Další kolo fotbalového Ondrášovka krajského přeboru přineslo tyto výsledky: Jankov – Roudné 2:0, Dražice – Rudolfov 1:2, Blatná – Osek 1:2, Katovice – Čimelice 1:2, Želeč – Protivín 1:2, Český Krumlov – Olešník 0:3, Lom – Milevsko 1:1 a Třeboň – Hluboká 3:1. Zápasy z krajského přeboru můžete tipovat v oblíbené soutěži Deníku Tip liga. Snažíme se zařazovat také duely z nižších fotbalových soutěží. Čtyři góly dostalo Dolní Dvořiště v I. B třídě na hřišti v Roudném. Vstřelilo jen dva, autorem druhého těsně před koncem byl Šimon Štifter. „Michal Tesař tam udělal dobrou individuální akci, dal mi to do lajny a na první tyč, možná trochu chyba gólmana, ale hlavně, že to tam padlo,“ zmínil ofenzivně naladěný fotbalista, který sice pochází z D. Dvořiště, ale hrával v Dynamu a v Č. Budějovicích studuje Jihočeskou univerzitu.