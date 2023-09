Vsítit hattrick není pro Hosnedla nic nového. „Poslední jsem dal nedávno při závěrečném utkání minulé sezony za dorost,“ culí se.

První dva góly vsítil ještě v prvním poločase, třetí přidal po přestávce z penalty. „První gól jsem dal po centru, kdy jsem zůstal sám před brankářem. Při druhém jsem dostal na vápno balon proti noze a trefil jsem to z voleje,“ popisuje své dvě trefy. Na penaltu šel i přesto, že v týmu patří k nejmladším. „Ivo Táborský mi dal míč, ať ji jdu kopnout. Dal jsem ji na druhou stranu, než šel brankář. Věděl jsem dopředu, kam budu kopat,“ naznačil svou strategii při pokutovém kopu.

Chceme hrát první ligu na všech frontách, hlásí marketingové oddělení Dynama

Slavii vyšel vstup do sezony možná až nad očekávání. „Měli jsme v plánu hrát v horní polovině tabulky. Ale vyšel nám začátek a chceme se udržet co nejdéle na špičce tabulky,“ přeje si. V kabině na břehu Malše se hovoří také o případném postupu do krajského přeboru. „Přišlo pár šikovných kluků z Nové Vsi, hraje s námi Ivo Táborský, chtěli bychom to zkusit už letos,“ ujistí Hosnedl, jehož tým čeká v neděli třaskavé derby ve Čtyřech Dvorech (17).

Areál Slavie u Malého jezu roste do krásy a současný pažit mohou klubu leckdes závidět. Vzpomínky na někdejší škvárový povrch prorostlý pampeliškami jsou již jen dávnou minulostí. „To znám jen od kluků z vyprávění,“ usměje se. „Areál máme krásný,“ ocení a přizná, že už dvakrát také přesunul míč do řeky, která protéká hned vedle hřiště.

Matyáš Hosnedl je odchovancem fotbalu ve Zlivi, do Slavie zamířil v dorostu. V jeho mateřském klubu před letošní sezonou dospělý tým pro nedostatek hráčů skončil a mužstvo se spojilo s béčkem Čtyř Dvorů. „Mrzí mě to. Ve Zlivi se hrál vždycky kvalitní fotbal a byl tam dobrý kolektiv,“ zalituje při zmínce o konci zlivského prvního týmu.