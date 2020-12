Do sezony Lokomotiva „vyrazila“ velmi razantně. Čtyři zápasy = čtyři výhry. V Mladém 6:2, doma nad Bukem 2:1, v Třeběticích 3:2 a nad třeboňským béčkem 4:1. Pak se však stroj trochu zadrhl: remíza 1:1 v Kardašově Řečici, prohra doma ve vitorazském derby se Suchdolem nad Lužnicí 1:2, bezbranková plichta v Neplachově a zatím naposledy debakl 1:5 v Lomnici nad Lužnicí, pro kterou to bylo vůbec první vítězství v sezoně.

„Začátek nám vyšel nad očekávání, pak už to bylo trochu horší, ale celkově můžeme být celkem spokojeni. Fotbal jsme rozhodně nehráli špatný, i když některé výsledky mohly být lepší,“ podotkl předseda českovelenického fotbalového klubu Karel Macho. Ten zároveň s hrajícím trenérem Františkem Dvořákem a vedoucím mužstva Milanem Zemánkem působí u áčka jako druhý kouč.

Mrzí jej však porážka v derby se Suchdolem a výbuch v Lomnici. „V derby jsme byli herně lepší, což potvrdil i soupeř, ve druhé půli jsme hosty téměř nepustili za půlku, ale dostali jsme lekci z produktivity. Když to přeženu, Suchdol dvakrát kopl do balonu a dal dva góly, zatímco my pálili jednu šanci za druhou,“ líčí šéf Lokomotivy.

Výprask v Lomnici byl z jiného soudku. „Tam jsme prohráli zaslouženě, ten zápas nám vůbec nevyšel. A nechci se vymlouvat na to, že nám chybělo asi pět hráčů a navíc s námi dost cvičili rozhodčí,“ krčí rameny.

Aktuální druhé místo v tabulce nepřeceňuje, neboť vzhledem k nízkému počtu zápasů jsou bodové rozdíly minimální a dobrá polovina účastníků může pomýšlet na příčky nejvyšší.

„My se určitě nikam nehrneme, ani jsme o postupu v klubu nemluvili. Myslím, že pro Velenice je I. B třída v současnosti optimální soutěž,“ tvrdí Karel Macho a hned vysvětluje, proč si to myslí: „Máme sice poměrně kvalitní základní sestavu, ale kádr je příliš úzký a otevřeně musíme přiznat, že lavička už tak silná není. Museli bychom přivést posily, ale vzhledem k tomu, že se nacházíme, nadneseně řečeno, na konci světa, nikdo se k nám příliš nehrne.“

Soupisku tak tvoří v drtivě většině místní fotbalisté, kteří jsou odchovanci Lokomotivy nebo přišli z blízkého okolí. „Cením si toho, že v klubu působí v podstatě samí místní kluci. Všichni se od malička znají a mají k oddílu úplně jiný vztah,“ těší funkcionáře.

I z výše popsaného vyplývá, že žádné překotné změny v kádru v nejbližší době nejsou na pořadu dne.

„Jak už jsem řekl, s posilami odjinud se nedá příliš kalkulovat. A popravdě, moc se nám to stejně neosvědčilo. Nám by stačilo, kdyby se k fotbalu vrátili někteří kvalitní hráči, kteří si zvolili jiné priority, ať už se jedná třeba o Michala Filipa či mého syna. A taky nám hodně chyběl Tomáš Kopecký, který si zlomil kotník hned v prvním utkání sezony,“ vypočítal Karel Macho (na snímku).

Jednu velkou rybu, aspoň na místní poměry, by však ve městě na česko-rakouské hranici výhledově přivítat mohli. Jedná o mladého útočníka Jakuba Šupáka, jenž nastupuje za Táborsko v České lize dorostu U19. „Je to náš odchovanec a působí tam na takzvaný studentský transfer. Záleží, kde bude studovat vysokou školu. Pokud se rozhodne pro České Budějovice, měl by se k nám příští rok vrátit. To by pro nás samozřejmě byla výrazná posila do ofenzivy,“ zdůraznil předseda klubu.

Českoveleničtí fotbalisté by se chtěli hned po Novém roce začít chystat na restart sezony, ale jak se situace ohledně šíření koronaviru vyvine, je v tuto chvíli ve hvězdách, zvlášť když od pátku 18. prosince dojde znovu ke zpřísnění protiepidemických opatření.

„Kluci mají po tom velkém půstu do fotbalu chuť, ale kdo ví, jak to celé bude. Každopádně bychom rádi ještě do konce roku instalovali na stadionu osm halogenů, aby bylo na hřišti na podvečerní tréninky dostatek světla,“ zmínil šéf klubu.

A-tým Lokomotivy se bude připravovat společně s béčkem, které se před sezonou spojilo se sousední Novou Vsí nad Lužnicí a vede jej dlouholetý velenický fotbalista Petr Kolafa.

„To je výhoda, aspoň máme na tréninku dostatek hráčů. Přípravné zápasy moc neplánujeme, v poslední době jsme jich moc nehráli. Většinou jsme se omezili jen na jeden až dva duely, kterými jsme si zpestřili krátké soustředění v Borovanech, kam jsme v posledních letech v zimě jezdili. Základem je dobrá příprava. Máme poměrně zkušený manšaft, který tolik herní praxe nepotřebuje. A kluci pak mají mnohem větší hlad po fotbale,“ konstatoval.

Pokud by se v ČR situace přece jen zmírnila a mohlo se začít hrát, krajské I. třídy by čekalo 9. kolo už o posledním únorovém víkendu.

„Mě by tedy hlavně zajímalo, kde se bude hrát a kdo to bude platit. Hřišť s umělým povrchem je málo a jejich provoz je navíc drahý,“ upozorňuje Karel Macho. A to i přes fakt, že Krajský fotbalový svaz Jihočeského kraje se zavázal, že pořádajícímu oddílu přispěje na každé utkání na hřišti s umělým povrchem částkou 1000 korun.

Českovelenická Lokomotiva určitě nechce vyklízet současné pozice, ale jak to tak momentálně vypadá, hlavní slovo nemusí mít fotbal…