Olešník – Velký fotbalový podvečer už v pátek čeká na fotbalové fanoušky v Olešníku i v širokém okolí.

David Lafata v roce 2014, kdy fotbalisté Sparty vedle titulu mistra ligy vyhráli i Český pohár, byl obě trofeje představit doma v Olešníku. | Foto: Deník/ Jan Škrle

David Lafata, slavný odchovanec olešnického fotbalu a jeden z nejlepších fotbalových kanonýrů, jaké kdy český fotbal měl, si své domácí hřiště v Olešníku zvolil za dějiště své fotbalové benefice. Ta se hraje v Olešníku v pátek od 17 hodin.



David Lafata je s 198 góly nejlepším střelcem české nejvyšší soutěže všech dob. Do Sparty přišel před necelými pěti roky z Jablonce a za tu dobu stačil v letenském dresu nastřílet 83 ligových gólů. V roce 2014 se ve Spartě dočkal svého prvního mistrovského titulu a stal se i Fotbalistou roku, následující rok se stal i vítězem ankety o Zlatý míč.



Už před koncem uplynulé sezony se šestatřicetiletý Lafata rozhodl svou bohatou kariéru ukončit. Lgové góly střílel i v Jablonci a v Č. Budějovicích, ligu hrál v cizině, hrál i za národní tým.



Teď bude hrát jen krajský přebor za Olešník. Působit bude i na českobudějovickém gymnáziu, kde studoval, a v akademii Dynama.



Na svou páteční rozlučku Lafata do Olešníku pozval své bývalé spoluhráče, kteří se střetnou v exhibici pod hlavičkou Sparty a Jablonce. „Měli by přijet hráči, kteří jsou nějak spojeni s Davidovou kariérou,“ uvedl pro Deník předseda FK Olešník Slavomír Vařák a pár zvučných jmen přidal: „Matějovský, Kadeřábek, Krejčí, Vácha, Bičík a spousta dalších.“ Výtěžek půjde na dětskou onkologii, hned po zápase bude autogramiáda.