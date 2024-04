Deset kol před koncem krajského přeboru má Hluboká na čele devítibodový náskok na druhý Olešník. „Samozřejmě ještě není nic rozhodnuto, ale máme to rozehrané výborně. Když budeme pokračovat v současných výkonech, tak bychom to měli dotáhnout do vítězného konce,“ je Rubick přesvědčen.

Jedinou porážku utrpěl v letošním ročníku jeho tým ve druhém jarním kole v Třeboni. „Řekl bych, že nám ta prohra paradoxně pomohla. Jednou to přijít muselo. Sice jsme v tom utkání měli převahu a více šancí než soupeř, ale 0:2 jsme prohráli. Myslím, že nás ta porážka docela nakopla,“ připouští. „Už v zimní přípravě to trošku vypadalo, že se nám nemůže nic stát. Třeboň nás zase nastartovala,“ míní.

Vzhledem k aktuálnímu postavení v tabulce je na místě bavit se o případném postupu do divize. „V kabině o tom mluvíme,“ přikývne. „Já osobně bych do toho šel, ale nevím, jak ostatní. Divize je časově náročnější. Zkusil jsem si ji v Soběslavi, takže vím, co to obnáší. Ale bylo by to hezké, a pokud kraj vyhrajeme, tak proč to nezkusit,“ má jasno.

Jiří Rubick je hlubocký odchovanec a patriot. Kromě dvou sezon v divizní Soběslavi hrál vždycky jenom doma pod zámkem. „Začínal jsem v pěti letech, to mě ještě trénoval táta. Jsem jediný odchovanec v prvním týmu,“ připomene. V mládí zkusil také hokej. „To byly jenom nějaké tři roky, kdy jsem si chtěl trochu rozšířit obzory, jestli by mě hokej třeba nebavil víc. Ale na prvním místě zůstal jasně fotbal,“ zdůrazní.

Do Soběslavi odcházel v doma, kdy mužstvo hrálo 1. A třídu. „Cítil jsem, že bych chtěl zkusit něco výš. Soběslav mi nabídla, abych tam zkusil přípravu, a už jsem tam zůstal. Byla to perfektní zkušenost. Zahrát si po boku Petra Bouchala a další výborných hráčů pro mě bylo hodně přínosné. Druhý rok už pro mě ale byl časově dost náročný. Nestíhal jsem tolik tréninky a bez tréninku se divize hrát nedá. Tak jsme se domluvili na ukončení spolupráce a vrátil jsem se domů na Hlubokou. Jsem rád, že jsem doma a takhle se nám daří,“ neskrývá.