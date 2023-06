Byl zápas v Jankově velkou kaňkou na očistném procesu fotbalu na jihu Čech, který jste se pokusili nastartovat?

Byla to velká kaňka. Nebo spíš facka fotbalu jako takovému a vrhá to na něj velmi špatné světlo. Tak to vnímám. Nahrává to různým škarohlídům, že takovéhle věci ve fotbale nadále fungují a mohou se kdykoliv objevit. Přijde se na to jen v případě, kdy je to až takhle okaté, ale dít se to může i jindy. Strašně moc mě to zklamalo a proto také byla naše reakce s odvoláním rozhodčích velice rychlá. Ještě bych byl rád, kdyby se nám povedlo dohledat původce, jak k tomu mohlo dojít. To je ale samozřejmě těžké.

Trojici rozhodčích jste vyřadili z listiny i s vědomím, že vás obecně trápí nedostatek sudích?

To v ten moment vůbec nehrálo roli. I kdybychom jich měli třeba jen deset, tak bychom tyhle tři odvolali. Věřím, že tohle kluby pochopí. I za cenu toho, že na nižší a mládežnické soutěže přijede třeba menší počet rozhodčích a kluby budou muset dodat asistenty rozhodčích na lajnu.

O skandálním zápase v Jankově jste se dozvěděl až z médií, nebo jako cestou se k vám informace dostaly?

Zrovna ve stejný čas jsme hráli s Planou zápas ve Strunkovicích. Po utkání jsem si otevřel telefon a už jsem tam měl zprávy i videa. Rychle jsem se to dozvěděl od lidí, kteří v Jankově byli.

Oficiálně byli potrestáni jenom rozhodčí. Vy byste chtěli dohledat úplného původce toho, co se v Jankově dělo. Je to vůbec reálně možné?

Museli by účastníci zápasu promluvit po pravdě o tom, co se dělo. Pak se to vyšetřit dá. Rozhodně jsme to neuzavřeli a jsou lidé, kterých bychom se rádi na některé věci zeptali. Informace se k nám fotbalovým prostředím sbíhají různé a postupně do sebe zapadají. Detailně jsme zkoumali videa ze zápasu a jsou tam věci, které nám tyto šumy potvrzují.

Z tohoto pohledu je určitě dobře, že kluby až po první A třídu mají povinnost natáčet zápasy a videozáznamy jsou k dispozici?

Je to skvělé. Primárně jsou záznamy určené pro práci svazových komisí, aby mohli konfrontovat výkony rozhodčích nebo delegátů. Nebo pokud dojde ke zranění nebo nějakým nepravostem, tak je mnohem jednodušší to prošetřit. Pokud nic neskrývám, tak není nic špatného na tom, když je zápas natáčen. Za mě je to jedině dobře. V první B třídě se zápasy nenatáčí, a když dojde k nějakému problému, tak je to tvrzení proti tvrzení a už je složitější rozhodnout, protože si sám nemůžete udělat obrázek. Jsem rád, že se zápasy natáčí. Je to jenom ku prospěchu fotbalu.

Může mít odstrašující efekt i pro ostatní kluby, že byl zápas v Jankově tak výrazně zmedializován?

Stala se z toho republiková kauza a proběhla ve všech internetových médiích. Sociální sítě pomohly tomu, že se všechno řešilo takhle rychle. Videa ze zápasu byla k dispozici pro širokou veřejnost. Pokud by video k dispozici nebylo, tak by se čekalo na zprávu delegáta, která z osmdesáti procent popisuje to, co bylo na videu. Když jsem si v pondělí přečetl u vás v Deníku ohlasy zástupců obou klubů, tak by mě z toho vůbec nenapadlo, že se v utkání událo něco mimořádného. Přišli jsme na to právě až díky videím.

Je pro vás osobně jako předsedu svazu nepříjemné, že se taková kauza odehrála právě ve vašem kraji?

Je to nepříjemné a samozřejmě nás to mrzí. Úplně nejvíce to asi mrzí předsedu komise rozhodčích Jirku Pečenku, který se za sudí vždycky bral. V tomto momentu ho ale kluci, kterým věřil, podtrhli a hodili mu klacky pod nohy. Bylo by to nepříjemné, ať by se to stalo kdekoliv. Ale stalo se to právě u nás a je mi tuplem líto, že se u nás taková věc zase objevila.