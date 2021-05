"Vzhledem ke covidové situci, která u ná panuje poslední rok, přišel náš klub o možnost doplnění hráčských kádrů v kategoriích mladších dorostů," popisuje aktuální problémy vedoucí trenér SCM Kamil Tobiáš. Jak bývá jeho zvykem, všechny potíže se snaží co nejdřív vyřešit. Každý rok tradiční a úspěšný fotbalový klub spolupracuje se středními školami v Táboře, hlavně pak s Vyšší odbornou školou, střední školou, centrem odborné přípravy v Sezimově Ústí. "Oslovovali jsme potenciální zájemce z řad budoucích studentů při dnech otevřených dveří. Třeba v loňském roce se nám tímto způsobem povedlo přivést deset hráčů ročníků 2004, 2005."

Jenomže letos tyto akce probíhaly online. "A my neměli šanci oslovit fotbalisty, kteří přicházejí studovat do našich partnerských škol a měli by zájem hrát fotbal v FC Táborsko." Právě proto Táborští oslovili veřejnost formou kempu, který připravují na sobotu 12. 6.2021. "Kemp začne v našem Yanfeng sportovním centru mládeže Soukeník už v devět hodin ráno," dodal Kamil Tobiáš, vedoucí trenér SCM.