Dobrá zpráva pro fanoušky fotbalu v Týně nad Vltavou. Při oslavách 100. narozenin běhaly po hřišti desítky dětí.

Chlapců i děvčat.

"Moc mě to baví," přikyvovala Veronika Kořenská, která si fotbal zamilovala a kopačky a fotbalový dres by nevyměnila ani za nic. "Jak trénujeme? To se ani nedá popsat," smála se vesele při rozhovoru.

"Na tréninky chodíme v úterý a ve čtvrtek," doplnila program, který je pro děti na fotbalovém hřišti atraktivní. V tyto dny už se nemohou po škole dočkat…

A tým Týna nad Vltavou hraje nejvyšší krajskou soutěž. Před startem nového ročníku připravuje vedení klubu minimálně dvě (spíš tři) posily.

Radost ale trenérům i dospělých kategorií dělají právě děti. Jejich počet na trénincích, a také přímo na oslavě, je příslibem pro budoucnost týnského fotbalu. "Na tréninku nejradši kopu," přibližovala Veronika Kořenská, která už má na svém osobním kontě nejeden gól. A doplnila to, co by podepsali fotbalisté na celém světě. Nejspíš i Ronaldo nebo Messi. "Nejradši mám, když na konci tréninku hrajeme proti sobě."