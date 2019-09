TJ Nová Včelnice - SK Lišov 3:2 (1:1)

Jan Pudil, trenér TJ Nová Včelnice (2. místo): „Hned od začátku jsme se do soupeře pustili, škoda jen, že šance, v nichž se ocitli Němeček a po něm i Nebeský, zůstaly nevyužité. Poté se začala projevovat výšková převaha soupeře, který ji zužitkoval v 34. minutě. Hosté míč poslali hlavičkou nejprve do břevna a z následné dorážky už do naší sítě. Do kabin se však šlo za smírného stavu, neboť Jaroš po standardce a dobře zahraném signálu vyrovnal. Po změně stran jsme pokračovali v nátlakové hře, což v 65. minutě korunoval střídající Blažek vedoucím gólem. V 77. minutě nám vyšla kombinace po pravé straně a Mareš do prázdné branky připojil třetí trefu. Hned na to jsme se jako obvykle nevyvarovali hrubé chyby v obraně, čehož Lišov využil a snížil. Výhru už jsme však i s trochou štěstí udrželi.“

Branky: 45. Jaroš, 65. O. Blažek, 77. Mareš - 34. Mach, 79. Fiktus.

Rozhodčí: Kříž - Votava, Ovčáček. ŽK: 2:2. Diváci: 70.

N. Včelnice: Koudelka – V. Hornát (46. Vokuš), Malý, Jaroš, Průša (66. J. Matějka) – Petráš, Pivko, Němeček, L. Šlapanský, Mareš(79. D. Matějka) – Nebeský (52. O. Blažek).

Centropen Dačice - Lokomotiva České Budějovice 1:3 (0:2)

Jan Beneš, trenér Centropenu Dačice (13.): „Musím přiznat, že zápas nedosahoval kvality I. A třídy a více než fotbalu bylo k vidění spousty hádek, faulů a sporných situací. Hosté si přijeli pro bod a tomu přizpůsobili taktiku. Úvodních dvacet minut jsme byli aktivnější a přestože náš herní projev nebyl příliš kvalitní, Lokomotivu jsme přehrávali i přestříleli. Bohužel, tradičně bez gólového efektu. Přestávka na pití zhruba v půlce úvodního dějství nás přibrzdila a protivník z ojedinělých akcí dvakrát skóroval. Hosté po změně stran kouskovali hru zmiňovanými fauly a dohadováním, takže jsme se nemohli dostat do tempa. V 54. minutě sice Šimánek z pokutového kopu snížil, ale další výrazné šance už jsme si připravit nedokázali. Naopak, těsně před koncem jsme ještě jednou inkasovali. Za předvedený výkon by si však ani jeden tým žádné body nezasloužil. My zatím na svém kontě žádný nemáme, čímž se pomalu začínáme dostávat pod tlak. Nezbývá doufat, že příště už to zlomíme.“

Branky: 54. Šimánek (pen.) - 37. Ayeb, 39. Hladík, 89. Růžička.

Rozhodčí: Náprava - Kříž, Devera. ŽK: 3:5. Diváci: 50.

Dačice: V. Zejda – T. Zejda, Brtník, Nováček, Křivánek (61. Máša) – Šimánek, Točík, M. Distel (66. Krtek), Diviš (79. Vítkovský) – Dědič (46. Beneš), Hric.