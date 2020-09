Co je pro vás největší gól?

Když jsem před 21 lety přestoupil z krachující firmy do Budějovického Budvaru n.p.. Prošel jsem si zde různými obdobími, kdy jsem byl jednou nahoře, pak dole. Ale dnes už je vše OK a snad už budou jen ty pozitiva.

Jaký jste si v životě dali „vlastňák“?

Tak vlastňák jsem si v životě sám sobě zatím naštěstí nedal, ale ve fotbale ano a stál opravdu za to. Dával jsem z poloviny hřiště malou domů a byla tak „malá“, že jsem přestřelil našeho brankáře, co stál na penaltě a míč krásně zapadl pod břevno.

Komu byste dali červenou kartu a proč?

Tomu, co vymyslel Covid 19! Ne, že bych se bál o život, ale díky všem omezením ve sportu, kultuře atd, mi přijde, že žijeme poloviční život.

Za co ve své firmě kopete?

V Budějovickém Budvaru n.p. pracuji v logistice, ale doufám, že kopu za celý Budvar. Já osobně se pohybuji každý den po celém pivovaru a na každém oddělení, nebo středisku mám spoustu výborných kamarádů a kamarádek. Dříve se tu používal termín budvarská rodina a tak k tomu přistupuji pořád.

Kdo je můj sportovní vzor

Přímo vzor, kterým bych mněl polepený dětský pokoj, jsem neměl. Co se týče fotbalu jsem nejvíce obdivoval Zinédina Zidana, nebo Pavla Nedvěda. Sportovce jako takového samozřejmě nesmrtelného Jaromíra Jágra. Za to co dokázal a čeho dosáhl už ve dvaceti letech a naopak, jak ještě ve čtyřiceti na něm stála reprezentace a on byl pořád nejlepší.

Sport u nás doma – jak se s manželkou přetahujeme o televizi, když dávají sportovní přenos

Doma je to v pohodě. Děti visí na mobilu, nebo na PC a televize máme dvě. Takže na sport v TV mám klid. Hlavně na reprezentaci. Na tu do hospody nechodím z důvodu, jak všichni a zejména ti, co fotbal a hokej nikdy nehráli, ví lépe, jak to ten reprezentant s 20. letou praxí měl v jedné vteřině udělat a kam přihrát.