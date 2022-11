Olešník byl v Trhových Svinech lepší, ale jednoduché to neměl. O vítězství musel bojovat až do konce. A střelec vítězného gólu s jedenáctkou na zádech si po závěrečném hvizdu zhluboka oddechl. "Zbytečně jsme to zdramatizovali, měli jsme naše šance proměnit a bylo by po zápase." Rozhodla až zmiňovaná rána ze střední vzdálenosti. Na lavičce zatleskal i David Lafata. "Hlavně pro naše mladší hráče je skvělé, že tu s námi Lafi je, že ho to s námi baví," rozpovídal se Szó. "Kdybyste někdy byli u toho, co všechno si od fanoušků v kraji musí vyslechnout, to je až neskutečné."

Szó se rozhlédl po útulném stadionu v Trhových Svinech, který byl zalitý ostrým podzimním sluncem. Lafata právě rozdával jeden z desítek úsměvů, vyhověl každému, kdo o společné foto požádal. Zápas nehrál, pro zranění zůstal na lavičce. "Tady ve Svinech se všichni chovali skvěle," vysekl domácím Szó pochvalu.

A co ta výstavní rána na konec podzimu? Do konce utkání zbývalo 12 minut. "Pěkný to bylo," smál se úspěšný střelec. "Přišlo to ke mně, tak jsem to tam fláknul." Technika kopu dala míči nevídanou trajektorii. Balon zapadl přesně pod břevno. "Já klasickým nártem neumím, musím kopat jenom vnitřním, skoro placírkou. Nějak to tam zapadlo." To teda ano. Přímo "pod klacek". Ale náhoda to rozhodně nebyla. "Mám to nacvičené. Kopu to na zadní tyč. Když to vyjde, letí to. Naštěstí to tam padlo. Stejně jsme ale v první půli měli dát tři góly a bylo by to. Zbytečné drama," zopakoval.

"Tři bodíky dobré," radoval se. Aby ne. Olešník udržel druhou pozici v tabulce KP. Suverénní je J. Hradec (35), pak jsou tři týmy s 31 body: Olešník, Táborsko B a Hluboká. "Vyhráli jsme, to je vždycky lepší," smál se Szó. "Jdeme na pivo, bude dobrá nálada. Uprostřed soutěže jsme měli výpadek, teď jsme pětkrát vyhráli, dohnali jsme to." Neporadil Robertovi, aby vystřelil, právě kanonýr kanonýrů David Lafata? "Tak to zase ne," odmítl Szó. "Hlavně pro mladý kluky je fajn, že hraje, že se mu chce. Je ale fakt hrozné, co na něj občas lidi křičí. Místo toho, aby byli rádi, že ho vidí… Tady ve Svinech to ale bylo fajn. Moc se mi líbilo, když jsme přijeli, tak hned kluci ze Svinů litovali, že Lafi nehraje, že se na to těšili celý podzim. Tak by to mělo být," uzavřel fotbalový podzim střelec vítězného gólu Olešníku.