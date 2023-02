Hned pětadvacátého března dění v I. A třídě ve skupině A hodně napoví: Nová Ves přivítá Netolice, Blatná čeká na fotbalisty z Vodňan, Dolní Dvořiště nastoupí proti Kamennému Újezdu, Lhenice změří síly s Vimperkem, Čkyně s Kaplicí a Planá u Českých Budějovic nastoupí proti Mirovicím. A to nejlepší na konec. V neděli šestadvacátého března se odehraje zápas, který hodně napoví o tom, kdo bude na konci jara slavit postup. Lídr soutěže ze Strunkovic přivítá v 15.00 Roudné. Tabulku po podzimu si asi nepamatujete, tak jen pro osvěžení paměti její čelo: 1. Strunkovice 35 bodů, 2. Mirovice 34, 3. Roudné 29, 4. Vodňany 27.

Cipro a Vácha. Usilovali o stejnou dívku. Málokdo ví, že Cipro fandil Spartě

Fotbalisté Roudného nastříleli na podzim 46 gólů! Společně s Mirovicemi nejvíc v soutěži. Přesto nejsou spokojení. Proč? "Jsme až třetí," odpovídal Viktor Kadlec. "Ztratili jsme s prvními i druhými, s těmi musíme sbírat body." Příležitost budou mít Roudenští hned v prvním jarním kole. Velký náboj určitě bude mít také zápas Dolní Dvořiště - Kaplice. Kdy? V pátek 7.4. Bude to derby se vším všudy. Podívejte se na video, co do Kaplice vzkazuje brankář Dolního Dvořiště Miroslav Jirkal.