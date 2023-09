Pro Plánské to byla ve čtvrtém kole vůbec první výhra v letošní sezoně. „Dobře jsme si uvědomovali, jak je to pro nás důležitý zápas. Byli jsme v tabulce předposlední a Kameňák poslední. Klasický zápas blbého s pitomým, jak se říká. Potřebovali jsme už vyhrát,“ vrací se k sobotnímu duelu.

O třech bodech pro hosty rozhodl gól Petra Šteyera krátce po půli. „Věděli jsme, že máme papírově silnější tým. Ale naše vítězství se nerodilo vůbec lehce a bylo to drama až do poslední minuty,“ připustí. „První poločas byl z naší strany vlažný, jako bychom čekali, co udělá soupeř. O přestávce jsme si k tomu něco řekli a druhá půle už vypadala mnohem lépe. Dali jsme gól, ale pak jsme docela otevřeli hru a byly šance na obou stranách. Domácí k nám celkem lehce pronikali a nám se zase nedařilo vstřelit druhý uklidňující gól. Nakonec jsme se skutečně báli o výsledek až do konce,“ přiznává.

Z Plané je to do Kamenného Újezdu jen kousek, takže vzájemná utkání mají vždycky nádech derby. „Teď je to navíc specifické tím, že v sobotu odehrajeme poslední zápas na domácím hřišti, které pak čeká rekonstrukce, a zbytek podzimu odehrajeme právě v Kameňáku. Jinak mělo utkání náboj především postavením obou týmů v tabulce,“ říká.

Loni obsadila Planá v konečné tabulce skupiny A osmé místo, což bylo vzhledem ke kvalitě kádru zklamáním. „Před sezonou jsme se bavili, že bychom letos chtěli hrát v horní pětce, a třeba se i zkusit poprat o postup. Jenže jsme zase nezachytili začátek soutěže a teď už je to všelijaké. Naštěstí jsme poprvé vyhráli a teď musíme přidávat další výhry. Ještě nás čeká hodně zápasů a snad se posuneme v tabulce výš. Pokud bychom se dostali do toho pátého místa, tak by to byl relativně úspěch,“ míní.

V sobotu od 16:30 čeká Planou atraktivní duel s Tatranem Prachatice, který hrával ne tak úplně dávno druhou ligu. „To už znám jenom z vyprávění a vím, že tam hrával náš starosta Tomáš Pintér. Také jim ale moc nevyšel začátek sezony, i když mají kvalitní kádr. Doufám, že s nimi odehrajeme vyrovnané utkání a uspějeme. Jak už jsem říkal, bude to na delší dobu naše poslední domácí utkání, tak chceme vyhrát,“ přeje si.

Trávník na plánském stadionu projde rekonstrukcí. „Areál máme krásný a neustále se vylepšuje. Hlavně střídačky nám všichni závidí,“ usměje se. „Byla by škoda nezahrát si v něm v nejbližších letech krajský přebor,“ zasní se.

Jakub Hotový je odchovancem českobudějovického SKP, kde kromě půlroční štace v mladším dorostu Dynama strávil kompletní mládežnické období. Jenže klub nemá dospělou složku, takže musel jinam. „Měl jsem nabídky i z vyšších soutěží, ale ta z Plané se mi líbila nejvíc. Oslovil mě jednou po tréninku náš současný trenér Jan Pintér. Představil mi svou koncepci. V týmu tehdy ještě působil Jan Nováček a měli jsme se střídat. Kývl jsem a nakonec jsem v Plané už sedmou sezonu. Nic mi tady nechybí a v nejbližší době nemám v plánu nikam odcházet,“ s úsměvem přikývne.