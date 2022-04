Petr Skála, trenér Třeboně: „Určitě si tohoto výsledku velmi vážíme. Hosté zejména ve druhém poločase prokázali mimořádnou kvalitu. My dobře odehráli první poločas, dokázali jsme si vytvořit několik šancí a ve 27. minutě nás poslal do vedení Průcha. Prachatice měly po přestávce převahu a tlak, mají v kádru výborné hráče, jako jsou třeba Pravda, Kupka, Sedláček či střelec Pecka, ale naši kluci se vydali ze všech sil, bojovali jako lvi a vítězství uhájili. Konečně jsme také uhráli pořádný výsledek, což jsme po třech porážkách venku potřebovali. Prachatice měly před zápasem čtyřicet bodů, my sedmnáct, navíc ve čtyřech jarních kolech nastřílely sedmnáct gólů. To asi nepotřebuje další komentář.

Tým z lázeňského města se v dalším kole už v neděli 17. dubna střetne opět na svém stadionu se Strakonicemi (10.30).

Jiskra Třeboň – Tatran Prachatice 1:0 (1:0)

Branka: 27. Průcha. ŽK: 2:0 (Schneider, Kubín). Rozhodčí: Boček – Krčín, Ondřej. Diváci: 220.

Třeboň: J. Skála – Schneider (73. Radosta), Zavadil, Cimerhanzl, Bartoš – Kubín (88. Kopecký), Kubata (90. Bartl), Hromádka, Matoušek (83. Rezek ml.) – Průcha, P. Tůma.