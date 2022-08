Přitom svěřenci kouče Romana Lukáče vstoupili do sezony velmi dobře a chvíli figurovali dokonce na čtvrté příčce, když se jim povedlo zvládnout důležité zápasy s protivníky stejné „váhové“ kategorie, tedy se Sedlčany, Hořovicemi či Chebem. Pak sice následovaly debakly v jihočeských derby na půdě Soběslavi, béčka Dynama a porážka doma s Lomem, ale tým se z nich otřepal a v závěru podzimu uhrál ještě důležité body, což značilo dvanáctou příčku a slušné vyhlídky na záchranu.

„Podzim vypadal vcelku slušně, i když jsme se nevyvarovali výpadků, ale dokázali jsme bodovat se soupeři, kteří byli v tabulce kolem nás. Řešili jsme také složitou situaci ohledně brankářů, kdy nám v jednu chvíli všichni vypadli a musel nám dokonce pomoci exreprezentační gólman Jarda Drobný. Ale celkově jsme měli pro odvety slušný základ,“ vrací se k úvodní části sezony předseda FK Jindřichův Hradec 1910 Václav Císař.

Jaro odstartovali Jihočeši upachtěnou výhrou nad Berounem, ale pak už jen paběrkovali a z mizérie vyčnívalo pouze senzační vítězství v Lomu, které však degradovaly neúspěchy v klíčových bitvách s protivníky figurujícími v tabulce v jejich okolí, takže nakonec se přes ně dostaly Hořovice i Cheb. Hradec na jaře uhrál jen osm bodů, skončil čtrnáctý a poroučel se do kraje.

„Druhá část nám, bohužel nevyšla. Příčin bylo několik, ale nemůžeme si nic nalhávat, v klíčových momentech nám chyběla především kvalita v defenzivě, o čemž svědčí i fakt, že víc gólů dostaly jen Beroun a Sedlčany, které skončily pod námi a také sestupují,“ připomíná 77 inkasovaných branek a zmiňuje i špatnou produktivitu. Za rozhodující považuje utkání v Sedlčanech, kde vedli 1:0, ale nakonec prohráli 1:2, a posléze domácí porážku 0:2 s Chebem.

„Oba zápasy byly klíčové, ale naprosto hratelné, bohužel jsme je nezvládli, ať už vinou četných zranění či nekvality. A přesně těch šest bodů nám nakonec k záchraně chybělo,“ podotýká.

Hradec tak opět potvrdil nálepku mužstva, které pendluje mezi soutěžemi a v té vyšší se nemůže usadit. V čem hledat příčiny? „Jak už jsem to říkal, chyběla nám větší kvalita. Ale je otázkou, zda chceme jít cestou drahých hráčů odjinud, anebo raději sázet na kluky z nejbližšího okolí, kteří mají vazbu na Jindřichohradecko. Z dlouhodobého hlediska razíme druhou možnost. Vždyť nyní máme v kádru devadesát procent fotbalistů z okresu, hraje tu třeba několik šikovných kluků z Dačic. V tom vidím budoucnost, byť to pak znamená, že jsme jako na houpačce. Taky nám teď chybí nějaký větší příspěvek z mládeže, delší dobu z ní nevyšel kluk, který by se hned uchytil v áčku, ale mladší dorost nyní třeba vypadá moc dobře,“ zmínil šéf klubu.

Po sestupu došlo k několika změnám v kádru, což se dalo očekávat. Po dlouhé době skončil Daniel Cettl, jenž kvůli pracovnímu vytížení v budějovickém Dynamu není schopen plnohodnotně trénovat, Matěj Distel se vrací do Dačic, Ondřej Nováček do Nové Bystřice, stejně jako Lubomír Králíček. Ondřej Blažek pro tuto chvíli s fotbalem skončil, Adam Vaš pak odešel na volný přestup do Žirovnice a Jakub Škarda neodolal vábení ambiciózního Lomu.

K Vajgaru se naopak po delší době vrací z Pelhřimova defenzivní hráč Jakub Rejthar, z hostování z Třeboně pak Jan Kubín, a mužstvem trénují i někteří nadějní dorostenci.

„Vypadá to, že jsme hodně pustili žilou, ale stran odchodů se až na výjimky nejedná o hráče, kteří by pravidelně nastupovali v základu. Osa týmu zůstává stejná a někdo další ještě určitě přijde,“ zdůraznil Václav Císař.

Kouč Roman Lukáč má nadále důvěru a od vedení klubu nedostal jednoznačný cíl vrátit se okamžitě do divize. „Myslím, že v trenérovi problém není. Po sezoně jsme se bavili o věcech, které jsme mohli udělat jinak, ale hlavní vina nejde za ním, atmosféra v kabině je taky dobrá. Jednoznačný cíl jsme nestanovili, víme, že se na nás každý bude chtít vytáhnout, takže to nebude jednoduché. Naší snahou je stabilizovat se po odchodech a být v tabulce co nejvýš,“ poznamenal předseda klubu.

Trenér Roman Lukáč se však role favorita nezříká a se svým týmem by rád útočil na nejvyšší příčky.

„Letní příprava je klasická, byť není ideální, protože někteří hráči byli na dovolené či měli jiné povinnosti a také nás trápí nějaká zranění, ale podobně tomu je i jinde. Registrujeme řadu odchodů, budeme se snažit kádr ještě vhodně doplnit a nejlépe do každé řady aspoň o jednoho hráče, protože nemůžeme spoléhat na to, že osa týmu, která zůstala pohromadě, bude pokaždé k dispozici. O tom jsme se přesvědčili v minulé sezoně, kdy jsme ani dva zápasy po sobě neodehráli ve stejném složení. V novém ročníku rozhodně máme ambice hrát o nejvyšší příčky, ale uvidíme, co na to soupeři jako Olešník, ambiciózní nováček Hluboká nebo někdo další.“

FK Jindřichův Hradec do nové sezony vstoupí v neděli 14. srpna, kdy na stadionu u sídliště Vajgar přivítá Protivín (16 hodin).