Další postupný krok udělal tým z podzámčí v sobotu v Týně, kde zvládl regionální derby na jedničku a vyhrál nakonec s přehledem 3:0. „Čekali jsme, že to v Týně nebude jednoduché, ale zvládli jsme to velmi dobře. Přežili jsme jednu velkou šanci Týna a sami jsme si pomohli standardními situacemi. Pak už jsme zápas měli pod kontrolou,“ vrací se k poslednímu vítěznému duelu. „Soupeř toho moc neměl a utkání ani nebylo moc vyhecované. Dali jsme góly, čímž jsme případný nápor domácích hodně otupili,“ dodá.

Pět kol před koncem soutěže má Hluboká na čele tabulky luxusní devítibodový náskok. „Víme, že nám stačí dvě vítězství. Ale chceme vyhrát všech pět zbývajících zápasů,“ ujistí Tauber. V tom nejbližším přivítá jeho tým na svém stadionu v pátek od 18 hodin poslední Jankov. „Podle našich i jejich výsledků by to měla být jasná jednička. Ale rozhoduje se vždycky na hřišti,“ upozorní.

Ohlasy z fotbalového krajského přeboru: Hluboká zvládla derby v Týně

Tauber přišel na Hlubokou před sezonou z Lomu, se kterým oslavil vítězství v divizi. „Hluboká chtěla posílit a vyhrát krajský přebor, tak jsme se domluvili. Nebavili jsme se vyloženě o postupu do divize, ale chtěli jsme soutěž vyhrát. Když jsme ale za celý podzim ztratili pouhé dva body za jednu remízu, tak už pak proběhly i nějaké debaty o případném postupu,“ připustí.

Teď už je varianta postupu do divize vyloženě na stole. „Bavili jsme se o tom s vedením klubu, které nechává rozhodnutí na nás hráčích. My jsme se domluvili, že bychom si divizi v případě postupu zahrát chtěli,“ ujistí.

Tauber přišel na Hlubokou s vizitkou střelce a tuto roli také plní. Patnáct gólů je velice slušná vizitka. On sám však úplně spokojený není. „Čekalo se ode mě víc gólů,“ připustí. „Hraji středního záložníka, na tento post to není špatné, ale hlavně je důležité, že se daří celému týmu,“ zdůrazní.

Tomáš Tauber je odchovancem českobudějovické Lokomotivy. „Do mužů jsem odcházel právě na Hlubokou, která v té době hrála krajský přebor. Pak jsem odešel do divize do Českého Krumlova, kde jsme ale sestoupili. Rok jsem odehrál v Rakousku a poté jsem zamířil do divize do Lomu,“ dává nahlédnout do svého fotbalového životopisu.

Lom se po postupu do České fotbalové ligy spojil s druholigovým Táborskem a stal se jeho rezervním týmem. „Česká liga je fyzicky jinde než divize. Nechtělo se mi čekat na šanci, tak jsem se domluvil na Hluboké, kam to mám kousek a mohu hrát pravidelně. Ale v Lomu jsem byl hodně spokojen,“ uzavírá Tauber.