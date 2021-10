Tatran Prachatice – SK Jankov 7:2 (6:1). 9., 13. a 29. M. Babka, 19. M. Sedláček, 21. J. Makoš, 39. T. Pecka, 63. vlastní P. Mizera – 38. (PK) J. Schönbauer, 76. M. Benda.

Sestava Tatranu: Hopfinger – Jar. Rauscher (73. D. Sedláček), Pecka, Pravda, Macek – Kasík (66. Kovář), Hornát, Babka, M. Sedláček – Pecka – Iliev (63. Luňáček).

S výsledkem na domácí straně panuje velká spokojenost. S předvedenou hrou však již tolik ne. „Jak vždy říkám, že jsme neefektivní a spálíme plno šancí, tak tentokrát jsme byli skoro stoprocentní. Gólů sice mohlo být i více, ale to by bylo pro soupeře kruté, protože zápas byl herně vyrovnaný. Dokonce prvních deset minut byl Jankov více na balonu, nemohli jsme se dostat z půlky, ale pak přišla smrtící půlhodina a bylo po zápase. O přestávce jsme museli zvýšit v kabině hlas, protože ty parametry hry, které od hráčů chceme, nenaplňovali. Třicet minut druhé půle snese nějaké měřítko. Byli jsme na balonu, dali gól. Poslední čtvrthodina byla o ničem. Hosté věděli, že s tím nic neudělají a my se předháněli v hloupostech. Výsledek tedy skvělý, ale některé atributy hry musíme zlepšit,“ hodnotil utkání prachatický trenér Josef Raušer.

Ve druhém poločase postupně dostali prostor hráči z lavičky, kteří určitě nezklamali. „Šli tam kluci, kteří odehráli předtím celé utkání A třídy proti Trhovým Svinům. Je to cesta, kterou chceme jít. Spokojenost i s klukama, kteří tam naskočili v průběhu zápasu,“ doplnil trenér.

Prachatické čekají poslední dva podzimní zápasy. Nejprve na hřišti nevyzpytatelného Protivína a pak doma s možná ještě nevyzpytatelnějšími Dražicemi. „Protivín, ač je v tabulce dole, tak má pořád kvalitní kádr. A od Dražic člověk nikdy neví, co čekat. Ale pokud by se to povedlo uhrát, byli bychom po podzimu extrémně spokojení. Ale je si třeba říci, že měřítkem pro nás byl Krumlov a ten nám nastavil zrcadlo. Kluky zkrátka čeká těžká zima. Pokud chceme hrát co nejvýše, tak je třeba zkrátka ještě přidat,“ hledí do budoucna Josef Raušer.