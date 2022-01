Legendy na olympijských hrách. Jaroslav Pouzar se setkal s Niki Laudou

Kromě této funkce připravuje Pilík na fotbalovou dráhu i chýnovské nejmladší hráče - fotbalovou přípravku. "Chýnovští fotbalisté se tak mohou v I. A třídě pochlubit dvěma trenéry s hráčskými ligovými zkušenostmi," vyzdvihl Kulveit. Mužstvo se celý podzim opíralo o velice spolehlivé výkony brankáře a kapitána týmu J. Průši, který byl ve všech zápasech výraznou oporou. Podle detailního Kulveitova rozboru se obranná čtveřice ustálila ve složení Zítek, Doubrava, Rytíř a J. Hruška. "Za zmínku stojí výkonnostní posun pravého obránce Martina Zítka, který se kromě svých obranných úkolů dokázal prosadit i střelecky," upozornil Pavel Kulveit na fotbalistu, který dokázal zatížit konto soupeřů celkem třemi brankami. O výborné obranné hře Chýnova ale svědčí především to, že mužstvo inkasovalo ze všech 14 mužstev nejméně branek - 10. "V záložní řadě byl až do svého zranění, které ho pak vyřadilo na několik zápasů, oporou Václav Hruška, své si uhráli i nestárnoucí Mládek, J. Petrů mladší a univerzál Zadražil. Vedle těchto hráčů pak výkonnostně rostou ve středu hřiště Hladíkové, Havlík a také šikovný mladík Štrouf, který v závěru podzimu často nastupoval i v základní sestavě a dokázal vstřelit také dvě branky."

V útoku se prosazoval důrazný Král. "Hrotový útočník zatížil konto soupeřů pouze třemi brankami, takže nejlepším podzimním střelcem se nakonec stal další útočník Vl. Hruška, který dokázal skórovat celkem čtyřikrát a většinou střídající Štiller se neprosadil střelecky ani jednou," zhodnotil Pavel Kulveit.

O tom, že chýnovští fotbalisté vstřelili do sítě soupeřů velmi málo branek, svědčí i to, že dokázali skórovat ve třinácti zápasech pouze devatenáctkrát. "To je stejně jako poslední Nová Včelnice, která získala pouhých šest bodů." Celkově se tak hráči Chýnova umístili na podzim v počtu vstřelených gólů až na osmém místě. "Typický útočník a střelec Prášek bohužel neodolal angažmá našich jižních sousedů a podzim odehrál opět v Rakousku, troufám si tvrdit, že by on sám dokázal vstřelit osm až deset gólů, které mužstvu samozřejmě po skončení podzimu chybějí a věřím, že s ním v sestavě by tým měl minimálně o pět bodů v tabulce víc a mohl být třeba i v těsném závěsu za vedoucím týmem z Hluboké nad Vltavou."

Hluboká n/Vlt. nasázela do sítě soupeřů celkem 46 branek, naproti tomu mužstvo Chýnova pouhých 19. "To svědčí o velmi nízké produktivitě v koncovce, kterou také oba dva trenéři téměř po každém utkání hodnotili jako velký problém mužstva, neboť téměř v každém utkání si hráči dokáží vytvořit řadu gólových příležitostí, ale v zakončení jsou často nedůrazní a nebo jim chybí finální gólová přihrávka," zmínil chýnovský patriot Pavel Kulveit.

Chýnovští odehráli i několik velmi vydařených zápasů. Ve Čt. Dvorech zvítězili po velkém obratu ve druhém poločase 2:1, doma s velmi dobře hrajícím celkem Meteoru Tábor zase otáčeli skóre z 0:1 na 3:1. "Zajímavostí je, že Chýnov dokázal porazit oba dva celky, kteří přezimují v tabulce před ním," poukázal Kulveit na souboje s Hlubokou n/Vlt. a Čt. Dvory.

První jarní zápas/2022 odehrají chýnovští fotbalisté právě na hřišti vedoucí Hluboké n/Vlt.. "Tam už se zápas moc těší, cílem chýnovského celku jistě bude co nejvíc favoritovi soutěže znepříjemnit hlubocký hlavní cíl, tím je postup do krajského přeboru."

Chýnovské mužstvo se muselo po celý podzim obejít bez dvou stabilních hráčů základu Mareše a Ursachera. "Ti jsou stále na vojenské misi v zahraničí."

Podle Kluveita je v dohlednu malý problém, protože je v mužstvu několik třicátníků (O. Mládek, Václ. Hruška, Vl. Hruška, J. Hruška). "Ti také jednou ukončí aktivní fotbalovou činnost a pak bude asi trochu složitější je výkonnostně nahradit a to především proto, že v současnosti chybí v Chýnově dorostenecké mužstvo. Lze věřit, že nastupující generace, jakou je F. Zadražil, J. Petrů, bratři Hladíkové, bratři Havlíkové, M. Štrouf a další, je časem dokáže plnohodnotně nahradit." A Pavel Kulveit posílá i speciální poděkování: "Věrným chýnovským fanouškům, kteří po celý podzim navštěvovali domácí zápasy v hojném počtu, v Chýnově jsou největší návštěvy v krajské první A třídě." Na zápasy v průměru přichází 120 diváků na zápas. "Přeji všem šťastný a snad už také bezcovidový nový rok 2022," dodává nejen směrem ke čtenářům Deníku Pavel Kulveit.