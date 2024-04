OSOBNOST DENÍKU: Naposledy Slavia přehrála na svém stadionku u Malého jezu v českobudějovickém derby před 150 diváky Čtyři Dvory 1:0. „Byl to zápas dvou poločasů. Jak se říká, derby nemá favorita, což platilo i tentokrát. Ve Čtyráku jsme na podzim prohráli a chtěli jsme jim to oplatit,“ říká zkušený fotbalista, který se tentokrát postavil na post stopera a jeho důraz soupeři rozhodně nevoněl.

V prvním poločase měl jeho tým navrch a svou převahu korunoval vedoucím gólem borce s prvoligovými zkušenostmi Ivo Táborského. „V prvním poločase jsme byli lepší, i když jsme z toho mezi dvacátou a třicátou minutou trochu vypadli. Ale zvládli jsme dát gól a poločas dohrát,“ konstatuje.

Po přestávce se obraz hry otočil. Navrch měly Čtyři Dvory, ale vyrovnat se jim nepodařilo. „Klobouk dolů před soupeřem, že ve druhé půli nic nevzdal a docela nám zatápěl,“ ocenil Boháč výkon hostujícího týmu.

Derby mělo náboj, ale určitě nebylo nijak přehnaně vyhecované. „Bývá to ostřejší. To je pravda. Ale co jsme zažili třeba minulý zápas v Kovářově, k tomu bych se vůbec nechtěl vracet. Už jsem však v životě zažil takových zápasů víc a asi to k fotbalu také patří,“ jen rezignované mávne rukou. „Určitě nechceme hrát nějaký zákeřný fotbal,“ zdůrazní.

Boháč je asistentem Radka Procházky tak trochu z nouze. „Chtěl jsem být pořád ještě hlavně hráč, jenže ve druhém kole jsem si v Jistebnici utrhl achilovku, takže jsem se k fotbalu vrátil teď po skoro osmi měsících. S Radkem mužstvo trénujeme dohromady s tím, že on je hlavní. Pořád se ale cítím platný jako hráč, a když nám dnes chybělo sedm lidí, tak jsem do toho šel,“ popisuje svoji roli v týmu. Pokud Procházka odjede jako kustod s prvoligovým Dynamem, přebírá koučování Boháč.

U Malého jezu se trénuje dvakrát v týdnu, v případě nedělního zápasu třikrát. „Chodí s námi i někteří dorostenci a scházíme se na tréninky ve dvaceti lidech, což je paráda. Účast na tréninku je fakt skvělá,“ chválí.

Hrací plocha je na stadionu Slavie tradičně ve velice slušné kondici. „Mohlo by to být ještě o něco lepší,“ namítne. „Teď je hřiště trošku hrbolaté. Ale máme v klubu devět kategorií a hřiště je fakt hodně vytížené,“ je si vědom.

S aktuálním čtvrtým místem panuje ve Slavii velká spokojenost. „Po sezonách, kdy se tady hrálo o záchranu, bylo naším cílem sedmé místo. Čtvrté místo je super, s tím jsme spokojeni,“ ujistí.

Petr Boháč přišel i s Radomilem Procházkou před sezonou po dlouhých letech z Nové Vsi, kterou vytáhli z nejnižší soutěže až do 1. A třídy. „Novou Ves jsme někam vytáhli. Byla to jízda ze čtvrté třídy až k nabídce na krajský přebor, kterou jsme odmítli, protože na tu vesnici by to byl už obrovský nadstandard. Klobouk dolů před místními, co tam fotbalu dali a stále dávají,“ uznává.

Přesto nastal čas na změnu. „Dopředu jsme s Radkem hlásili, že odejdeme. Po třinácti letech jsme cítili, že už tomu nemáme co dát. Účast na trénincích se pořád snižovala, kluci přestávali chodit. Šli jsme do Slavie a jsme tady spokojeni,“ neskrývá.

Ve své kariéře si zahrál nejvíce divizi v Českém Krumlově. „Vzpomínám rád i na své začátky v Roudném, kde jsem hodně zažil. Pak jsem odešel do Rakouska, kde jsem si zahrál čtvrtou nejvyšší soutěž. Následovala divize v Krumlově a pak už moje cesta vedla před půlrok v Kaplici do Nové Vsi, kde jsme nastartovali jízdu, kterou jsme si za mlada slíbili, že se tam ve třiceti sejdeme a dáme si to na párek a pivo,“ usměje se při vzpomínkách na svou bohatou kariéru.