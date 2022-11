V tabulce krajské soutěže je Velešín poslední. Ve 13 zápasech získal pouhé 4 body. "To je nejjasnější odpověď," konstatoval po nevydařeném podzimu. Přitom herně Velešín na tom tak zle nebyl. Ale skóre moc optimisticky nevypadá: 17:50. příslibem mohou být zlepšující se výkony v závěru podzimu, snad až na ten poslední duel, který klub prohrál 13.11. s Ledenicemi 0:4.

"Nemáme málo hráčů," myslí si velešínský předseda a zároveň vysvětluje, proč je klub až u dna tabulky. "V některých zápasech jsme vedli, jenže jsme je nedokázali dotáhnout až do vítězného konce." To se naštěstí povedlo třeba ve 12. kole v Boršově, kde Velešín po dvou trefách Stanislava Šálka odvezl cennou výhru 2:1. A bylo to opravdu hodně důležité tříbodové vítězství.

Ale třeba o kolo dřív, 30.10. doma s Frymburkem, poslal Velešín do vedení v 67. minutě střelecky disponovaný Šálek, jenomže tři minuty před koncem srovnal na konečných 1:1 Mertl. A to je přesně to, o čem předseda velešínského klubu mluvil. Ke třem bodům bylo blízko, nakonec ale doma zůstal jen jeden.

"My chceme soutěž udržet," říká šéf klubu. "Máme dost nových hráčů, nastupovali i kluci z dorostu, tvoříme nový tým." A mladíci s každým zápasem získávali nové a velmi důležité zkušenosti. "Uvidíme, jak to bude na jaře, kluci se teď sehráli, my věříme, že to bude lepší."

V tabulce I. B třídy skupina A je předposlední Sedlec, který nasbíral o 4 body víc než Velešín, zmiňovaný Boršov jich má deset. "Naší snahou bude, abychom ve Velešíně první B třídu udrželi," zopakoval předseda klubu Robert Šebesta. "Teď máme volno, pak potrénujeme, na co to bude stačit, to uvidíme." O tom, že Velešínští, přestože jsou v tabulce úplně poslední, nic nevzdávají, svědčí i plány realizačního týmu: "Plánujeme soustředění, uvidíme, jak se chapi domluví."

Co je jasné, že velké nákupy nových hráčů ve Velešíně nehystají. "Na začátku ledna se budeme domlouvat na krátkém soustředění, příchody asi žádné nebudou, důležité je, aby nám ti mladí hráči vydrželi, aby se postupně zlepšovali, to by nám pomohlo," uvedl velešínský předseda Robert Šebesta. "Cílem je záchrana, budeme se o ni maximálně snažit."