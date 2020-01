Před týdnem Prachatičtí zahájili přípravu a trenér Pravda je u toho.

S jakou představou do zimní přípravy jdete?

Začali jsme o něco dříve než bylo v Prachaticích zvykem, většinou se začínalo na přelomu ledna února. Záměr byl trénovat třikrát týdně, ale asi budeme muset najet na nějaký provizorní režim, asi to bylo na kluky brzo. Ale chtěl bych to na třech tréninkách v týdnu ustálit.

Sice jste začali o něco dříve než bývalo zvykem, ale když si fanoušci vzpomenou na minulé jaro, tak hráčům docházely v zápasech síly. Větší záběr v přípravě byl tedy opodstatněný.

Moderní trend sice směřuje k tomu, aby se všechno dělalo v rámci možností na hřišti, ale nikdo mi nevymluví pořádnou zimní fyzickou přípravu. Hřiště nějakým způsobem bude, ale kopečky kolem Prachatic se nám nevyhnou. S tím do toho jdeme. Sice v úvodu je takový volnější režim, ale od února do toho vletíme naplno. Mám naplánováno i nějaké soustředění na prodloužený víkend a rád bych všechno dělal v Prachaticích. Zázemí tu máme super. Umělka, bazén, posilovna, všechno je na pětníku.

Již před rokem chodilo áčko, béčko a dorost prakticky společně. Bude to i tentokrát.

Víceméně ano. Co se týče dorostu, od kterého jsem musel po přechodu k mužům odejít, tréninky povede Tomáš Kovář. Budou trénovat ve stejné dny jako my, jen začnou o půl hodiny dříve. O trénink dorostu se nebojím, nyní je úkolem dát dohromady chlapy. Na dva mančafty by se mělo trénovat ve dvaceti či pětadvaceti lidech. chápu, že každý máme nějaké zaměstnání a jiné starosti, ale fotbal hraju, protože ho mám rád a měl bych mu něco obětovat.

Hrát o polovinu tabulky A třídy by pro Tatran asi neměl být cíl. Pracujete tedy s možností posílení kádru?

S vedením jsme si řekli že chceme po povedeném závěru podzimu zaútočit na čelo tabulky. Nebude to lehké, jsou tam výborné Trhové Sviny, zpět nahoru se bude tlačit Roudné, ale chceme se o to porvat. Kádr budeme muset doplnit. Již nyní vím, že na jaro přijdeme o Pavla Škopka, který jde na operaci s kolenem. Zranil se Jirka Fürbach, ale ten by se měl dát do kupy. Máme ještě nějakou lehkou marodku. Budeme pracovat na příchodu dvou až tří hráčů, aby se zde vytvořila zdravá konkurence. Aby se nám nestávalo, že budeme počítat hráče, abychom naplnili áčko a béčko a doplňovali to dorostenci, kteří budou mít dopolední utkání v nohách. To pro ně v tomto věku není dobré. Mám pár jmen vytipovaných a chci kádr doplnit.

Tahounem podzimu byl Jakub Sova. Ten by ale měl hrát minimálně divizi. Těžko může zůstat v A třídě.

Je to rozdílový hráč, který by měl opravdu hrát minimálně divizi. Měl nějaké zranění, chtěl se zde rozehrát a nakonec tu vytvořil s klukama bezvadnou partu a bavilo ho to tady. Snažil jsem se ho udržet, ale bohužel. Hraje v tom roli zahraničí a já tady Kubu držet nemůžu.