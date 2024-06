Sedmdesáté narozeniny ve středu 26. června slaví Pavel Kulveit, dlouholetý fotbalista a poté funkcionář FC Chýnov.

Pavel Kulveit ve středu 26. června slaví 70. narozeniny. | Foto: archiv Deníku

„Patří do úspěšné generace hráčů, kteří na přelomu 70. a 80. let úspěšně reprezentovali chýnovský fotbal v krajských soutěžích a v roce 1985 byl u prvního historického postupu do krajského přeboru. U dalšího postupu mezi krajskou elitu byl i jako vedoucí mužstva v roce 2002,“ uvedl na jubilantovu adresu předseda FC Chýnov Miroslav Mládek a dodal, že bez Kulveitových komentářů si nikdo v Chýnově už nedovede představit žádné mistrovské utkání chýnovského áčka.

„V této sezoně měli kluci velké starosti se záchranou, ale nakonec jsme I. A třídu uhájili,“ oddechl si Pavel Kulveit a pochválil i chýnovské fanoušky. „Chodí jich hodně, většinou sto padesát až dvě stě lidí,“ vyzdvihl.

Radost mu dělali i fotbalisté Táborska. „Když jejich zápas nekolidoval s naším, jezdil jsem do Tábora fandit. Že se dostali až do baráže o ligu, je jejich velký úspěch."

Palec na dálku držel i fotbalistům Dynama. „První liga je v kraji důležitá a snad ji Dynamo uhájí i v nové sezoně. Byť to asi lehké kluci mít nebudou,“ připomíná i velký počet odchodů hráčů Dynama ze základní sestavy.

„Přejeme Pavlovi k jeho významnému životnímu jubileu všechno nejlepší a do dalších let hlavně hodně zdraví,“ uvedl na závěr svého dopisu do naší redakce předseda FC Chýnov.

K jistě četným gratulantům se připojuje i sportovní redakce Jihočeského deníku, kam Pavel Kulviet dlouhé roky volá výsledky i novinky z FC Chýnov.