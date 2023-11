Ve druhé půli přidali Plánští i druhý gól. „Pak jsme ale nepochopitelně vypnuli. Jako bychom se uspokojili. Utkání klidně mohlo skončit nerozhodně. Naštěstí nás výrazně podržel Kuba Hotový v brance. Ostatně jako pokaždé. Jsme rádi, že ho máme,“ ocenil výkon jistoty v plánské brance.

Jak už bylo řečeno, Šteyer byl autorem obou gólů. „První jsem dal se štěstím. Obhazoval jsem si domácího obránce, on míč tečoval a ještě se střetl se svým stoperem. Míč propadl až ke mně akorát do běhu na malém vápně. Pak už to bylo jednoduché,“ připustí. „Při druhém jsem běžel od půlky, obhodil si obránce, pak jsem ve vápně zasekl míč stoperovi a povedlo se mi to trefit na zadní tyč. To byl docela hezký gól,“ spokojeně se usměje.

Šest vstřelených branek v jedenácti odehraných zápasech bere. „Ale mohlo jich být i víc, dost šancí jsem zahodil,“ sebekriticky připustí.

Planá prohrála ve třetím kole doma se Čkyní 1:3 a od té doby drží už dvouměsíční neporazitelnost. „Daří se nám i díky tomu, že máme skvělou partu. Chtěli bychom to po podzimu zkusit dotáhnout na pomyslnou bednu, ale záležet bude i na ostatních soupeřích,“ neskrývá Šteyer, že by jeho tým lákalo třetí místo v tabulce.

Mužstvu se daří, i když plánský areál prochází rozsáhlou rekonstrukcí a domácí zápasy tak SK hraje v nedalekém Kamenném Újezdu. „Do Kameňáku za námi jezdí naši fanoušci a nemáme si tam na co stěžovat. Daří se nám tam. Připravujeme se na našem tréninkovém hřišti, kde je perfektní trávník. Jenom je teď trochu problém, jak je brzy tma. Ale těšíme se na nový areál. Začalo to střídačkami, teď bude komplet nový trávník, roste i umělka a zázemí. V Plané jsem absolutně spokojený,“ zdůrazní.