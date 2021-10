Vimperk – Roudné 1:0 (0:0). 55. Uhlík.

Vimperk zkrátka jede. Jsou zapomenuty nevydařené zápasy z úvodu sezony, kdy se tým ze Šumavy trápil a dostával vysoké příděly, v současné době znamená Šumavan nebezpečí pro všechny soupeře. O tom se přesvědčilo i velmi silné Roudné.

„Proti silnému soupeři a jednomu z kandidátů na postup jsme podali velmi zodpovědný výkon. Hrálo se v solidním tempu, ale gólové šance jsme my ani soupeř nedokázali využít. V 55. minutě padl jediný gól utkání, který dal po našem rohu Michal Uhlík. Další gól již nepadl a my bereme další důležité tři body. Musím uznat, že by zápasu slušela remíza, ale my jsme byli tentokrát šťastnější tým. Za předvedený výkon zaslouží celé mužstvo pochvalu,“ komentoval utkání vimperský trenér Jiří Formánek.