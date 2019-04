Zápas se hrál za ideálního jarního počasí a lepší vstup do utkání si nemohli Semičtí přát. Již v 5. minutě zakončil pohlednou kombinaci hostů Martin Císařovský a Semice vedly 1:0. Hráči Nové Vsi zůstali stát jako opaření, protože se zdálo, že míč skončí v zámezí. To fotbalisté Semic se v nastalé situaci zorientovali lépe a hostující kapitán z toho těžil.

Domácí pak ve snaze o vyrovnání hosty přitlačili. V 8. minutě ještě Boháč po standardní situaci hlavou orazítkoval tyč semické brány, ve 14. minutě už ale byl hostující gólman Dvořáček proti dorážce Radomila Procházky bezmocný a bylo vyrovnáno.

Na další gól diváci čekali do 62. minuty a domácí ho fotbalistům Semic nabídli doslova na zlatém podnosu. Jakub Kohout na vlastní polovině chyboval, míč mu sebral Jakub Keclík a ten měl cestu k brankáři Nové Vsi otevřenou. Střelou na zadní tyč nedal gólmanu Bartizalovi šanci a Semice šly znovu do vedení.

Jak se blížil konec utkání, bylo zřejmé, že otočit vývoj utkání bude pro fotbalisty Nové Vsi nesmírně složité. Také domácí fanoušci vytušili, že i bod by byl dobrý. Jenže do šancí se Nová Ves dostávala jen velice stěží. Jedinečnou možnost měl v 71. minutě střídající Jiránek, který dostal balón do ideální palebné pozice, z nějakých dvanácti metrů ale přestřelil.

Stejný hráč ale zařídil čtyři minuty před koncem pro své mužstvo alespoň bod, když hlavou usměrnil míč mimo dosah brankáře Dvořáčka a srovnal na konečných 2:2.

Miroslav Pekárek (trenér Nové Vsi): „Remíza byla nakonec spravedlivá. Semice se představily v dobrém světle, dvakrát v zápase vedly, takže i ten bod je pro nás dobrý. Druhý gól vstřelil soupeř po hrubé chybě našeho obránce, to se ale ve fotbale stává. Sice jsme dokázali vyvinout tlak, ve vápně nám však scházelo větší štěstí v zakončení. Doma se nám někdy hraje hůř než venku, kde hrajeme se zajištěné obrany, zatímco doma musíme spíš tvořit.“

Marcel Nousek (trenér Semic): „My jsme se hlavně nechtěli domů vracet s prázdnou, takže bychom mohli být spokojeni. Žádný z týmů si nevypracoval tolik šancí, aby mohl vyhrát, přesto si ale myslím, že se naše vedení pár minut před koncem udržet dalo. Situaci, která vedla k vyrovnání, jsme nevyřešili dobře. Přitom jsme věděli, že Nová Ves má dobře secvičené náběhy při standardních situacích a hráče jsem na to upozorňoval. Je otázka, jestli se tomu dalo zabránit. Bod nakonec beru, ale tři by byly ještě lepší.“

Fakta z utkání: Nová Ves u ČB – Semice 2:2 (1:1) – Branky: 14. Procházka, 86. Jiránek – 5. Císařovský, 62. J. Keclík. Rozhodčí: Žurek – Brych, Šťastný. ŽK. 3:1 (Boháč, Janeček, Kohout – P. Keclík). Diváků: 100.

Nová Ves: Bartizal – F. Vávra, Boháč, Pech, Kohout – Neumann (65. Trejbal), Holý, Janeček, Novák – Procházka, Prokop (58. Jiránek). Trenér: Miroslav Pekárek.

Semice: Dvořáček – Kysela, Sádlo, Buchtele – Holub, J. Keclík, Zborník, P. Keclík, Císařovský – Veleman (79. Nousek), Škulina (60. Antony). Trenér: Marcel Nousek.