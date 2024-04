Pak už ale vzal favorit situaci do svých rukou. „Už v první poločase jsme je přehrávali a měli jsme šanci za šancí. Zlomil to první gól a ještě do přestávky se nám podařilo přidat druhý. Velkou roli také sehrál silný vítr, proto kterému jsme v první půli hráli. Po přestávce se strany otočily a hosté s tím měli velký problém. My jsme přidali další dvě branky a zaslouženě jsme vyhráli,“ konstatuje.

Podzimní část soutěže zakončil Neplachov těžkou porážkou 1:7 na hřišti svého největšího rivala Nové Bystřice. „Celou zimní přípravu jsme ten zápas měli v hlavě. To byla velká ostuda, co jsme tam převedli,“ uznává.

Podzimní derniéra už je ale zapomenuta, protože do jara vstoupilo mužstvo excelentně a v úvodních pěti kolech neztratilo ani bod. „Přitom jsme po podzimu spíše oslabili a zimní příprava se nám také moc nepovedla. Byla kratší a docela jsme v ní prohrávali. Ale možná i díky tomu jsme se semkli a na jaře se nám daří,“ konstatuje.

Velkou roli v týmu podle Hindyho plní nestárnoucí čtyřiačtyřicetiletý Petr Novotný. „Je to opravdu velká osobnost. Dobře se známe, hrávali jsme spolu i předtím v Ševětíně. Hodně na nás mluví, říká nám, na co se máme soustředit a dokáže nás správně vyhecovat. I díky němu jsme v hlavách dobře nastaveni,“ s respektem hovoří o týmovém lídrovi.

Osm kol před koncem vede Neplachov tabulku o čtyři body, takže už se nutně musejí objevit myšlenky na případný postup. „Občas na to přijde řeč, ale je to ještě strašně daleko. Do konce zbývá osm kol. To je hodně. Navíc míváme dobré starty, ale pak často přijdou horší momenty a zbytečně ztrácíme body. Snažíme se jít zápas od zápasu a hlavně si fotbal užívat, protože máme výbornou partu,“ zdůrazní.

Základ neplachovského týmu tvoří hráči z Veselí nad Lužnicí a Ševětína. „Je to takový mix, ale funguje výborně. Trénujeme dvakrát v týdnu a za čtyři roky, co jsem do Neplachova přestoupil, se nestalo, aby nás na tréninku bylo méně než deset. Třeba právě Petr Novotný je všem v docházce na tréninky vzorem. Hřiště máme také perfektní, takže si není na co stěžovat,“ spokojeně se usmívá.

Tomáš Hindy je odchovancem ševětínského fotbalu, který si v mládí na rok odskočil do Roudného. „Tehdy jsme vyhráli krajský přebor dorostu a trénoval jsem i s áčkem, které v té době hrálo divizi,“ vzpomíná. Poslední čtyři roky válí v Neplachově, se kterým míří do 1. A třídy.