Večer se krásně rozsvítí nejen perla jižních Čech - zámek v Hluboké nad Vltavou, ale také fotbalový areál místního klubu. V osmnáct hodin proti sobě nastoupí domácí Hluboká a hosté z Rudolfova. V areálu jsou "umělka" a přírodní tráva. Umělý povrch ale nedostal certifikaci pro soutěžní zápasy, po létech už nesplňuje požadavky, aby se na něm mohl hrát mistrovský zápas. Tráva na podzim pod hlubockým zámkem dostala také hodně zabrat, využívají ji dospělí i mládež a je to znát. Dnes večer ale v utkání KP, minimálně před výkopem, nikdo trávu řešit nebude…

Zápas se odehraje určitě před hlavní tribunou. "Zveme příznivce fotbalu klidně z celého kraje, ať k nám přijedou na klobásu," usmívá se manažer klubu Karel Vácha mladší.

Další jméno na scéně. Povede Dynamo Tomáš Zápotočný?

Na obou stranách je opravdu hodně osobností. Na té hlubocké zmiňovaný Karel Vácha, bývalý reprezentant, klub ještě nedávno trénoval František Cipro, začínal tu slávista Josef Frydrych. Do hlubocké fotbalové širší rodiny patří další zajímavá jména: Jiří Povišer, Martin Latka, svoji historii a vztah k pětitisícovému městu mají Martin Vozábal, Tomáš Sivok nebo třeba Karel Poborský.

A Rudolfov? Za všechna jedno jméno: Zdeněk Procházka. Pamětníci si jistě vybaví jeho góly v dresu pražské Sparty.

Útok ve složení Denk - Procházka naháněl hrůzu. A jeden gól dal Procházka dokonce Realu Madrid.

Soutěž vede Jindřichův Hradec. Je lídrem tabulky krajského přeboru. Má čtyřbodový náskok a podzim v Ondrášovka KP vyhraje. Zápas, který začne v pátek v osmnáct hodin, bude soubojem páté Hluboké se šestým Rudolfovem.

Vypravíte se pod rozsvícený zámek? Bude to stát za to.

Kdo nastoupí v roli favorita? Asi domácí. Hluboká dává hodně gólů, už jich nastřílela 30, to by mohl být důležitý faktor. Přesto bývalý reprezentant ČR a útočná hvězda Dynama, Slavie a třeba rakouského Innsbrucku Karel Vácha moc spokojený s podzimní bilancí není. "Máme na to, abychom byli první," dívá se na třetí příčku v tabulce hodně kriticky.

V prostředí pod umělým osvětlením, pod krásným zámkem, pod perlou jižních Čech, nastoupí na jihu Čech dobře známá fotbalová osobnost. Radim Pouzar. Hraje tam, kde působil od žáčků. V Rudolfově. "Jsme s podzimem naprosto spokojení. Uhráli jsme hodně bodů, tolik jsme ani nečekali. Na jaře dáme prostor dorostencům." Dnes večer ale na Hlubokou míří "Perštát" v plné síle.

Před výkopem se strhla mezi oběma kluby zajímavá mediální přestřelka.

Karel Vácha vzkazuje Pouzarovi: "Radim Pouzar je lepší trenér než hráč."

Radim Pouzar posílá zprávu na Hlubokou: "Karel Vácha je lepší myslivec než manažer."