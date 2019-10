Ze zástupců Českokrumlovska zvítězily pouze Loučovice a Větřní, jež naplno bodovalo už počtvrté za sebou.

Hrdějovice – Dolní Dvořiště 4:0 (1:0)

Štefan Bršťák, trenér FK Dolní Dvořiště (6. místo): „Jeli jsme do Hrdějovic vyhrát, nebudu říkat, že ne. Ale jak už jsem jednou zmínil, tahle skupina je velmi vyrovnaná. Domácí mě výkonem překvapili, takže jim patří gratulace. První půle byla slabší, ve druhé jsme se zvedli a dokázali si vytvořit nějaký tlak i šance. Bohužel, k vyrovnání to nevedlo a soupeř pak třemi góly rozhodl. Přestože jsme prohráli, musím pochválit Šrefla, Krenauera a Kubíka. Trochu ale zkritizuji domácí. To jejich hřiště je opravdu strašné.“

Trhové Sviny B – Větřní 2:4 (1:3)

Vlastimil Sulzer, trenér SK Větřní (3.): „Chtěli jsme prodloužit vítěznou sérii, ale věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Do zápasu jsme vstoupili dobře a v 16. minutě se ujali vedení, když střelu Kotlára dorážel Weinhard. Druhou trefu přidal v 21. minutě Sukdolák po centru Gutheise. Domácí za tři minuty snížili z penalty, dvoubrankový náskok jsme si vzali zpět ve 34. minutě zásluhou Gutheise. První půli jsme byli lepším týmem. Po přestávce domácí prostřídali a trochu nás zatlačili, ovšem v 61. minutě se po akci Weinhard prosadil opět Gutheis a bylo to 4:1. Soupeř však nechtěli jen tak dohrát a snažil se snížit, což se mu povedlo pět minut před koncem. Myslím že jsme byli lepším mužstvem a vezeme si zaslouženě tři body. Všichni pracovali tak, jak jsme si řekli. Opět bylo hodně vidět duo Weinhard a Gutheis, cením si však týmového výkonu.“

Boršov – Zlatá Koruna 2:3 (2:2)

Petr Gallistl, trenér SK Zlatá Koruna (4.): „Před zápasem jsme minutou ticha uctili památku zesnulého kamaráda a sportovního reportéra Karla Vosiky, který měl ke Zlaté Koruně vždy velice vřelý vztah. Poté jsme na pěkném hřišti v Boršově začali aktivně, měli jsme skoro celý první poločas herní převahu a trpělivou hrou jsme si vytvořili dvoubrankový náskok. Bohužel jsme o něj přišli během dvou minut na konci prvního dějství po centrovaných balonech. Z mého pohledu to bylo ztrátou koncentrace a nedůsledností při bránění. Druhý poločas byl již vyrovnanější, domácí hrozili především dlouhými nákopy na Grubera. My jsme pokračovali v naší hře z úvodu a naštěstí se nám podařilo proměnit poslední ze tří vyložených šancí a strhli jsme tak výhru na naši stranu. Vítězství přesto hodnotím jako zasloužené, protože jsme domácí přehráli. Obrana dirigována Weinhardem hrála spolehlivě, skvělý výkon předvedl Fuciman, který dal po pěkné kombinaci i nádherný gól. Kluků si vážím za to, že v nelehké situaci utkání zvládli, Tří bodů z Boršova si nesmírně cením.“

Kamenný Újezd – Loučovice 3:4 (1:2)

Martin Hüttner, brankář Vltavanu Loučovice (5.): „V prvním poločase měli více ze hry domácí, jenže my jsme z ojedinělých akcí vstřelili dvě branky. Po přestávce jsme byli lepší, přidali jsme další dvě trefy a měli jsme i další šance, ale vlastními chybami jsme nechávali soupeře ve hře až do konce. Pro nás to jsou důležité tři body, které budeme chtít potvrdit před našimi fanoušky. Zářil střelec hattricku Toman, velmi dobře zahráli i Ardó a Šíma.“

Frymburk – Netolice 0:1 (0:0)

Vlastimil Mertl, trenér Šumavy Frymburk (12.): „Netolice jasně vévodí tabulce a tak už dopředu bylo všem jasné, kdo je favoritem. Jenže na hřišti to vypadalo úplně jinak. My hráli, soupeř se bránil a spoléhal se na brejky. Dali jsme i gól, ale z nepochopitelných důvodů nám nebyl pro ofsajd uznán, přestože přihrávka šla od brankové čáry. Ve druhé půli jsme jedinou branku inkasovali po našem rohu, kdy Budík nastřelil z těžké pozice břevno a z ojedinělého protiútoku se prosadili hosté. Klasické nedáš dostaneš. Na vyrovnání jsme měli, ale vychytal nás nejlepší hráč hostů, brankář Varyš. I přes prohru musím celý tým pochválit a jen si přeji, abychom takový výkon zopakovali i v sobotu, kdy hrajeme s Kamenným Újezdem prakticky o šest bodů. Pochválím tentokrát i naše diváky, kteří mužstvo hlasitě podporovali.“

Dříteň – Chvalšiny 4:2 (2:1)

Zbyněk Ginzel, trenér Sokola Chvalšiny (14.): „Zápas byl zajímavý, pohledný. Úvodních dvacet minut jsme zaspali a dostali jsme dva góly. Pak jsme převzali iniciativu, byli jsme lepší, vypracovali jsme si čtyři vyložené šance, ale proměnili jsme jen jednu. O přestávce jsem klukům říkal, že jsme na tom fyzicky lépe, že to můžeme otočit. Bohužel, v 53. minuta přišla věc, která se stát neměla. Oškrda totiž uviděl druhou žlutou kartu a musel pod sprchy. I v deseti kluci makali, bojovali a Cába snížil na 2:3. V závěru jsme ve snaze vyrovnat otevřeli obranu, ale z brejku jsme inkasovali a bylo vymalováno.“