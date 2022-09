Branky: 11. Pšenička, 69. Keclík, 76. Blažek, 90. Machovský. ŽK: 1:2 (Buchtele – J. Pravda, Jakub Rauscher). Diváci: 100. Rozhodčí: Kaštánek – Jevčák, Jarolím.

Semice: Dvořáček – Buchtele (73. Machovský), Trantina, Listopad, Pšenička – Hrala (73. Antony), Keclík, Blažek, Holub, Šourek (73. Řezáč) – Valach (58. Císařovský).

Prachatice: Hopfinger – Jr. Rauscher, J. Pravda (79. Kolda), Jakub Rauscher, Fürbach (72. Gramblička) – Makoš, T. Pravda, Škopek, Řezník – Fischer (87. Zenkl), Linhart.

Oba trenéři museli z různých důvodů měnit oproti minulým zápasům sestavy. Všechny body nakonec zůstaly doma.

„Bylo vidět, že jsou oba celky v tabulce níže. Úroveň utkání nebyla nijak vysoká a hrálo se hodně opatrně. My měli štěstí, že jsme dali první gól a byli více v klidu. Přesto jsme kupili plno chyb hlavně v přihrávkách. Byla na nás vidět nervozita. Naštěstí jsme to vzadu dobře odbránili a soupeře do ničeho většího nepouštěli. Od chvíle, kdy jsme dali druhý gól, tak mi přišlo, že byl soupeř takový odevzdaný. Z toho pramenilo i to, že jsme dali další dva góly z brejků. Ještě za stavu 1:0 možná byly Prachatice o něco herně lepší, ale my dali z brejku druhý gól a bylo po zápase,“ hodnotil utkání domácí trenér Marcel Nousek.

„Krutý výsledek, bohužel. V prvním poločase jsme dostali z jediné střely na bránu gól, ač jsme podle mě byli v poli herně lepší. Byly tam náznaky šancí. Žádnou větší jsme asi neměli, ale kdybychom se o zakončení pokoušeli, tak se vyrovnat dalo. Ve druhé půli my hráli, oni čtyřikrát vystřelili na branku a dali z toho tři góly. Hráli jsme to vabank a inkasovali. Sice jsme byli hodně času lepší, ale za to si nic nekoupíme. Prostě nejde hrát v deseti či jedenácti lidech,“ komentoval utkání prachatický trenér Josef Raušer.