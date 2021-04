Zimní přípravné turnaje na škvárových hřištích bývaly tradicí, ale postupem doby se stávaly historií a postupně upadaly v zapomnění. Nejinak to bylo i u turnaje na českobudějovické Lokomotivě. Škvárové hřiště tak následně využíval oddíl jen k tréninkům, ale postupem času se hráči z tohoto hřiště odstěhovali nadobro.

„Je to tak šest let, co jsme hřiště přestali využívat úplně. Jednak to bylo tím, že hřiště bylo zčásti v majetku města a zčásti v soukromých rukách. K odchodu nás pak donutil i fakt, že se nikomu nechtělo chodit na škváru. Každý již chtěl využívat k přípravě umělku,“ říká k době, kdy oddíl opustil škvárové hřiště, předseda Lokomotivy České Budějovice Jiří Pečenka a doplňuje: „Dlouhá léta jsme hřiště využívali při zimní přípravě našich mančaftů.“

Hřiště tedy leží již šest let ladem a projevil se na něm zub času. Člověk se zde brodí vysokou trávou, která škvárou prorazila, brankové konstrukce reznou a na bývalý fotbalový stánek není lichotivý pohled. „Uvažovalo se i o tom, že bychom zkusili prostor přebudovat na hřiště s umělou trávou. Ale narazili jsme na finanční možnosti. Vybudovat umělku za vlastní peníze si oddíl naší velikosti nemůže dovolit a zájemců o peníze z města je moc,“ říká Jiří Pečenka a doplňuje: „Raději jsme tedy investovali do našeho travnatého hřiště. Vybudovali jsme umělé zavlažování, kvalita trávníku šla nahoru a pochvalují si to i ostatní týmy.“

Fotbal se tedy již na původním hřišti Lokomotivy hrát asi nikdy nebude. „Před časem se hovořilo o tom, že by prostor mohli začít využívat českobudějovičtí ragbisté. Začaly se na hřišti před několika lety dělat nějaké základní úpravy, ale poslední dva roky je tam zcela klid. Fotbal se tam asi opravdu již hrát nikdy nebude,“ dodal smutně předseda českobudějovické Lokomotivy.