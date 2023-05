/FOTOGALERIE/ Do Nové Vsi u ČB zajížděli v dalším kole I.A třídy bojovat fotbalisté Vimperka. Dlouho sahali alespoň po bodu, ale nemají žádný.

Fotbalová I.A třída: Nová Ves - Vimperk 6:3 (2:2). | Foto: Jan Škrle

FK Nová Ves - Šumavan Vimperk 6:3 (2:2)

Branky: 38. Táborský, 45. Pech, 64. Procházka, 74. vlastní Kliment, 77. Trejbal, 85. Neumann - 25. vlastní Boháč, 29. Málek, 66. Čech. ŽK: 1:0 (Procházka). Rozhodčí: Kollárik - Ondřej, Tomaň. Diváci: 70.

Sestava Vimperka: Formánek Jakub - Formánek Jan, Kliment (78’ Rod), Pospíchal, Čech - Vintr, Vojta, Uhlík J. (57’ Kubačka), Vondrášek (39’ Sýs L. ml. (83’ Bašta), Málek - Benda.

Výsledek vypadá hrozivě, ale Vimperští vedli 2:0 a 3:2. Ještě v 74. minutě to bylo 3:3. "Po odmlce z minulého víkendu, kdy nám počasí nedovolilo odehrát domácí utkání s Dolním Dvořištěm, jsme hráli v Nové Vsi u Českých Budějovic. Bohužel se na hřišti podepsal vytrvalý déšť a tak terén nebyl vůbec ideální. Ovšem pro oba týmy byl stejný a řekl bych, že hráči obou týmů si s tím i celkem poradili. Když jsem viděl, jak se první poločas vyvíjel, tak jsem tipoval výsledek 5:5, ale tento tip mi bohužel nevyšel, protože jsme prohráli 6:3. Šancí bylo na obou stranách požehnaně, ty pramenily především z obranných chyb, bohužel pro nás jich soupeř dokázal využít více než my, a tak zaslouženě vyhrál. Fotbal se hraje na góly, takže proto říkám zaslouženě. Věděli jsme, že největším nebezpečím pro nás bude domácí duo Táborský - Procházka. Kluky jsem na to upozorňoval, bohužel se nám nepovedlo především prvně jmenovaného uhlídat, a tak byl bývalý ligový fotbalista u všech šesti gólů domácích," komentoval utkání vimperský trenér Lukáš Sýs a doplnil: "Pozitivem pro mě je hlavně první poločas, kdy jsme se do šestnáctky soupeře dostali po pěkných kombinacích. Na to je třeba navázat v dalším utkání, ale zároveň se musíme vyvarovat individuálních chyb, kterých jsme se proti Nové Vsi dopustili."

Vimperský tým čeká další náročný program. "Doufám, že se nám už začne vyprazdňovat marodka, když máme v současné době zraněné hned čtyři hráče!!! Chvostu, Pankratze, Novotného a Roda, Žofka měl pracovní povinnosti. Musím ovšem zdůraznit, že kluci z dorostu je perfektně nahradili a především mladší dorostenci Jára Uhlik s Adamem Klimentem odehráli nadstandardní utkání. Musíme se z této porážky poučit, nyní nás čeká náročný víkend, když odehrajeme během třech dnů dvě domácí utkání. V sobotu s Blatnou a v pondělí s Dolním Dvořištěm. Věřím, že v nich získáme alespoň šest bodů," doplnil s úsměvem trenér.