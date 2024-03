V dobách největší slávy si katovický odchovanec připsal i tři starty ve druhé lize v dresu českobudějovického Dynama. Naposledy působil v divizních Katovicích, ale pak si dal od fotbalu delší pauzu. „Přišlo to v době covidu. Dojížděl jsem do Katovic na tréninky i zápasy, ale už jsem cítil, že tam jezdit nechci. Bralo mi to čas a energii, kterou jsem chtěl věnovat práci a rodině,“ vysvětluje, proč si potřeboval od fotbalu nějaký čas odpočinout.

Před jarní části sezony se trochu nečekaně objevil v Plané. „Situace se trochu změnila. Máme s manželkou ročního syna a začal jsem hledat koníček, který by mě naplňoval a vyčistil jsem si u něj hlavu. V Plané začal hrát můj kolega z práce Dominik Kodras. Původně jsem si s ním chtěl chodit jenom zatrénovat, ale pak jsme se domluvili s trenérem Honzou Pintérem, že ke Kubovi Hotovému, který dlouhodobě chytá opravdu výborně, nemají druhého gólmana, a vyřídili jsme přestup,“ říká.

Původní dohoda zněla, že Hajdušek bude chodit na tréninky a bude připraven za Hotového zaskočit. „Jenže se to seběhlo tak, že se Kuba zranil a do branky jsem musel daleko dřív, než jsem předpokládal,“ usměje se.

Premiéra proti vedoucím celku tabulky Strunkovicím mu vyšla náramně a v azylu v Kamenném Újezdu (areál v Plané prochází rozsáhlou modernizací) vychytal výhru 1:0. Soupeři tak připravili první porážku v sezoně. „Spoustu kluků ze Strunkovic znám. S některými jsem hrával a další jsem sledoval po celou jejich kariéru. Byl jsem z průběhu zápasu docela překvapený. Nečekal jsem, že budeme tak dominantní na míči. Po první půli jsem věděl, že když nevyhrajeme, tak to pro nás bude ztráta,“ tvrdí.

Planá zápas skutečně vyhrála, když jediný a zároveň vítězný gól dal v 89. minutě Petr Pajerský. „Když vyhrajete gólem z úplného závěru zápasu proti prvnímu celku tabulky, tak je to vždycky euforie,“ usmívá se.

V Plané je zatím Hajdušek maximálně spokojen. „Hrozně se mi lidí, jak to v Plané klan Pintérů vede. Je to podobné jako v Katovicích. Rodinné prostředí. Hráči tam nechodí kvůli penězům, ale kvůli dobré partě, kvalitním službám a zázemí. To je skutečně na vysoké úrovni a předurčuje klub, aby se tam časem hrála vyšší soutěž. Ale určitě to není na sílu, že to musí být co nejdříve,“ chválí si.

O svém působení v novém klubu má jasno. „Žádnou dohodu na papíře nemáme, ale když bude mít Kuba Hotový výkonnost a bude chodit na každý trénink, tak nemám problém s tím, aby chytal on a já mu budu krýt záda. Nemám s tím problém. Já z pracovních i rodinných důvodů určitě nemohu slíbit, že dorazím na všechny tréninky. Chci si hlavně zase fotbal užívat a pomoci klubu, aby nemusel spoléhat pouze na jednoho brankáře,“ uzavírá Kamil Hajdušek.