„První jsem dal po chybě v rozehrávce hostí. Dostal jsem přihrávku mezi obránce do běhu a levačkou jsem to dal k tyči,“ popsal svou vedoucí trefu. „Druhý byl po centru zprava do vápna. Převzal jsem míč kolem bránícího hráče a trefil jsem to na přední tyč,“ dodal ke druhé brance.

Jenže netrvalo dlouho a hosté vyrovnali. „Bylo to pokaždé po našich chybách, které by se stávat neměly,“ dobře ví. Krátce před půlí ale Červený zkompletoval z penalty hattrick. „Na penalty je sice určený spoluhráč, ale kouknul jsem na něj a zeptal se, jestli by mi ji přenechal. On souhlasil.“

Po změně stran přidali Roudenští ještě další dva góly. Nejprve se po Červeného rohu prosadil Martin Vodák a skóre uzavřel on sám svým čtvrtým gólem. „Dostal jsem balon do vápna a přehodil jsem gólmana,“ uvedl ke svému čtvrtému zásahu do černého.

Čtyři branky v jednom utkání prý ještě nikdy nedal. „Naposledy jsem dal dva v divizi dorostu,“ usměje se. Jeho střelecký počin měl také mezi spoluhráči patřičný ohlas. „Bylo to docela mastné,“ přiznává. „Ve městě jsme to pak ale pořádně oslavili. Kluci si ze mě dělali srandu, že jsem sólista,“ směje se.

Na jaře postoupilo áčko Roudného do krajského přeboru a béčko by se také rádo posunulo o soutěž výš. „Chtěli bychom postoupit, ale začátek sezony nám moc nevyšel. Tým zrovna nešlapal a také nálada v kabině byla horší. Všechno se zlomilo v pátém kole v utkání v Kaplici, kde jsme nastříleli čtyři góly a od té doby už je to v pohodě,“ ujistí.

Patrik Červený je odchovancem Malše a nikdy nehrál v jiném klubu. „Mám to kousek od stadionu, jezdím tam na kole. V Roudném jsem spokojený, nemám důvod odcházet jinam,“ má jasno.

Kromě vlastního hraní za Roudné působí také jako masér třetiligového béčka českobudějovického Dynama. „Mám střední masérskou školu a v rámci praxe jsme vypomáhali na Dynamu na Složišti. Pan Benát mi nabídl místo maséra v mládežnické akademii, tak jsem kývl, protože nějaké peníze se vždycky hodí. Trenér pan Žmolík si mě pak vytáhl do béčka, kde jsem už půl roku,“ vysvětluje. „Není to moje zaměstnání, ale smlouvu mám, takže když se kryjí moje zápasy s duely třetí ligy, tak jedu s Dynamem,“ dodá.

V masérské činnosti vidí svou nejbližší budoucnost. „Vždycky mě to bavilo a lákalo dělat maséra nebo kustoda. Rád bych u toho zůstal, ale uvidíme, jak to půjde skloubit se školou,“ říká student VŠTE v Českých Budějovicích.

Jeho vlastní fotbalová kariéra tak zůstává malinko upozaděná. „Ale to bych úplně neřekl,“ namítne. „Tréninky stíhám a utkání se na podzim kryjí jenom dvakrát. Zvládnout se to dá. Minulou sezonu jsem hrál v Roudném za áčko, což bylo horší, protože tam se zápasů krylo mnohem víc. Proto jsem byl přeřazen do béčka,“ uzavře.