti,“ tvrdí Vlk odhodlaně.

Na podzim prohrálo Roudné na stadionu lídra soutěže těsně 0:1. „Hluboká je silný, ale hratelný soupeř. Také my máme kvalitní tým a určitě jsme schopni s ní sehrát rovnocennou partii. Musíme hrát trpělivě naši hru, maximálně bojovat a věřím, že se to přikloní na naši stranu,“ přeje si.

Hluboká doma přejela poslední Jankov a už za týden může slavit postup do divize

Nahrávat by této verzi mohla i skvělá aktuální forma Roudenských. Posledních sedm zápasů vyhráli a nastříleli v nich neuvěřitelných osmatřicet gólů. „Daří se nám skvěle. Máme super partu, která táhne za jeden provaz. To je hlavní důvod našich výborných výsledků,“ zdůrazní. „Hrajeme útočný fotbal a padá nám to tam, za což jsem hrozně rád,“ dodá.

Do konce přeboru zbývají poslední čtyři kola a cíl pro ně mají v Roudném daný. „Hluboká už je daleko, ale chceme se dostat před Olešník a obsadit v konečné tabulce druhé místo,“ jasné deklaruje.

Kam o víkendu na jihu Čech za sportem? Hluboká už může slavit postup do divize

Martin Vlk je roudenským odchovancem a má ke klubu vřelý vztah. Odskočil si pouze v dorosteneckém věku do Dynama. „Zahrál jsem si tam ligu dorostu, ale neměl jsem takové herní vytížení, tak jsem považoval za rozumné vrátit se do Roudného, které v té době hrálo divizi,“ připomíná jedinou výhybku ve svém fotbalovém životopisu.

Právě divize je meta, která klubu od řeky Malše určitě slušela. „Letos asi ne, tohle už Hluboká nepustí, ale do budoucna divize v plánu určitě je, i když jsme se o tom v kabině ještě nějak moc nebavili. Zázemím i kvalitou mužstva by ale divize do Roudného určitě patřila. Už mám sice rodinu a kvůli cestování by to zabralo více času, rád bych tuto soutěž také ještě okusil,“ neskrývá.