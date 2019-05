Stejně jako na podzim se body po shodném výsledku rozdělily rovným dílem.

Český Krumlov – Milevsko 1:1 (0:1)

Od prvních minut se hrálo převážně na polovině hostů, ale zelenobílí, byť už nastoupili v útoku s navrátilcem Tauberem a tentokrát i s Klivandou, v koncovce tradičně tápali.

Milevští se soustředili na bránění a jediná přímá střela na domácí branku za celý poločas jim pak po půlhodině stačila k otevření skóre. Do zakončení se dostal Málek a jeho nepříliš prudká hlavička proklouzla pod tělem gólmana Trnky až do sítě – 0:1.

Ani ve druhé půli se obrázek hry příliš neměnil. Slavojáci měli územní převahu, dostávali se do šancí, ale milevská svatyně byla jakoby zakletá.

Až v 71. minutě si na pas za hostující obranu naběhl Strapek, pronikl do šestnáctky, přesným centrem našel Taubera, pro kterého nebyl problém zblízka doklepnout na 1:1.

Krumlovští mohli obrat i dokonat, ale Tauberův pokus zastavilo břevno, Persán mířil do tyče – a po závěrečném hvizdu tak byli s remízou spokojenější hosté.

„Se hrou jsem byl tentokrát spokojený, až samozřejmě na to finále. Soupeře jsme jasně přehrávali, ale dávat branky, to je náš velký a stálý problém. Už v poločase to klidně mohlo být 4:1, celkově jsme měli možná osm velkých šancí, ale dali jen jeden gól,“ posteskl si krumlovský trenér Václav Domin a ještě dodal: „Mrzí mě zranění Taubera, který v závěru musel odstoupit s podvrtnutým kotníkem. Snad se dá rychle zase do pořádku,“ věří kouč.

Fakta – branky: 71. Tauber – 32. Málek, žluté karty 4:2 (u domácích Persán, Svoboda, Klivanda, Kabele), jako hlavní řídil rozhodčí Kotalík, sledovalo 110 diváků.

Sestava Slavoje: Trnka – Paráček, Dudák, Kabele, Malý (55. Strapek) – Persán, Novák, Ďurica, Svoboda – Tauber (87. Smolen), Klivanda.

ANGLICKÝ TÝDEN

Krumlovští zapsali již desátou remízu v tomto ročníku, která je drží na šesté příčce průběžné tabulky.

V anglickém týdnu zelenobílé nejprve o sváteční středě 8. května čeká doma zápas vloženého 16. kola se sedmým a bodově vyrovnaným Jankovem (od 17 hodin, na podzim výhra Slavoje 2:1) a v sobotu 11. května pak výjezd na půdu aktuálně jedenáctého nováčka z Blatné, kterému mají oplácet podzimní překvapivou porážku 0:2.